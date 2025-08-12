ETV Bharat / education-and-career

സ്വാതന്ത്ര്യദിന സ്‌പെഷല്‍ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും, ഇതറിഞ്ഞാല്‍ ക്വിസ് മത്സരങ്ങളില്‍ തിളങ്ങാം... - INDEPENDENCE DAY 2025 QUIZ

സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് സ്‌കൂളുകളിലും കോളജുകളിലും ഓഫിസുകളിലുമൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ക്വിസ് മത്സരങ്ങള്‍ക്കും ഇത് പ്രയോജനപ്പെടും

ല്ലാ വർഷവും ഓഗസ്റ്റ് 15 ന് രാജ്യമെമ്പാടും സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യദിന ചരിത്രം, സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾ, നമുക്ക് ലഭിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഉള്‍പ്പെടെ ഒരിക്കല്‍ കൂടി ഓര്‍മപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ ദിനം. ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ എന്ന നിലയില്‍ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ചരിത്രത്തിലേയ്ക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് എന്തെല്ലാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് സ്‌കൂളുകളിലും കോളജുകളിലും ഓഫിസുകളിലുമൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ക്വിസ് മത്സരങ്ങള്‍ക്കും ഇത് പ്രയോജനപ്പെടും

  1. ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചത് എന്ന്? -1947 ഓഗസ്റ്റ് 15
  2. 2025 ൽ ഇന്ത്യ എത്രാമത് സ്വാതന്ത്ര്യദിനമാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്? 79-ാമത്
  3. ഒന്നാം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട വർഷം -1857ൽ
  4. 1857-ലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ആരംഭിച്ച സ്ഥലം? - മീററ്റ് (ഉത്തർപ്രദേശ്)
  5. ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാകയുടെ നീളത്തിനും വീതിക്കും ഇടയിലുള്ള അനുപാതം എന്താണ്? -3:2
  6. ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാക ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ച ദിവസം? -1947 ജൂലൈ 22
  7. ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാക രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് ആരാണ്? -പിംഗലി വെങ്കയ്യ
  8. വാസ്കോഡഗാമ ഇന്ത്യയിലെത്തിയ വർഷം -14983
  9. ഇന്ത്യയിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ഭരണം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് കാരണമായ യുദ്ധം -പ്ലാസി യുദ്ധം (1757ൽ)
  10. ശിപായി ലഹള എന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വിളിച്ച സമരം ഏത്? -ഒന്നാം സ്വാതന്ത്രസമരം (1857- ലെ)
  11. പ്ലാസി യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ചതും പരാജയപ്പെട്ടതും ആരെല്ലാം -ബംഗാൾ നവാബ് സിറാജുദ്ദൗലയെ ബ്രിട്ടീഷ് സേനാനി റോബർട്ട് ക്ലൈവ് തോൽപിച്ചു
  12. 1857- ലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ ആദ്യ രക്തസാക്ഷി ആര്? - മംഗൽ പാണ്ഡെ
  13. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ രക്തസാക്ഷി ആര്? - ഖുദിറാം ബോസ്
  14. ഇന്ത്യൻ നാഷനൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാപിതമായ വർഷം -1885ൽ
  15. ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിതമായ വർഷം -1600ൽ
  16. ലാൽ-ബാൽ-പാൽ എന്നീ ചുരുക്കപ്പേരുകളിലറിയപ്പെട്ട സ്വാതന്ത്ര്യസമര നേതാക്കൾ -ലാലാ ലജ്പത്റായ്, ബാലഗംഗാധര തിലകൻ, വിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ
  17. ഇന്ത്യയുടെ വന്ദ്യവയോധികൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യസമര നേതാവ് -ദാദാഭായ് നവറോജി
  18. ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ അവസാന ഗവർണർ ജനറലും ആദ്യത്തെ വൈസ്രോയിയുമായ വ്യക്തി -കാനിങ് പ്രഭു
  19. ഇന്ത്യയുടെ വന്ദ്യവയോധികൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യസമര നേതാവ് -ദാദാഭായ് നവറോജി
  20. ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ അവസാന ഗവർണർ ജനറലും ആദ്യത്തെ വൈസ്രോയിയുമായ വ്യക്തി -കാനിങ് പ്രഭു
  21. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ജീവിതം മതിയാക്കി മഹാത്മാഗാന്ധി ഇന്ത്യയിലെത്തിയ വർഷം -1915 ജനുവരി 9
  22. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ രാഷ്ട്രീയഗുരു -ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ
  23. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സത്യഗ്രഹം -ചമ്പാരൻ സത്യഗ്രഹം (1917)
  24. അലി സഹോദരന്മാർ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ദേശീയ നേതാക്കൾ -മൗലാനാ മുഹമ്മദലി, മൗലാനാ ഷൗക്കത്തലി
  25. മഹാത്മാഗാന്ധി ആദ്യമായി കേരളത്തിലെത്തിയത് (1920) എന്തിന്റെ പ്രചാരണാർഥം -ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം
  26. സ്വാതന്ത്ര്യം എന്റെ ജന്മാവകാശമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യസമര നേതാവ് -ബാലഗംഗാധര തിലകൻ
  27. കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റായ ആദ്യ വനിത -ആനി ബസന്റ് (1917)
  28. ‘ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്കാർക്ക്’ എന്ന മു​ദ്രാവാക്യം ആദ്യം ഉയർത്തിയ വ്യക്തി -സ്വാമി ദായനന്ദ സരസ്വതി
  29. ‘സാരെ ജഹാംസെ അച്ഛാ’ എന്ന ഗാനം രചിച്ചത് -മുഹമ്മദ് ഇഖ്ബാൽ
  30. ദേശബന്ധു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് -സി.ആർ. ദാസ്
  31. ‘The Indian Struggle’ എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് -സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്
  32. നിങ്ങളെനിക്ക് രക്തം തരൂ; ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരാം’ -ആരുടെ വാക്കുകൾ -സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്
  33. മൗലാനാ അബുൽകലാം ആസാദിന്റെ ആത്മകഥ -ഇന്ത്യ വിൻസ് ഫ്രീഡം
  34. ഇന്ത്യയുടെ ഉരുക്കുമനുഷ്യൻ, ഇന്ത്യൻ ബിസ്മാർക്ക് -സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേൽ
  35. ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയഗാനവും ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ദേശീയഗാനവും രചിച്ച കവി -രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ
  36. ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉപ്പുസത്യഗ്രഹം ഏതുവർഷമായിരുന്നു -1930
  37. ഗാന്ധി ഇർവിൻ സന്ധി നടന്ന വർഷം -1931
  38. ‘പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക’ എന്ന ആഹ്വാനം ഉയർത്തിയ സമരം -ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം
  39. കേരളത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് അധികാരത്തിനെതിരെ നടന്ന ആദ്യ കലാപം -ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം (1721)
  40. ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് പൊരുതി കേരളവർമ പഴശ്ശിരാജ വധിക്കപ്പെട്ട വർഷം -1805 നവംബർ 20
  41. ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്ന സമയത്തെ വൈസ്രോയി -മൗണ്ട് ബാറ്റൻ പ്രഭു
  42. ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ വന്ദ്യവയോധിക -അരുണ ആസഫലി (മരണാനന്തരം ഭാരതരത്ന പുരസ്കാരം നൽകി ആദരിച്ചു)
  43. മഹാത്മാഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെട്ടത് -1948 ജനുവരി 30
  44. ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രശിൽപി -ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
  45. ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന ശിൽപി -ഡോ. ബി.ആർ. അംബേദ്കർ
  46. ഇന്ത്യയില്‍ ഇംഗ്ളീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം നടപ്പിലാക്കിയ ഗവര്‍ണ്ണര്‍ ജനറല്‍? -വില്യം ബെന്റിക്ക്
  47. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യക്കാരനായ ആദ്യ ഗവർണർ ജനറൽ ആര്? -രാജഗോപാലാചാരി
  48. അയിത്തത്തിനെതിരെ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ആദ്യ സംഘടിത സമരം ഏത്? -വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം
  49. ഇന്ത്യയിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ ത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? -റിപ്പൺ പ്രഭു
  50. രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ രചിച്ച ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗാനമായ’ ജനഗണമന’ ഏത് പത്രത്തിലാണ് ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്? -തത്വബോധിനി

