കോച്ചിങ്ങിന്റേയും എന്ട്രന്സിന്റേയും തലവേദന എന്തിന്? ജെഇഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇല്ലാതെ ഐഐടി സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വഴിയുണ്ട്
ജോയിൻ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ (ജെഇഇ) അഡ്വാൻസ്ഡ് മാത്രമായിരുന്നു മുമ്പൊക്കെ ഐഐടികളിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടം. എന്നാൽ ജെഇഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇല്ലാതെ ഐഐടി സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ മറ്റൊരു ബദൽ മാർഗം മുന്നോട്ട് വച്ചിരിക്കുകയാണ് വിവിധ ഐഐടികള്.
Published : September 19, 2025 at 1:31 PM IST
പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് സാങ്കേതിക വിദ്യയും എഞ്ചിനീയറിങ്ങും പഠിക്കാനൊരുങ്ങുന്ന വിദ്യാര്ഥികളുടെയൊക്കെയും സ്വപ്നമാണ് രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ ഐഐടികളില് ഒരു സീറ്റെന്നത്. ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിൽ (ഐഐടി) പ്രവേശനം നേടുന്നതിനുള്ള മാര്ഗം ആകട്ടെ ജോയിൻ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ (ജെഇഇ) അഡ്വാൻസ്ഡ് ക്ലിയര് ചെയ്യുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു. എന്നാൽ ജെഇഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇല്ലാതെ ഐഐടി സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വിവിധ ഐഐടികള് ഒരു ബദൽ മാർഗം മുന്നോട്ട് വച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ മലയാളി രക്ഷിതാക്കളില് ഏറെപ്പേര്ക്കും ഇതേക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി അറിവില്ല എന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം.
മാത്തമാറ്റിക്സ്, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി ഒളിമ്പ്യാഡുകളില് നാഷണൽ, ഇൻ്റർനാഷണൽ തലത്തിൽ മികവ് തെളിയിച്ചവർക്ക് (സ്വർണ മെഡൽ) ഐഐടികളില് നേരിട്ട് പ്രവേശനം നേടാം എന്നാണ് പ്രമുഖ ഐഐടികള് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഐഐടികള്ക്ക് പുറമെ ഐഎസ്ഐ കൊൽക്കത്ത പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഈ ബദൽ മാർഗത്തിലൂടെ പ്രവേശനം നേടാൻ സാധിക്കും.
കേരളത്തിൽ നിന്നടക്കം അന്താരാഷ്ട്ര ഒളിമ്പ്യാഡിൽ മികവ് തെളിച്ച വിദ്യർഥികള് നിരവധിയുണ്ട്. ഇതേക്കുറിച്ച് അറിയാത്ത, എന്നാല് ഈ വിഷയങ്ങളില് മിടുക്കരായ നിരവധി കുട്ടികള് നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങളിലുണ്ട്. ഇവര്ക്കൊക്കെ പ്രയോജനകരമാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള ഈ ബദല് മാര്ഗം.
ജെഇഇയുടെ അധിക കടമ്പകള് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഐഐടി പ്രവേശനം എന്നത് ചരിത്രപരമായ തീരുമാനം തന്നെയാണ്. കാരണം വർഷങ്ങളായുള്ള ഐഐടി പ്രവേശന മാനദണ്ഡങ്ങളിലാണ് മാറ്റം വന്നിട്ടുള്ളത്. ഐഐടികളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനായി ഉദ്യോഗാർഥികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ജോയിൻ്റ് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടമാണ് ജെഇഇ അഡ്വാൻസ്ഡ്.
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കഠിനമായ പ്രവേശന പരീക്ഷകളിൽ ഒന്നായാണ് ഇത് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ഭൗതികശാസ്ത്രം, രസതന്ത്രം, ഗണിതം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ കൂടുതല് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട്, ജെഇഇ അഡ്വാൻസ്ഡിനായി ഉദ്യോഗാർഥികൾ കഠിനമായി തയാറെടുക്കുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്തു വരാറുള്ളത്.
ഒളിമ്പ്യാഡ് നേട്ടം എളുപ്പത്തിൽ നേടാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല
ഇവിടെയാണ് ഒളിമ്പ്യാഡിൻ്റെ പ്രസക്തി. ഐഐടിയിലെത്താനുള്ള പ്രാഥമിക മാർഗം ജെഇഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണെങ്കിലും, അന്താരാഷ്ട്ര ഒളിമ്പ്യാഡുകളിൽ മികവ് പുലർത്തുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഐഐടി പ്രവേശനത്തിനുള്ള സഹായകമായ പാതയായി മാറുകയാണ് ഒളിമ്പ്യാഡ് ഇപ്പോള്. പുതുതായി വന്ന നിയമത്തിൽ പലർക്കും സംശയങ്ങളും തെറ്റിധാരണകളും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
സ്കൂള് തലത്തിൽ തന്നെ ഒളിമ്പ്യാഡ് കോച്ചിങ് നേടിയാൽ എളുപ്പത്തിൽ നേട്ടം കൈവരിക്കാം, ജെഇഇ എന്ട്രന്സ് പരിശീലനം നേടിയ കുട്ടികള്ക്ക് ഇത് നിരാശയുണ്ടാക്കും എന്നൊക്കെ കരുതുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ യാഥാർഥ്യം മറ്റൊന്നാണ്. 2024-25ൽ പ്രാബല്യത്തിലെത്തിയ ഈ തീരുമാനം എത്രത്തോളം പ്രയോജനകരമാകുന്നുവെന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ് സൈലം കോച്ചിങ് സെൻ്ററിലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് അധ്യാപകനും മുൻ മദ്രാസ് ഐഐടി ഗോള്ഡ് മെഡലിസ്റ്റുമായ മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ.
"ഒളിമ്പ്യാഡ് എന്നത് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ നേടിയെടുക്കാനോ കോച്ചിങ്ങ് നേടിയതിന് ശേഷം നേട്ടത്തിലേക്കെത്താനോ സാധിക്കുന്ന ഒന്നല്ല. ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒറിജിനൽ സ്കിൽ ഉപയോഗിച്ച് അവർ തന്നെ അവരുടേതായ രീതിയിൽ നേടിയെടുക്കുന്ന കഴിവാണിത്. കോച്ചിങ്ങിലൂടെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നല്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. കഴിഞ്ഞ 30 വർഷത്തിനിടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കുട്ടി പോലും ഇപ്പറയുന്ന നേട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. പലരും ദേശീയ തലം വരെ എത്തി രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങളിലെത്തി മടങ്ങാറാണുള്ളത്. ഒരു മലയാളി കുട്ടിക്ക് യോഗ്യത നേടാന് സാധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ആ വിദ്യാർഥിനി ബാഗ്ലൂരിലാണ് പഠിച്ചത്." മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഒളിമ്പ്യാഡ് സ്കൂളുകളിൽ നടക്കുന്നത് പ്രൈവറ്റ് ഒളിമ്പ്യാഡുകള്
പുതിയ മാനദണ്ഡം അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവേശനം ആരംഭിച്ചത് ഈ വര്ഷം മുതല് മാത്രമായതിനാല് വരും വര്ഷങ്ങളില് കേരളത്തില് നിന്ന് കൂടുതല് കുട്ടികള് ഉന്നത ശ്രേണികളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ടെന്നും ഇക്ബാൽ പറയുന്നു. നിരവധി സ്കൂളുകള് കേരളത്തില് കുട്ടികളെ ഒളിമ്പ്യാഡുകള്ക്ക് അയക്കാറുണ്ടെങ്കിലും പ്രൈവറ്റ് ഒളിമ്പ്യാഡുകളിലേക്കാണ് ഇത്തരം സ്കൂളുകള് കുട്ടികളെ അയക്കുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ ഈ നേട്ടം മാനദണ്ഡമാക്കാൻ സാധിക്കില്ല.
ഗവണ്മെൻ്റ് നടത്തുന്ന നാഷണല് ഒളിമ്പ്യാഡില് നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ആറ് പേർക്ക് ഇന്റര് നാഷണല് ഒളിമ്പ്യാഡില് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കും. നാഷണല് ഇന്റര് നാഷണല് ഒളിമ്പ്യാഡുകളില് സ്വർണ മെഡൽ സ്വന്തമാക്കുന്നവര്ക്കാണ് ഐഐടി പ്രവേശനം സാധ്യമാവുക. രേഖകളെല്ലാം പരിശോധിച്ച് വിലയിരുത്തിയ ശേഷം അതത് ഐഐടികളുടെ പരീക്ഷ പാസാകുന്നവർക്ക് പ്രസ്തുത വിഷയത്തിൽ സീറ്റ് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഐഐടികളുടെ പരീക്ഷ എന്നത് ഒളിമ്പ്യാഡ് ജേതാക്കളായവർക്ക് വളരെ നിസാരമായ ഒന്നായിരിക്കും.
ജേതാക്കള്ക്ക് സംവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് സീറ്റ്
എന്നാൽ വളരെ തുഛമായ സീറ്റ് മാത്രമാണ് ജേതാക്കള്ക്കായി സംവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓരോ ഐഐടിയിലും ഓരോ എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് സ്ട്രീമുകളിലും രണ്ട് സീറ്റുകളില് വീതമാണ് ഒളിമ്പ്യാഡ് ജേതാക്കള്ക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കുക. ഇതിൽ ഒന്ന് വനിതകള്ക്കായി സംവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെന്നും മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ പറയുന്നു. കേരളത്തിൽ നിന്ന് പ്രതി വർഷം മുന്നൂറോളം പേരാണ് ജെഇഇ വഴി ഐഐടി പ്രവേശനം നേടുന്നത്. അതുമായി താരതമ്യം ചെയ്താൽ ഒളിമ്പ്യാഡ് നേട്ടം വഴിയുള്ള പ്രവേശനം മറ്റ് കുട്ടികള്ക്ക് നിരാശയുണ്ടാക്കും എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും ഇക്ബാൽ ഇടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കി.
ഗണിതം, ഭൗതികശാസ്ത്രം, രസതന്ത്രം എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ വിഷയങ്ങളിലെ മത്സരപരീക്ഷകളാണ് ഒളിമ്പ്യാഡുകൾ. ദേശീയ, അന്തർദേശീയ തലങ്ങളിൽ, ഏറ്റവും മിടുക്കരായവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ കൂടിയാണ്. ഗണിതം, ഭൗതികശാസ്ത്രം, രസതന്ത്രം, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രീ-യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാർഥികൾക്കായി നടത്തുന്ന ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള അക്കാദമിക് മത്സരങ്ങളാണ് ഇതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഐഐടികൾക്ക് പുറമേ ഒളിമ്പ്യാഡ് ജേതാക്കളെ പരിഗണിക്കുന്ന മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങള്
ഐഐടികൾക്ക് പുറമേ, ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (ഐഎസ്ഐ) കൊൽക്കത്ത, ചെന്നൈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (സിഎംഐ) തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളും ഒളിമ്പ്യാഡ് പ്രകടനം നടത്തുന്നവരെ നേരിട്ടുള്ള പ്രവേശനത്തിനായി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. 'സയൻസ് ഒളിമ്പ്യാഡ് എക്സലൻസ്' (ScOpE) എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈ എൻട്രൻസിൽ 2025-2026 അധ്യയന വർഷം മുതൽ പ്രവേശനം നേടുന്ന വിദ്യാർഥികളെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുക.
സ്പോർട്സ് എക്സലൻസ് അഡ്മിഷനിലൂടെയും ഫൈൻ ആർട്സ് ആൻഡ് കൾച്ചർ എക്സലൻസ് മോഡുകളിലൂടെയും പ്രവേശനം നേടുന്നതുപോലെ, സയൻസ് ഒളിമ്പ്യാഡ് എക്സലൻസിൽ ഓരോ എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് പ്രോഗ്രാമിലും രണ്ട് സൂപ്പർ ന്യൂമററി സീറ്റുകളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. അതിൽ ഒരു സീറ്റ് വനിതാ വിദ്യാർഥികൾക്കായി സംവരണം ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. 12-ആം ക്ലാസ് പാസാവണമെന്ന നിബന്ധനയും, പ്രായപരിധിയടക്കമുള്ള മറ്റ് യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളും അതത് വർഷത്തെ ജെഇഇ അഡ്വാൻസ്ഡിൻ്റേതിന് സമാനമായിരിക്കും.
ഒളിമ്പ്യാഡും ജെഇഇയും തമ്മിലെ പ്രധാന വ്യത്യാസം
ഒളിമ്പ്യാഡുകളിലൂടെ പ്രവേശനം നേടുന്ന വിദ്യാർഥികൾ പലപ്പോഴും ഗവേഷണം, വിശകലന ചിന്ത, സ്വയം പഠനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള ശ്രദ്ധേയമായ തയാറെടുപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. നൂതനാശയങ്ങൾ, സംരംഭകത്വം, വിവിധ വിഷയങ്ങളിലുള്ള പ്രോജക്ടുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകുന്ന ഒരു ഐഐടി പരിതസ്ഥിതിയിൽ ഈ ഗുണങ്ങൾ നിർണായകമാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ഒളിമ്പ്യാഡുകളിലൂടെയുള്ള ലാറ്ററൽ ഐഐടി പ്രവേശനം ബൗദ്ധിക വൈവിധ്യത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നതിനൊപ്പം തുല്യത നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധർ വാദിക്കുന്നു.
ഐഐടികള് മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുള്ള ഒളിമ്പ്യാഡ് ജേതാക്കള്ക്കുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം
ഐഐടി പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് യോഗ്യത നേടുന്നതിന് ഉദ്യോഗാർഥികൾ ഇനി പറയുന്ന എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ചിരിക്കണം:
- ഉദ്യോഗാർഥി ഇന്ത്യൻ പൗരനായിരിക്കണം
- കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷത്തിനുള്ളിൽ, വിദ്യാർഥി ഇനി പറയുന്നവയിൽ ഒന്നിലെങ്കിലും പങ്കെടുത്തിരിക്കണം
ഗണിതം: ഹോമി ഭാഭാ സെൻ്റർ ഫോർ സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ (HBCSE) സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഒളിമ്പ്യാഡ് പരിശീലന ക്യാമ്പുകൾ (IMOTC)
ഭൗതികശാസ്ത്രം, രസതന്ത്രം, ജീവശാസ്ത്രം: ഹോമി ഭാഭാ സെൻ്റർ ഫോർ സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ (HBCSE) സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങൾക്കായുള്ള ഓറിയൻ്റേഷൻ-കം-സെലക്ഷൻ ക്യാമ്പുകൾ (OCSCs).
ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ്: ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഫോർ റിസർച്ച് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് (IARCS) സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ ഒളിമ്പ്യാഡ് ഫോർ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് പരിശീലന ക്യാമ്പ് (IOITC).
ഓരോ പ്രോഗ്രാമിലും ലഭ്യമായ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ പട്ടികയും എണ്ണവും ഇവയാണ്
എയ്റോസ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിങ്
- എയ്റോസ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിങ് (4 വർഷം ബി.ടെക്.)
- എയ്റോസ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിങ് (5 വർഷം ബി.ടെക് + എം.ടെക്.)
ബയോടെക്നോളജി
- ബയോളജിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ് (4 വർഷം ബി.ടെക്.)
- ബയോളജിക്കൽ സയൻസ് (4 വർഷം ബി.എസ്)
കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്
- കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ് (4 വർഷം ബി.ടെക്.)
സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്
- സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് (4 വർഷം ബി.ടെക്.)
കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിങ്
- കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിങ് (4 വർഷം ബി.ടെക്.)
ഡാറ്റ സയൻസ് ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്
- ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സ് (4 വർഷം ബി.ടെക്.)
ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്
- ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ് (4 വർഷം ബി.ടെക്.)
എഞ്ചിനീയറിങ് ഡിസൈൻ
- എഞ്ചിനീയറിങ് ഡിസൈൻ (5 വർഷം ബി.ടെക്. + എം.ടെക്.)
ഫിസിക്സ്
- എഞ്ചിനീയറിങ് ഫിസിക്സ് (4 വർഷം ബി.ടെക്.)
- ഫിസിക്സ് (4 വർഷം ബി.എസ്)
മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്
- മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ് (4 വർഷം ബി.ടെക്.)
മെറ്റലർജിക്കൽ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് എഞ്ചിനീയറിങ്
- മെറ്റലർജിക്കൽ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് എഞ്ചിനീയറിങ് (4 വർഷം ബി.ടെക്.)
ഓഷ്യൻ എഞ്ചിനീയറിങ്
- നേവൽ ആർക്കിടെക്ചർ (4 വർഷം ബി.ടെക്.)
മെഡിക്കൽ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി
- മെഡിക്കൽ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിങ് (4 വർഷം ബി.എസ്.)
രസതന്ത്രം
- രസതന്ത്രം (4 വർഷത്തെ ബി.എസ്)
