അതിമനോഹരം... അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ... പറഞ്ഞുവരുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു ഹൈടെക് അങ്കണവാടിയെക്കുറിച്ചാണ്. മനോഹരമായ ഇൻ്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് കൊണ്ടും മോഡേണ് വീടുകളെ വെല്ലുന്ന ദൃശ്യഭംഗി കൊണ്ടും ആളുകളെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ഈ അങ്കണവാടിയുടെ വീഡിയോ സോഷ്യൽമീഡിയയിൽ ഇതിനോടകം കണ്ടത് ദശലക്ഷകണക്കിന് ആളുകളാണ്.
മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ആലംകോട് പഞ്ചായത്തിലെ ചിയ്യന്നൂരിലാണ് ആധുനിക അപ്പാർട്ടുമെൻ്റുകളോട് കിടപിടിക്കുന്ന ഈ കെട്ടിടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ അങ്കണവാടി ചുമരുകളിൽ ഇടം പിടിക്കാറുള്ള കാർട്ടൂണ് കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് പകരം മനോഹരമായ പേസ്റ്റൽ ഷേഡ് കൊണ്ട് ചുമരുകൾ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു.
വിശാലമായ മീൻകുളവും കൃത്രിമ പുല്ലുകൊണ്ട് നിറച്ച പരവതാനിയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയെന്നപോലെ രക്ഷിതാക്കളെയും ആകർഷിക്കുന്നു. പൂർണമായും എയർകണ്ടീഷൻ ചെയ്ത ഈ അത്യാധുനിക കെട്ടിടം വെറും മൂന്ന് സെൻ്റ് ഭൂമിയിലാണ് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്കണവാടിയുടെ പുനർ നവീകരണം വാർഡ്മെമ്പർ അബ്ദുൾ മജീദിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനമായിരുന്നു.
ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് വീട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത എഞ്ചിനീയർ. ഏകദേശം 28 ലക്ഷം രൂപയാണ് അങ്കണവാടിയുടെ മൊത്തം നിർമാണ ചെലവ്. മോഡുലാർ അടുക്കള, ടെലിവിഷൻ, കുഷ്യൻ സീറ്റ് തുടങ്ങി അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെ നിർമിച്ച ഈ കെട്ടിടത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പാടാനും പറയാനുമായി മൈക്ക് സെറ്റുമുണ്ട്. ഇവയ്ക്കുമാത്രമായി 25 ലക്ഷം രൂപയാണ് ചെലവായത്. മറ്റുപകരണങ്ങൾ, ഇൻ്റീരിയർ എന്നിവയ്ക്കായി 3 ലക്ഷം രൂപയും സമാഹരിച്ചു.
'വെറുമൊരു ഷെഡ് മാത്രമായിരുന്ന അങ്കണവാടി കെട്ടിടത്തിൻ്റെ പുനർ നവീകരണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നാണ് പലരും ചോദിച്ചത്' മജീദ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഏവരെയും അമ്പരിപ്പിക്കുന്ന മികച്ചൊരു കെട്ടിടം തൻ്റെ വാർഡിലെ കുരുന്നുകള്ക്കായി മജീദ് ഒരുക്കി.
'മലപ്പുറം പഞ്ചായത്ത് അംഗം ആരിഫ നാസറാണ് പദ്ധതിക്ക് ഫണ്ട് അനുവദിച്ചത്. രണ്ട് ഘട്ടമായാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത്. ടെഫ്ലോണ് ഗ്ലാസ് ജനാലകളാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓവർസിയറിൻ്റെയും ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളുടേയും പൂർണ പിന്തുണയോടെയാണ് കെട്ടിടം ഒരുക്കിയത്' എന്നും മജീദ് പറഞ്ഞു.
സംസ്ഥാനത്തെ അങ്കണവാടികളിൽ സ്ഥിരമായി കാണാറുള്ള കടുത്ത ചായം തേച്ച ചുമരുകൾക്കും അടർന്നുവീണ ഫർണീച്ചറുകൾക്കും പകരമായി കുഷ്യൻ സോഫകളും ഫിനിഷ് ചെയ്ത ചുമരുകളുമാണ് ചിയ്യന്നൂരിലെ അങ്കണവാടിയിലെ പ്രത്യേകത. പല അങ്കണവാടികളും നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് ശുചിത്വമില്ലായ്മ. വൃത്തിയുളളതും സുരക്ഷിതവുമായ അന്തരീക്ഷം മോഡുലർ അടുക്കള കുട്ടികൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.
വിശാലമായ കളിസ്ഥലം, ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷം തുടങ്ങി ഒരുപാട് സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഈ അങ്കണവാടി പതിവ് അങ്കണവാടികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. തുരുമ്പ് പിടിച്ച തകരപ്പെട്ടികളിലും പ്ലാസ്റ്റിക് ബോക്സുകളിലുമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാറ്. ഇവിടെ ഗ്ലാസ് ജാറുകളിലാണ് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്.
രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് കെട്ടിട നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കിയത്. സംസ്ഥാനത്തെ പൊട്ടിപൊളിഞ്ഞു വീഴാറായ പല അങ്കണവാടികൾക്കും പ്രചോദനമാണ് ചിയ്യന്നൂരിലെ ഈ ഹൈടെക് അങ്കണവാടി. പാമ്പും പഴുതാരയും ഇഴയുന്ന വിദ്യാലയങ്ങൾക്കും മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഓട് പൊട്ടി വീഴുന്ന അങ്കണവാടികൾക്കും ചിയ്യന്നൂരിലെ ഈ ഹൈടെക് അങ്കണവാടി ഒരു മാതൃകയാണ്.
