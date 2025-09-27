ETV Bharat / education-and-career

വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് സന്തോഷ വാര്‍ത്ത, 10ാം ക്ലാസ്, പ്ലസ്‌ ടു സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളില്‍ വൻ മാറ്റം വരുന്നു

നിലവില്‍ രാജ്യത്ത് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തുമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ ബോര്‍ഡുകള്‍ 10ാം ക്ലാസ്, പ്ലസ്‌ ടു സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ നല്‍കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍, ഇവയ്‌ക്കെല്ലാം ഇനി തുല്യ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പ്രാധാന്യം കൊണ്ടുവരാനാണ് എൻസിഇആര്‍ടി ഒരുങ്ങുന്നത്.

NCERT EQUIVALENCE 10 PLUS TWO EDUCATIONAL NEWS NCERT CERTIFICATES EQUIVALENCE SSLC PLUS TWO CERTIFICATE REFORMS
Representative Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 27, 2025 at 1:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ പത്താം ക്ലാസ്, പ്ലസ് ടു സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളില്‍ വമ്പൻ മാറ്റങ്ങളുമായി നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് (എൻ‌സി‌ഇ‌ആർ‌ടി). ഇനി മുതല്‍ രാജ്യത്തെ വിവിധ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡുകൾ നൽകുന്ന പത്താം ക്ലാസ്, പ്ലസ് ടു സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ തുല്യത ഉള്ളതായിരിക്കും. ഈ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളില്‍ തുല്യത കൊണ്ടുവരാൻ എൻ‌സി‌ഇ‌ആർ‌ടിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അറിയിച്ചു.

വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം സുഗമമാക്കാനും, സർക്കാർ ജോലികളിലേക്കുള്ള അപേക്ഷകളും നിയമനവും എളുപ്പത്തിലാക്കി പ്രക്രിയകള്‍ ലളിതമാക്കാനുമാണ് ഈ മാറ്റം കൊണ്ടുവരുന്നത്. രാജ്യത്ത് എവിടെയുമുള്ള സ്‌കൂള്‍ മാറ്റത്തിനും വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഇതുവഴി വേഗത്തില്‍ സാധിക്കും.

നിലവില്‍ രാജ്യത്ത് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തുമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ ബോര്‍ഡുകള്‍ 10ാം ക്ലാസ്, പ്ലസ്‌ ടു സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ നല്‍കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍, ഇവയ്‌ക്കെല്ലാം ഇനി തുല്യ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പ്രാധാന്യം കൊണ്ടുവരാനാണ് എൻസിഇആര്‍ടി ഒരുങ്ങുന്നത്. "കേന്ദ്ര സർക്കാർ, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ കീഴിലുള്ള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും ജോലിയിലേക്കും വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രവേശനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ഇത് വഴി സാധിക്കും" എന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള സ്‌കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ, സാക്ഷരതാ വകുപ്പ് 2025 സെപ്റ്റംബർ 6 ന് ഇ-ഗസറ്റിൽ വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതായി അതിൽ പറയുന്നു. ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം 2020 ലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം നാഷണൽ അസസ്‌മെൻ്റ് സെൻ്റര്‍, പെർഫോമൻസ് അസസ്‌മെൻ്റ്, റിവ്യൂ ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് നോളജ് ഫോർ ഹോളിസ്റ്റിക് ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് (PARAKH) വഴി എൻസിഇആര്‍ടി തുല്യതാ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

രാജ്യത്തെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡുകൾക്കും പുതിയ സംവിധാനം ബാധകമാണ്. "എൻ‌സി‌ആർ‌ടി നൽകുന്ന തുല്യത രാജ്യത്തെ വിവിധ ബോർഡുകൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്‌പര തുല്യതയായി സ്വയമേവ പരിഗണിക്കപ്പെടുമെന്ന് വിജ്ഞാപനം ഉറപ്പാക്കുന്നു, അതുവഴി രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്ക് മറ്റ് സ്‌കൂളുകളില്‍ സുഗമമായി പ്രവേശനം (മൈഗ്രേഷൻ) നേടാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു," പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു.

പുതിയ മാറ്റം കൊണ്ട് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കുള്ള ഗുണങ്ങള്‍

  • ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി രാജ്യത്തെ ഏത് കോളജിലും പ്രവേശനം നേടാൻ ഇനി എളുപ്പത്തില്‍ സാധിക്കും
  • കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ജോലികള്‍ക്ക് ഉള്‍പ്പെടെ അപേക്ഷിക്കാനും നിയമനത്തിനും പുതിയ മാറ്റം സഹായകരമാകും
  • പൊടുന്നനെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്രകാരം സ്‌കൂള്‍ മാറ്റത്തിന് ശ്രമിക്കുമ്പോള്‍ പ്രക്രിയകകള്‍ സുഗമമാകും.

Also Read: കേരള കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിൽ പിഎച്ച്ഡി പ്രവേശനം; 26 വകുപ്പുകളിലായി 230 ഒഴിവുകൾ, ഒക്ടോബർ 16 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

For All Latest Updates

TAGGED:

NCERT EQUIVALENCE 10 PLUS TWOEDUCATIONAL NEWSNCERT CERTIFICATES EQUIVALENCESSLC PLUS TWO CERTIFICATE REFORMSCLASS 10 PLUS TWO EQUIVALENCE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

അറിയാം നവരാത്രി കാലത്തെ നിറങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം, ഓരോ ദിവസവും ഈ നിറത്തിലുള്ള വസ്‌ത്രങ്ങള്‍ അണിഞ്ഞാല്‍ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ...

കാത്തിരിക്കുന്നത് അത്ഭുതങ്ങളുടെ ലോകം;ഹൈദരാബാദിനടുത്ത് ഫ്യുച്ചര്‍ സിറ്റിയില്‍ നൈറ്റ് സഫാരി വരുന്നു

ബസ് എപ്പോള്‍ പുറപ്പെടണം? എഐ പറയും, രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യമായി നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധിയില്‍ ബസ് സമയക്രമം നിശ്ചയിക്കാന്‍ ഒരുക്കങ്ങള്‍ തകൃതി

നാം ശ്വസിക്കുന്ന വായു നമ്മെ രോഗികളാക്കുന്നു! ഹൈദരാബാദില്‍ ശ്വാസ കോശ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തില്‍ വന്‍ വര്‍ദ്ധന

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.