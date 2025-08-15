ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് പുതിയ ലോ കോളജുകൾ അനുവദിക്കുന്നത് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് മരവിപ്പിച്ച് ബാർ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ. പല സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നിലവാരമില്ലെന്ന കണ്ടെത്തലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുതിയ തീരുമാനം.
നിലവിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പുതിയ ബാച്ചോ കോഴ്സോ തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ബാർ കൗൺസിലിൻ്റെ പ്രത്യേക അനുമതി വേണമെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. അതേസമയം മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അംഗീകാരങ്ങൾ റദ്ദാക്കുമെന്നും ബാർ കൗൺസിൽ അറിയിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും ബാർ കൗൺസിലും നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അക്കാദമിക് ക്രമക്കേട്, യോഗ്യരായ അധ്യാപകരുടെ കുറവ്, യുണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ കൃത്യമായ പരിശോധന കുറവ് എന്നിവയെല്ലാം ബാർ കൗൺസിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
1961 ലെ അഡ്വക്കേറ്റ് ആക്റ്റ് സെക്ഷൻ പ്രകാരമാണ് ഈ നിയന്ത്രണം പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങൾ, സാമൂഹികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഉന്നമനം ലക്ഷ്യം വച്ചാണ് സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യേകം അനുമതി നൽകുമെന്ന് ബാർ കൗൺസിൽ അറിയിച്ചു.
ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ യുണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അനുമതിയും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എതിർപ്പില്ല എന്ന രേഖയും സമർപ്പിക്കണമെന്നും ബാർ കൗൺസിൽ അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ പരിശോധന നടത്തി അടിസ്ഥാന സൗകര്യമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. പിന്നീട് ബാർ കൗൺസിൽ പരിശോധിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കും.
Also Read: എസി റൂമും കുഷ്യൻ സീറ്റും ടെലിവിഷനും; സ്മാർട്ടാണ് ചിയ്യന്നൂരിലെ ഈ ഹൈടെക് അങ്കണവാടി