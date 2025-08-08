Essay Contest 2025

ഗേറ്റ് 2026 ന് അപേക്ഷിക്കാനിതാ സമയമായി; സുപ്രധാന തീയതികളും യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളും വിശദമായി അറിയാം

അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് എഞ്ചിനീയറിങ്, സയൻസ്, ആർട്‌സ്, കൊമേഴ്‌സ്, ഹ്യുമാനിറ്റീസ് എന്നിവയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ കോഴ്‌സ് പഠിക്കുന്നവർക്കും പൂർത്തിയാക്കിയവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം.

Representative image (ETV Bharat)
ETV Bharat Kerala Team

Published : August 8, 2025

2026 ലെ ഗേറ്റ് പരീക്ഷക്ക് ഈ മാസം (ഓഗസ്റ്റ്) 25 മുതൽ അപേക്ഷിക്കാം. പ്രധാനപ്പെട്ട തീയതികൾ, യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ, പുതിയ വിഷയം, പരീക്ഷാ പാറ്റേൺ, ഫീസ് എന്നിവ വിശദമായി അറിയാം.

ഗേറ്റ് 2026 - സുപ്രധാന തീയതികള്‍

ഗേറ്റ് 2026-നുള്ള ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ 2025 ഓഗസ്റ്റ് 25 മുതൽ സമർപ്പിക്കാം. സെപ്റ്റംബർ 25 വരെ അപേക്ഷകർക്ക് ലേറ്റ് ഫീസില്ലാതെ അപേക്ഷിക്കാനാകും. ഫെബ്രുവരി 7, 8, 14, 15 തീയതികളിലായാണ് ഗേറ്റ് 2026 പരീക്ഷ നടക്കുക. ഫലം 2026 മാർച്ച് 19 ന് പ്രഖ്യാപിക്കും.

ആർക്കൊക്കെ അപേക്ഷിക്കാം?

അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് എഞ്ചിനീയറിങ്, സയൻസ്, ആർട്‌സ്, കൊമേഴ്‌സ്, ഹ്യുമാനിറ്റീസ് എന്നിവയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ കോഴ്‌സ് പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പൂർത്തിയാക്കിയ വിദ്യാർഥികൾക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാനാകുക. മൂന്നാം വർഷമോ അതിന് മുകളിലോ പഠിക്കുന്നവർക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

കൂടാതെ ഐഇ, ഐസിഇ, ഐഇടിഇ, എഇഎസ്ഐ പോലുള്ള അംഗീകൃത പ്രൊഫഷണൽ സൊസൈറ്റികളിൽ നിന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കൈവശമുള്ളവരും യുപിഎസ്‌സി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടവർക്കും യോഗ്യതയുണ്ട്. വിദേശ വിദ്യാർഥികൾക്കും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം. ഒന്നോ രണ്ടോ പേപ്പറുകൾക്ക് ഇഷ്‌ടാനുസരണം വിദ്യാർഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അവസരമുണ്ട്.

പുതിയ വിഷയങ്ങള്‍

ഗേറ്റ് 2026 ൽ 30 വ്യത്യസ്‌ത വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തും. നിലവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ് സയൻസ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് എനർജി സയൻസ് (XE-I) എന്ന പുതിയ വിഷയം ചേർത്തു.

പരീക്ഷാ പാറ്റേൺ

ഓരോ പേപ്പറും 100 മാർക്കിൻ്റേതായിരിക്കും. ജനറൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിന് 15 മാർക്കും വിഷയാധിഷ്‌ഠിത ചോദ്യങ്ങൾക്ക് 85 മാർക്കും ആയിരിക്കും. എല്ലാ പേപ്പറുകളും ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും. ചില പേപ്പറുകൾക്ക് സെക്ഷണൽ ഡിവിഷനുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ പേപ്പറുകളിൽ ഒരു നിർബന്ധിത വിഷയവും മറ്റുള്ളവ ഓപ്ഷണൽ ചോയ്‌സുകളുമായിരിക്കും.

  • എഞ്ചിനീയറിങ് സയൻസസ് : ഗണിതശാസ്ത്രം നിർബന്ധിതമായിരിക്കും, കൂടാതെ വിദ്യാർഥി ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷണൽ വിഷയങ്ങളും.
  • ലൈഫ് സയൻസസ് : രസതന്ത്രം നിർബന്ധിതമായിരിക്കും, രണ്ട് ഓപ്ഷണൽ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും.
  • ഹ്യുമാനിറ്റീസ് : നിയമപഠനം നിർബന്ധമായിരിക്കും, ഒരു ഓപ്ഷണൽ വിഷയം മാത്രമായിരിക്കും.

അപേക്ഷാ ഫീസ്

സ്ത്രീകൾ, എസ്‌സി, എസ്‌ടി, പിഡബ്ല്യുഡി ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ഒരു പേപ്പറിന് 1000 രൂപയാണ് ഫീസ്. ലേറ്റ് ഫീസോടെ ആണ് അപേക്ഷയെങ്കിൽ 1500 രൂപ. മറ്റെല്ലാ അപേക്ഷകർക്കും ഒരു പേപ്പറിന് 2000, ലേറ്റ് ഫീസോടെ 2500 എന്നിങ്ങനെ അടയ്‌ക്കണം. ഗേറ്റ് 2026 മായി ബന്ധപ്പെട്ട സിലബസ്, പേപ്പർ കോഡുകൾ, പേപ്പർ കോമ്പിനേഷനുകൾ, അറിയിപ്പ് അപ്‌ഡേറ്റുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ gate2026.iitg.ac.in. ലഭ്യമാണ്.

