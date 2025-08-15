ETV Bharat / education-and-career

പുതിയ ലോ കോളജുകൾക്ക് അനുമതിയില്ല; മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് മരവിപ്പിച്ച് ബാർ കൗൺസിൽ - BCI HALTS GRANTING NEW LAW COLLEGES

മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അംഗീകാരങ്ങൾ റദ്ദാക്കുമെന്നും ബാർ കൗൺസിൽ അറിയിച്ചു.

BAR COUNCIL OF INDIA LAW COLLEGES LEGEL EDUCATION LATEST MALAYALAM NEWS
Representative Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 15, 2025 at 6:18 PM IST

1 Min Read

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് പുതിയ ലോ കോളജുകൾ അനുവദിക്കുന്നത് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് മരവിപ്പിച്ച് ബാർ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ. പല സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നിലവാരമില്ലെന്ന കണ്ടെത്തലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുതിയ തീരുമാനം.

നിലവിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പുതിയ ബാച്ചോ കോഴ്‌സോ തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ബാർ കൗൺസിലിൻ്റെ പ്രത്യേക അനുമതി വേണമെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. അതേസമയം മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അംഗീകാരങ്ങൾ റദ്ദാക്കുമെന്നും ബാർ കൗൺസിൽ അറിയിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും ബാർ കൗൺസിലും നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രശ്‌നങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അക്കാദമിക് ക്രമക്കേട്, യോഗ്യരായ അധ്യാപകരുടെ കുറവ്, യുണിവേഴ്‌സി‌റ്റികളുടെ കൃത്യമായ പരിശോധന കുറവ് എന്നിവയെല്ലാം ബാർ കൗൺസിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

1961 ലെ അഡ്വക്കേറ്റ് ആക്‌റ്റ് സെക്ഷൻ പ്രകാരമാണ് ഈ നിയന്ത്രണം പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങൾ, സാമൂഹികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഉന്നമനം ലക്ഷ്യം വച്ചാണ് സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യേകം അനുമതി നൽകുമെന്ന് ബാർ കൗൺസിൽ അറിയിച്ചു.

ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ യുണിവേഴ്‌സിറ്റിയുടെ അനുമതിയും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എതിർപ്പില്ല എന്ന രേഖയും സമർപ്പിക്കണമെന്നും ബാർ കൗൺസിൽ അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റികൾ പരിശോധന നടത്തി അടിസ്ഥാന സൗകര്യമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. പിന്നീട് ബാർ കൗൺസിൽ പരിശോധിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കും.

Also Read: എസി റൂമും കുഷ്യൻ സീറ്റും ടെലിവിഷനും; സ്‌മാർട്ടാണ് ചിയ്യന്നൂരിലെ ഈ ഹൈടെക് അങ്കണവാടി

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് പുതിയ ലോ കോളജുകൾ അനുവദിക്കുന്നത് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് മരവിപ്പിച്ച് ബാർ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ. പല സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നിലവാരമില്ലെന്ന കണ്ടെത്തലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുതിയ തീരുമാനം.

നിലവിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പുതിയ ബാച്ചോ കോഴ്‌സോ തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ബാർ കൗൺസിലിൻ്റെ പ്രത്യേക അനുമതി വേണമെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. അതേസമയം മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അംഗീകാരങ്ങൾ റദ്ദാക്കുമെന്നും ബാർ കൗൺസിൽ അറിയിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും ബാർ കൗൺസിലും നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രശ്‌നങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അക്കാദമിക് ക്രമക്കേട്, യോഗ്യരായ അധ്യാപകരുടെ കുറവ്, യുണിവേഴ്‌സി‌റ്റികളുടെ കൃത്യമായ പരിശോധന കുറവ് എന്നിവയെല്ലാം ബാർ കൗൺസിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

1961 ലെ അഡ്വക്കേറ്റ് ആക്‌റ്റ് സെക്ഷൻ പ്രകാരമാണ് ഈ നിയന്ത്രണം പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങൾ, സാമൂഹികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഉന്നമനം ലക്ഷ്യം വച്ചാണ് സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യേകം അനുമതി നൽകുമെന്ന് ബാർ കൗൺസിൽ അറിയിച്ചു.

ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ യുണിവേഴ്‌സിറ്റിയുടെ അനുമതിയും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എതിർപ്പില്ല എന്ന രേഖയും സമർപ്പിക്കണമെന്നും ബാർ കൗൺസിൽ അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റികൾ പരിശോധന നടത്തി അടിസ്ഥാന സൗകര്യമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. പിന്നീട് ബാർ കൗൺസിൽ പരിശോധിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കും.

Also Read: എസി റൂമും കുഷ്യൻ സീറ്റും ടെലിവിഷനും; സ്‌മാർട്ടാണ് ചിയ്യന്നൂരിലെ ഈ ഹൈടെക് അങ്കണവാടി

For All Latest Updates

TAGGED:

BAR COUNCIL OF INDIALAW COLLEGESLEGEL EDUCATIONLATEST MALAYALAM NEWSBCI HALTS GRANTING NEW LAW COLLEGES

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ആദ്യമിനുറ്റുകള്‍ വിലപ്പെട്ടത്; പട്ടിയുടെ കടിയേറ്റാല്‍ എന്തു ചെയ്യണം? ആക്രമണത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്‍ ചില മാര്‍ഗങ്ങള്‍

വാര്‍ത്തിട്ടത് മൂവായിരത്തിലേറെ വീടുകള്‍; ഫയറാണ് പുഷ്‌പ മേസ്‌തിരി

പരിമിതികളിൽ തളരാതെ ബധിര, മൂക ദമ്പതികള്‍; ഇന്നീ ഒള്ളൂർക്കടവ് പാലവും ചായക്കടയും നാട്ടുകാരുടെ പ്രിയ കേന്ദ്രം

രക്തസാക്ഷികള്‍ക്കായി ഒരു ക്ഷേത്രം: അറിയാം രാജ്യത്തിനായി ചോര ചിന്തിയവര്‍ക്കായുള്ള ഇന്‍ക്വിലാബ് ക്ഷേത്ര വിശേഷങ്ങള്‍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.