രാഷ്ട്രം 79ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരെ പടപൊരുതിയ എണ്ണമറ്റ ധീരന്മാരുടെ ഓർമ്മദിവസം കൂടിയാണിത്. സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് സ്കൂളുകളിൽ പരിപാടി നടത്താനുളള നെട്ടോട്ടത്തിലായിരിക്കും അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും.
സ്കൂളുകളിൽ സ്ഥിരമായി നടത്താറുള്ള പ്രധാന മത്സര ഇനമാണ് പ്രസംഗം. സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രസംഗം എങ്ങനെയാണ് തയാറാക്കേണ്ടതെന്നും ഏത് വിഷയം തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നുമുളള ആശങ്കയിലാവും വിദ്യാർഥികളും രക്ഷിതാക്കളും. നല്ലൊരു സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പ്രസംഗം തയ്യാറാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രസംഗം എങ്ങനെ ആരംഭിക്കാം
പതിവുരീതിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ദേശഭക്തി നിറഞ്ഞ കവിതയുടെ നാല് വരി ചൊല്ലി പ്രസംഗം ആരംഭിക്കുന്നതാണ് വളരെ നല്ലത്. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ വാചകങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകരെ പിടിച്ചിരുത്തുന്നത്. അത് മികച്ചതാക്കാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം.
സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പ്രസംഗത്തിന്റെ വിഷയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ?
സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധ ലഭിക്കുന്നതും ആനുകാലിക സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുമായ വിഷയങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരസേനാനികളെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ രാജ്യപുരോഗതിയിൽ വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള പങ്കിനെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കാം.
സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പ്രസംഗത്തിനായി വിദ്യാർഥികൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റാവുന്ന അഞ്ച് വിഷയങ്ങൾ ഏതൊക്കയാണെന്ന് നോക്കാം.
1. സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനികളുടെ ത്യാഗത്തെക്കുറിച്ചും പോരാട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും
ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ പങ്കാളികളായ ധീരന്മാരുടെ ജീവത്യാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും പോരാട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കേണ്ടത്. ഭഗത് സിങ്, സുഭാഷ്ചന്ദ്ര ബോസ്, തുടങ്ങിയ ധീരരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച പ്രധാന സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി അവർ നൽകിയ സംഭാവനകളെക്കുറിച്ചും ഈ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കാം.
മണ്മറഞ്ഞുപോയ ധീരദേശാഭിമാനികളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതു വഴി വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിൽ രാജ്യസ്നേഹം വളരും. അറിയപ്പെടാത്ത സ്വാതന്ത്രസമര നേതാക്കൾ നാടിനു നൽകിയ സംഭാവനകളെക്കുറിച്ചും നേരിട്ട ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കുറിച്ചും പറയുമ്പോൾ വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിൽ താത്പര്യം ഉണ്ടാകുകയും പ്രസംഗം കൂടുതൽ മനോഹരവുകയും ചെയ്യും.
2. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ പങ്ക്
ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിലെ സ്ത്രീകൾ നടത്തിയ നിർണായക പങ്കിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കേണ്ടത്. സരോജിനി നായിഡു, അരുണ ആസിഫ്അലി, ഝാൻസി റാണി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ സ്വാതന്ത്യ സമരത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനകൾ കോർത്തിണക്കി മനോഹരമായ ഒരു പ്രസംഗം നമുക്ക് തയാറാക്കാവുന്നതാണ്.
ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിലെ സ്ത്രീപ്രാതിനിധ്യത്തെക്കുറിച്ചും ലിംഗനീതിയെക്കുറിച്ചും പ്രസംഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന അവഗണന, നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം പ്രസംഗം തയാറാക്കേണ്ടത്. സ്ത്രീകളുടെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും പറയാവുന്നതാണ്.
3.സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ പരിസ്ഥിതിസംരക്ഷണത്തിൻ്റെ പങ്ക്
ഒരുപാട്പേരുടെ കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ ഫലമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം. എന്നാൽ, ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം വേണ്ടവിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യം സംശയമാണ്. ഇതെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീണ്ടു വിചാരമായിരിക്കണം ഈ പ്രസംഗം.
സ്വാതന്ത്ര്യം ദുരുപയോഗിക്കുന്ന നിരവധി ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. ഇന്ന് മനുഷ്യൻ ശ്രദ്ധക്കുറവ് മൂലം വിളിച്ചുവരുത്തുന്നവയാണ് പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ. പരിസരം ശുചിയായി വയ്ക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടേയും കടമയാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യം വേണ്ടവിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാതെ പാരിസ്ഥിതിക വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്തുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ഇത്തരം നടപടികളെ പരാമർശിച്ചായിരിക്കണം പ്രസംഗം നടത്തേണ്ടത്.
4. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള പ്രസക്തി
സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി പതിറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുകയാണ്. ആരേയും ഭയമില്ലാതെ ജീവിക്കാനും താമസിക്കാനും നമുക്ക് സാധ്യമായത് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്.
ജനാധിപത്യം, നീതി, ന്യായം എന്നിവയുടെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് വിദ്യാർഥികളെ മനസിലാക്കിപ്പിക്കാൻ ഈ വിഷയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലൂടെ സാധിക്കും. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരസേനാനികൾ നൽകിയ മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് വിദ്യാർഥികളെ ബോധവത്ക്കരിപ്പിക്കാനും ഇത് സഹായകമാവും.
5. രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയിൽ യുവജനതയുടെ പങ്ക്
ഇന്ത്യയുടെ പുരോഗതിയിൽ യുവാക്കൾക്കുള്ള പങ്കിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വിഷയം സംസാരിക്കുന്നത്. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, സാങ്കേതികവിദ്യ, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ യുവാക്കൾക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രസംഗത്തിലൂടെ പറയാം. രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനത്തിൽ തങ്ങളുടെപങ്കിനെക്കുറിച്ച് വിമർശനമായി ചിന്തിക്കാനും പ്രസംഗം വിദ്യാർഥികളെ പ്രാപ്തരാക്കും.
രാജ്യപുരോഗതിയിൽ യുവജനത എത്രത്തോളം സഹകരിക്കണമെന്നും ഏതൊക്ക മേഖലകളിലാണ് യുവതീയുവാക്കൾക്ക് തങ്ങളുടെ കഴിവ് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നതുൾപ്പടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രസംഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.
