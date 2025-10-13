ETV Bharat / education-and-career

വൺ സ്‌കൂൾ, വൺ സബ്‌ജറ്റ്: വിക്രമാദിത്യൻ സിനിമയിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം; അച്ഛന്‍ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്‌കൂളില്‍ അതേ വിഷയം പഠിപ്പിക്കാനെത്തി മകന്‍, പക്ഷെ...

വിക്രമാദിത്യൻ സിനിമയിൽ അച്ഛൻ റിട്ടയേർഡാകുന്ന അതേ ദിവസം മകൻ പൊലീസായി ചാർജ് എടുക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ അച്ഛൻ വിരമിക്കുന്നതിന് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ മകൻ അധ്യാപകനായി ഒരേ സ്‌കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ എത്തുകയാണ്.

Bankuru Ramakrishna with his son Rakesh (ETV Bharat)
ETV Bharat Kerala Team

October 13, 2025

അമരാവതി: അറിവിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വഴികാട്ടുന്നവരാണ് അധ്യാപകർ. മിക്ക കുടുംബങ്ങളും എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഒരു അധ്യാപന മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളെയെങ്കിലും കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലേ. ഒരു സ്‌കൂളിൽ, ഒരേ വിഷയം പഠിപ്പിക്കുന്ന അച്ഛൻ്റെയും മകൻ്റെയും കഥയൊന്ന് നോക്കിയാലോ.

ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് കഥ നടക്കുന്നത്. വിജയനഗരം ജില്ലയിൽ ബോബിലി എന്ന ചെറിയൊരു പട്ടണമുണ്ട്. അവിടുത്തെ ഗൊല്ലപ്പള്ളി വേണുഗോപാൽ മുനിസിപ്പൽ ഹൈസ്‌കൂളിലെ അധ്യാപകരാണ് ഈ അച്ഛനും മകനും. രണ്ട് പേരും പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയമാകട്ടെ, ഇംഗ്ലിഷ്.

പിടിപാട് കൊണ്ട് കിട്ടിയതെന്നാവും പലരും ചിന്തിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അത് തെറ്റാണ്. കഴിഞ്ഞ മെഗാ ഡിഎസ്‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെൻ്റ് പരീക്ഷയിൽ യോഗ്യത നേടുകയും ജില്ലാ തലത്തിൽ ഏഴാം റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്‌തതോടെയാണ് ബാങ്ക്രു രാമകൃഷ്‌ണൻ്റെ മകൻ രാകേഷിന് ഈ അവസരം ലഭിക്കുന്നത്.

പരീക്ഷയിൽ പാസായതിന് പിന്നാലെ അച്ഛൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്‌കൂളിലെ ഒഴിവുകളിലേയ്‌ക്ക് അപേക്ഷിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് കഥനാകൻമാർ ഒരേ സ്‌കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ ഇടവന്നത്. എൻ്റെ പ്രചോദനം എൻ്റെ അച്ഛനാണ്. പുതിയൊരു അനുഭവമാണിതെന്നും ഒരേ സ്‌കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും രാകേഷ് പറഞ്ഞു.

സെയിം സെയിം ബട്ട് ഡിഫ്രൻഡ്

വിക്രമാദിത്യൻ സിനിമയിൽ അച്ഛൻ റിട്ടയേർഡാകുന്ന അതേ ദിവസം മകൻ പൊലീസായി ചാർജ് എടുക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു തിരുത്തുണ്ട്. അച്ഛൻ വിരമിക്കുന്നതിന് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ മകൻ അധ്യാപകനായി ഒരേ സ്‌കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ അവസരം കിട്ടി. ഏറെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഇരുവരും. 2026 മെയ് മാസത്തിലാണ് ബാങ്ക്രു രാമകൃഷ്‌ണൻ വിരമിക്കുന്നത്.

മകൻ്റെ ഈ നേട്ടം കാണാൻ സാധിച്ചതിൽ അഭിമാനവും സന്തോഷവുമുണ്ട്. സഹപ്രവർത്തകനായി ഒരേ സ്‌കൂളിൽ അവസരം കിട്ടുമെന്ന് കരുതിയില്ല. പ്രൊഫഷണൽ രംഗത്തും ഒന്നിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് അച്ഛൻ ബാങ്ക്രു രാമകൃഷ്‌ണൻ പറഞ്ഞു.

നാട്ടിലെങ്ങും ചർച്ചയാണ് ഈ വിഷയം. വിദ്യാർഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ഒരുപോലെ പ്രചോദനം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പൊതുവായ അഭിനിവേശം, സമർപ്പണം, മാർഗനിർദേശം എന്നിവയുടെ പ്രാധാന്യം ഇവരുടെ കഥ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. അച്ഛനും മകനും ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് പോകുന്നത് കാണാനും ഒരു ചന്തമാണ്.

അധ്യാപകരുടെ ഗ്രാമം

ബിഹാറിലെ ഗയാജിയിൽ ഒരു ഗ്രാമമുണ്ട്, അവിടെ പല കുടുംബങ്ങളിലും അഞ്ചിൽ കൂടുതൽ അധ്യാപകരുമുണ്ട്. ഗ്രാമത്തിലെ ആദ്യ അധ്യാപകൻ ശുക്ദേവ് ചൗധരിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനും മകളും മരുമകളും അധ്യാപകരായതോടെ പിന്നീട് ആ ഗ്രാമത്തില്‍ കണ്ടത് അധ്യാപകരുടെ നീണ്ട പരമ്പര തന്നെ.

വീടുകളും അധ്യാപകരും ഏകദേശം ഒരേ അനുപാതത്തിലാണ്. ഇവിടുത്തെ ജനസംഖ്യ ഏകദേശം 700 ആണ്. സർക്കാർ സ്‌കൂളും പ്രൈവറ്റ് സ്‌കൂളുകളുമുണ്ടിവിടെ. കൂടാതെ, ഇരുന്നൂറോളം അധ്യാപകർ ട്യൂഷനും എടുക്കുന്നുണ്ട്. ചുരിക്കി പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാമത്തിൽ വീടുകൾ എത്രയുണ്ടോ, അത്ര അധ്യാപകരുണ്ടിവിടെ.

