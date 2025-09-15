ETV Bharat / education-and-career

വന്‍മതിലല്ല; അത്രത്തോളം അത്ഭുതമാണിത്, പാഠപുസ്‌തകത്തില്‍ ഇടംപിടിച്ച് സ്‌കൂളിലെ കളിമണ്‍ മതില്‍

ശ്രദ്ധേയമായി അഡൂർ ജിഎച്ച്എസ്എസിലെ കളിമണ്‍ ടൈല്‍ മതില്‍.

Clay wall at Adoor GHSS. (ETV Bharat.)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 15, 2025 at 2:17 PM IST

കാസർകോട്: ഇരുണ്ട് ചുമന്ന ജ്യാമീതിയ രൂപങ്ങളില്‍ കാടും മനുഷ്യരും സംസ്‌കാരങ്ങളും കടലോരവുമെല്ലാം ക്യാന്‍വാസായപ്പോള്‍ അതിലൂടെ പിറന്നത് ഒരു പുതുചരിത്രം. ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ല നൂറുക്കണക്കിന് വിസ്‌മയങ്ങളാണ് ഒറ്റ ചുമരില്‍ കൗതുകമായത്. സംസ്ഥാനത്തിന് ഈ കൗതുക കാഴ്‌ചയെരുക്കിയതിന് പിന്നില്‍ ഒരു കൂട്ടം കുരുന്ന് കരങ്ങളാണ്.

അഡൂര്‍ ജിഎച്ച്‌എസ്‌എസിലെ വിദ്യാര്‍ഥികളാണ് ഈ സൃഷ്‌ടിക്ക് പിന്നില്‍. കളിമണ്ണിലാണ് ഇത്രയും രൂപങ്ങള്‍ വിദ്യാര്‍ഥി കൂട്ടം തീര്‍ത്തിട്ടുള്ളത്. തങ്ങളുടെ മനസിലുള്ള രൂപങ്ങളും സങ്കല്‍പ്പങ്ങളുമെല്ലാം ഈയൊരു മതിലിലുണ്ട്. തങ്ങള്‍ക്ക് ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട കാര്‍ട്ടൂണ്‍ കഥാപാത്രങ്ങള്‍, പൂക്കള്‍, പാത്രങ്ങള്‍, തെയ്യക്കോലങ്ങള്‍ തുടങ്ങി 400ലധികം രൂപങ്ങളാണ് മതിലിലുള്ളത്. 8.3 മീറ്റര്‍ നീളവും 1.6 മീറ്റര്‍ ഉയരവുമുള്ള മതിലിലാണ് ഏവരെയും ആകര്‍ഷിക്കുന്ന സൃഷ്‌ടികളുള്ളത്.

ജിഎച്ച്എസ്‌എസില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങള്‍. (ETV Bharat.)

ഇത് ഏറെ നാളത്തെ പ്രയത്നം: 2024 ഒക്‌ടോബറിലാണ് ഇതിനായുള്ള പരിപാടികള്‍ ആരംഭിച്ചത്. ചിത്രകാരന്മാരുടെ കൂട്ടായ ട്രസ്‌പാസേഴ്‌സുമായി സഹകരിച്ച് സ്‌കൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച 'പട്ടാംഗ' ക്യാമ്പിലാണ് കുട്ടികൾ കലാസൃഷ്‌ടി ഒരുക്കിയത്. 400ലധികം ഷഡ്‌ഭുജാകൃതിയിലുള്ള കളിമണ്‍ ടൈലുകള്‍ ഒരുക്കി അതില്‍ അവര്‍ക്ക് ഇഷ്‌ടമുള്ള രൂപങ്ങള്‍ തീര്‍ത്തു. ശേഷം അവയെല്ലാം സ്‌കൂളിലെ അടച്ചിട്ട മുറിയില്‍ സൂക്ഷിച്ചു.

അത് മാത്രമല്ല തുടര്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ശില്‌പകലയെ കുറിച്ച് ക്ലാസുകളെടുത്തു. മുറിയില്‍ അടച്ചിട്ട കളിമണ്‍ രൂപങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ നേരില്‍ കണ്ടു. അടച്ചിട്ട മുറിയില്‍ വച്ച് ഉണക്കിയെടുത്ത റിലീഫുകള്‍ പിന്നീട് ചൂളയില്‍ ചുട്ടെടുത്തു.

Photo Of Clay Tile Wall. (ETV Bharat.)

ചൂളയുണ്ടാക്കിയത് ആഘോഷമാക്കി: ക്രിസ്‌മസ് അവധിക്കാലത്താണ് രൂപങ്ങള്‍ ചുട്ടെടുക്കാന്‍ ചൂളയൊരുക്കിയത്. അവധിക്കാലത്തെ കൂട്ടുകാരുടെ ഒത്തുക്കൂടലും ചൂളയൊരുക്കലുമെല്ലാം വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ആഘോഷമാക്കി. കുട്ടികളുടെ പൂര്‍ണ പങ്കാളിത്തത്തോടെയായിരുന്നു ചൂളയൊരുക്കിയത്. ആദ്യമായാണ് ഇവര്‍ ഇതെല്ലാം കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലരും വലിയ ആകാംക്ഷയിലാണ് ഇതിലെല്ലാം പങ്കുച്ചേര്‍ന്നത്.

ഫോക്‌ ലോര്‍ അക്കാദമി പുരസ്‌കാര ജേതാവായ സുരേഷ്‌ തിരുവാലിയാണ് ചൂളയ്‌ക്ക് തീ പകര്‍ന്നത്. ഏറെ നേരത്തെ പരിശ്രമം ഒടുക്കം ഫലം കണ്ടു. ചുട്ടെടുത്ത വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ രൂപങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടെയും പുറത്തെടുത്ത്. തങ്ങളൊരുക്കിയ ഓരോ ടൈലുകളും പുറത്തെടുക്കുമ്പോള്‍ അവരുടെ മുഖത്തെല്ലാം സന്തോഷത്തിന്‍റെയും ആത്മവിശ്വാസത്തിന്‍റെയും വെട്ടം പരന്നു.

Clay Tile Wall. (ETV Bharat.)

പുറത്തെടുത്ത ഓരോ രൂപങ്ങളും അവര്‍ പശ തേച്ച് മതിലില്‍ ശ്രദ്ധയോടെ പതിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ 400 ചിത്രങ്ങളും മതിലില്‍ പതിച്ചതോടെ പിറന്നത് പുതിയൊരു ലോകമാണ്. മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി നടത്തിയ ക്യാമ്പിലാണ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ചരിത്രം സൃഷ്‌ടിക്കാനായത്. 5 മുതല്‍ 9ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള 300 ഓളം കുട്ടികളുടെ ശ്രമകരമായ ദൗത്യമാണ് ഈ വിസ്‌മയമെന്ന് പ്രധാനാധ്യാപികയായ മഞ്ജുള പറഞ്ഞു. സ്‌കൂളിന്‍റെ അഭിമാനം കൂടിയാണ് ഈ മതിലെന്നും അധ്യാപിക പറഞ്ഞു.

Wall In GHSS Adoor. (ETV Bharat.)

സ്‌കൂളിലേക്ക് കവാടം കടന്നെത്തുന്ന ഏതൊരാളെയും ആകര്‍ഷിക്കും വിധമാണ് രൂപങ്ങള്‍ ഒരുക്കിയത്. പ്രവേശന കവാടത്തിന്‍റെ മതിലില്‍ അവയങ്ങനെ നിലകൊള്ളുകയാണ്. മാത്രമല്ല ഇതിന് ഭംഗിയും കൗതുകവും ഏറെയുള്ളത് കൊണ്ട് ആറാം ക്ലാസിലെ പാഠപുസ്‌തകത്തിന്‍റെ പുറം ചട്ടയിലും ഈ കളിമണ്‍ ടൈല്‍ മതില്‍ ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാർഥികളുടെ സർഗാത്മകതയ്‌ക്കുള്ള അംഗീകാരമായാണ് അവർ രൂപകല്‌പന ചെയ്‌ത കളിമൺ ടൈലുകളുടെ ചിത്രം പാഠപുസ്‌തകത്തിന്‍റെ മുഖചിത്രമാക്കിയത്. ഇത് സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെയുള്ള വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഒരു പ്രോത്സാഹനം കൂടിയാണ്.

Wall In GHSS Adoor. (ETV Bharat.)

സൊറ പറച്ചിൽ അഥവാ പടാംഗ: തുളു ഭാഷയിൽ ‘സൊറ പറച്ചിൽ' എന്നർഥം വരുന്നതാണ് 'പടാംഗ'. വിവിധ ഡിസൈനുകളിലും പാറ്റേണുകളിലുമായി അലങ്കരിച്ച ഷഡ്ഭുജ കളിമൺ ടൈലുകളിലാണ് കലാസൃഷ്‌ടികൾ. ചെലവ് കുറച്ച് പ്രൊഫഷണൽ ഉപകരണങ്ങളൊന്നും അധികം ഉപയോഗിക്കാതെ പരമ്പരാഗത രീതിയിലായിരുന്നു നിർമാണം.

കുട്ടികളുടെ ഭാവനയിൽ വിരിഞ്ഞ ശില്‌പ കലകളാൽ സമൃദ്ധമാണ്‌ ഈ കലാമതിൽ. കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട കാർട്ടൂൺ കഥാപാത്രങ്ങൾ, പുഷ്‌പങ്ങൾ, പാത്രങ്ങൾ, തെയ്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഷഡ്ഭുജ ആകൃതിയിലുള്ള കളിമൺ ടൈലുകളിൽ ആലേഖനം ചെയ്‌താണ്‌ മതിലിൽ പതിപ്പിച്ചത്‌.

