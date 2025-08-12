എല്ലാ വർഷവും ഓഗസ്റ്റ് 15 ന് രാജ്യമെമ്പാടും സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യദിന ചരിത്രം, സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾ, നമുക്ക് ലഭിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഉള്പ്പെടെ ഒരിക്കല് കൂടി ഓര്മപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ ദിനം. ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ എന്ന നിലയില് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ചരിത്രത്തിലേയ്ക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് എന്തെല്ലാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് സ്കൂളുകളിലും കോളജുകളിലും ഓഫിസുകളിലുമൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ക്വിസ് മത്സരങ്ങള്ക്കും ഇത് പ്രയോജനപ്പെടും
- ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചത് എന്ന്? -1947 ഓഗസ്റ്റ് 15
- 2025 ൽ ഇന്ത്യ എത്രാമത് സ്വാതന്ത്ര്യദിനമാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്? 79-ാമത്
- ഒന്നാം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട വർഷം -1857ൽ
- 1857-ലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ആരംഭിച്ച സ്ഥലം? - മീററ്റ് (ഉത്തർപ്രദേശ്)
- ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാകയുടെ നീളത്തിനും വീതിക്കും ഇടയിലുള്ള അനുപാതം എന്താണ്? -3:2
- ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാക ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ച ദിവസം? -1947 ജൂലൈ 22
- ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാക രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് ആരാണ്? -പിംഗലി വെങ്കയ്യ
- വാസ്കോഡഗാമ ഇന്ത്യയിലെത്തിയ വർഷം -14983
- ഇന്ത്യയിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ഭരണം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് കാരണമായ യുദ്ധം -പ്ലാസി യുദ്ധം (1757ൽ)
- ശിപായി ലഹള എന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വിളിച്ച സമരം ഏത്? -ഒന്നാം സ്വാതന്ത്രസമരം (1857- ലെ)
- പ്ലാസി യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ചതും പരാജയപ്പെട്ടതും ആരെല്ലാം -ബംഗാൾ നവാബ് സിറാജുദ്ദൗലയെ ബ്രിട്ടീഷ് സേനാനി റോബർട്ട് ക്ലൈവ് തോൽപിച്ചു
- 1857- ലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ ആദ്യ രക്തസാക്ഷി ആര്? - മംഗൽ പാണ്ഡെ
- ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ രക്തസാക്ഷി ആര്? - ഖുദിറാം ബോസ്
- ഇന്ത്യൻ നാഷനൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാപിതമായ വർഷം -1885ൽ
- ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിതമായ വർഷം -1600ൽ
- ലാൽ-ബാൽ-പാൽ എന്നീ ചുരുക്കപ്പേരുകളിലറിയപ്പെട്ട സ്വാതന്ത്ര്യസമര നേതാക്കൾ -ലാലാ ലജ്പത്റായ്, ബാലഗംഗാധര തിലകൻ, വിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ
- ഇന്ത്യയുടെ വന്ദ്യവയോധികൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യസമര നേതാവ് -ദാദാഭായ് നവറോജി
- ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ അവസാന ഗവർണർ ജനറലും ആദ്യത്തെ വൈസ്രോയിയുമായ വ്യക്തി -കാനിങ് പ്രഭു
- ഇന്ത്യയുടെ വന്ദ്യവയോധികൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യസമര നേതാവ് -ദാദാഭായ് നവറോജി
- ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ അവസാന ഗവർണർ ജനറലും ആദ്യത്തെ വൈസ്രോയിയുമായ വ്യക്തി -കാനിങ് പ്രഭു
- ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ജീവിതം മതിയാക്കി മഹാത്മാഗാന്ധി ഇന്ത്യയിലെത്തിയ വർഷം -1915 ജനുവരി 9
- മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ രാഷ്ട്രീയഗുരു -ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ
- മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സത്യഗ്രഹം -ചമ്പാരൻ സത്യഗ്രഹം (1917)
- അലി സഹോദരന്മാർ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ദേശീയ നേതാക്കൾ -മൗലാനാ മുഹമ്മദലി, മൗലാനാ ഷൗക്കത്തലി
- മഹാത്മാഗാന്ധി ആദ്യമായി കേരളത്തിലെത്തിയത് (1920) എന്തിന്റെ പ്രചാരണാർഥം -ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം
- സ്വാതന്ത്ര്യം എന്റെ ജന്മാവകാശമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യസമര നേതാവ് -ബാലഗംഗാധര തിലകൻ
- കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റായ ആദ്യ വനിത -ആനി ബസന്റ് (1917)
- ‘ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്കാർക്ക്’ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ആദ്യം ഉയർത്തിയ വ്യക്തി -സ്വാമി ദായനന്ദ സരസ്വതി
- ‘സാരെ ജഹാംസെ അച്ഛാ’ എന്ന ഗാനം രചിച്ചത് -മുഹമ്മദ് ഇഖ്ബാൽ
- ദേശബന്ധു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് -സി.ആർ. ദാസ്
- ‘The Indian Struggle’ എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് -സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്
- നിങ്ങളെനിക്ക് രക്തം തരൂ; ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരാം’ -ആരുടെ വാക്കുകൾ -സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്
- മൗലാനാ അബുൽകലാം ആസാദിന്റെ ആത്മകഥ -ഇന്ത്യ വിൻസ് ഫ്രീഡം
- ഇന്ത്യയുടെ ഉരുക്കുമനുഷ്യൻ, ഇന്ത്യൻ ബിസ്മാർക്ക് -സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേൽ
- ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയഗാനവും ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ദേശീയഗാനവും രചിച്ച കവി -രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ
- ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉപ്പുസത്യഗ്രഹം ഏതുവർഷമായിരുന്നു -1930
- ഗാന്ധി ഇർവിൻ സന്ധി നടന്ന വർഷം -1931
- ‘പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക’ എന്ന ആഹ്വാനം ഉയർത്തിയ സമരം -ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം
- കേരളത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് അധികാരത്തിനെതിരെ നടന്ന ആദ്യ കലാപം -ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം (1721)
- ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് പൊരുതി കേരളവർമ പഴശ്ശിരാജ വധിക്കപ്പെട്ട വർഷം -1805 നവംബർ 20
- ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്ന സമയത്തെ വൈസ്രോയി -മൗണ്ട് ബാറ്റൻ പ്രഭു
- ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ വന്ദ്യവയോധിക -അരുണ ആസഫലി (മരണാനന്തരം ഭാരതരത്ന പുരസ്കാരം നൽകി ആദരിച്ചു)
- മഹാത്മാഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെട്ടത് -1948 ജനുവരി 30
- ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രശിൽപി -ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
- ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന ശിൽപി -ഡോ. ബി.ആർ. അംബേദ്കർ
- ഇന്ത്യയില് ഇംഗ്ളീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം നടപ്പിലാക്കിയ ഗവര്ണ്ണര് ജനറല്? -വില്യം ബെന്റിക്ക്
- സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യക്കാരനായ ആദ്യ ഗവർണർ ജനറൽ ആര്? -രാജഗോപാലാചാരി
- അയിത്തത്തിനെതിരെ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ആദ്യ സംഘടിത സമരം ഏത്? -വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം
- ഇന്ത്യയിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ ത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? -റിപ്പൺ പ്രഭു
- രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ രചിച്ച ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗാനമായ’ ജനഗണമന’ ഏത് പത്രത്തിലാണ് ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്? -തത്വബോധിനി