കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സര്‍വീസിന് ഇനിയും അപേക്ഷിച്ചില്ലേ? കൈവിട്ടുകളയല്ലേ ഈ സുവർണാവസരം, ഇനി ഒരാഴ്ച കൂടി മാത്രം... - ONE MORE WEEK TO APPLY FOR KSA

By ETV Bharat Kerala Team Published : Apr 3, 2025, 9:09 PM IST

ശമ്പളം കൊണ്ടും പദവി കൊണ്ടും പ്രൊമോഷൻ സാധ്യത കൊണ്ടും സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും ആകര്‍ഷകമായ സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സര്‍വീസ്. 77200- 140500 ശമ്പള സ്കെയിലിലുള്ള കെ എ എസ് ഓഫിസര്‍ ( ജൂനിയര്‍ ടൈം സ്കേല്‍) ട്രെയ്നി തസ്തികയിലേക്കുള്ള അപേക്ഷകള്‍ സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയം അവസാനിക്കാറായിരിക്കുകയാണ്. ഏപ്രില്‍ 9 ന് ബുധനാഴ്ച വരെ മാത്രമാണ് കെഎഎസിലേക്ക് അപേക്ഷകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കാനാവുക. ഒഴിവുകൾ എത്ര? ആകെ 31 ഒഴിവുകളാണുള്ളത്. മൂന്നു സ്ട്രീമുകളിലായാണ് ഈ 31 ഒഴിവുകള്‍. സ്ട്രീം ഒന്നിലെ 11 ഒഴിവുകളിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള നിയമനമാണ് നടത്തുക. സ്ട്രീം രണ്ടിലും മൂന്നിലും 10 വീതം ഒഴിവുകളുണ്ട്. പ്രായ പരിധി: നേരിട്ട് നിയമനം നടത്തുന്ന സ്ട്രീം ഒന്നിലെ 11 ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ഉയര്‍ന്ന പ്രായപരിധി 32 വയസാണ്. 21 വയസു മുതലുള്ളവര്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ 1993 ജനുവരി രണ്ടിനും 2004 ജനുവരി ഒന്നിനും മധ്യേ ജനിച്ചവരാകണം. സ്ട്രീം രണ്ടിന് അപേക്ഷിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഉയര്‍ന്ന പ്രായപരിധി 40 വയസാണ്. അപേക്ഷിക്കാനുള്ള കുറഞ്ഞ പ്രായം 21 വയസ് തന്നെ. 1985 ജനുവരി രണ്ടിനും 2004 ജനുവരി ഒന്നിനും മധ്യേ ജനിച്ചവര്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. സ്ട്രീം മൂന്നില്‍ അപേക്ഷിക്കുന്നവര്‍ക്ക് 2025 ജനുവരി ഒന്നിന് 50 വയസ് കവിയാന്‍ പാടില്ല. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: യുജിസിക്ക് കീഴിലുള്ളതോ കേരള സര്‍ക്കാരിന് കീഴിലുള്ളതോ ആയ ഏതെങ്കിലും സര്‍വകലാശാല നല്‍കുന്ന പ്രൊഫഷണല്‍ ബിരുദം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ബിരുദമാണ് യോഗ്യത. ഭാരത സര്‍ക്കാരിന് കീഴിലെ നാഷണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകള്‍ നല്‍കുന്ന ബിരുദങ്ങളും യോഗ്യതയ്ക്ക് പരിഗണിക്കും. മൂന്ന് സ്ട്രീമുകള്‍ക്കും ഇതേ യോഗ്യതയാണ് മാനദണ്ഡമായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിര്‍ദിഷ്ട സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകളില്‍ പ്രൊബേഷണറായോ സ്ഥിര ജോലിക്കാരനായോ ജോലി ചെയ്തുവെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന മേലധികാരിയില്‍ നിന്നുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം സ്ട്രീം രണ്ട് മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളില്‍ അപേക്ഷിക്കുന്നവര്‍ ഹാജരാക്കണം. അസിസ്റ്റന്‍റ് സര്‍ജനില്‍ കുറയാത്ത മെഡിക്കല്‍ ഓഫിസര്‍ നല്‍കുന്ന മെഡിക്കല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ ഹാജരാക്കണം. സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിശോധനാ സമയത്ത് സര്‍ക്കാര്‍ സര്‍വീസില്‍ ജോലി നോക്കുന്ന ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ മേലധികാരിയില്‍ നിന്നുള്ള സര്‍വീസ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടി ഹാജരാക്കേണ്ടി വരും. അപേക്ഷിക്കേണ്ടതെങ്ങനെ?