വിദേശ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ പഠനാന്വേഷണങ്ങളിൽ ഇടിവെന്ന് ഐഡിപി; കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ യുഎസിൽ 46% കുറവ്
കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ യുഎസിൽ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അന്വേഷണങ്ങളിൽ 46 ശതമാനത്തിലധികം കുറവ്.
Published : September 21, 2025 at 3:32 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: അമേരിക്കൻ വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്ത് ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികളുടെ പഠന അന്വേഷണങ്ങളിൽ കുറവ്. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ യുഎസിൽ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അന്വേഷണങ്ങളിൽ 46 ശതമാനത്തിലധികം കുറവ്. കാനഡയിലേക്കുള്ള അന്വേഷണങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ 75 ശതമാനത്തോളം കുറവെന്ന് പ്രമുഖ അന്താരാഷ്ട്ര വിദ്യാഭ്യാസ സേവന ദാതാക്കളായ ഐഡിപി എജുക്കേഷൻ പറഞ്ഞു. 1969- ൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ സർക്കാർ സ്ഥാപിച്ച ഐഡിപി എജുക്കേഷൻ, വിദേശ പഠനം ലക്ഷ്യമിടുന്ന വിദ്യാർഥികളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര വിദ്യാഭ്യാസ സേവനങ്ങളിൽ ആഗോളതലത്തിൽ മുൻപന്തിയിലാണ്.
ഓസ്ട്രേലിയ, കാനഡ, ന്യൂസിലൻഡ്, അയർലൻഡ്, യുകെ, യുഎസ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള കോഴ്സ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെലക്ഷൻ, അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കൽ, വിസ പ്രോസസിങ്, പ്രീ-ഡിപ്പാർച്ചർ പ്ലാനിങ് എന്നിവയിൽ കമ്പനി സൗജന്യ വിദഗ്ധ മാർഗനിർദേശം നൽകുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ പ്രാവീണ്യ പരീക്ഷയായ ഐഇഎൽടിഎസും ഐഡിപി നടത്തിവരുന്നു.
യുഎസിലേക്കും കാനഡയിലേക്കും പോകാനുള്ള വിദ്യാർഥികളുടെ പദ്ധതികളെ ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഐഡിപി എജുക്കേഷൻൻ്റെ ദക്ഷിണേഷ്യ, കാനഡ, ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക റീജിയണൽ ഡയറക്ടർ പിയൂഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു.
'ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തെ വിലയിരുത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രധാനമായും യുഎസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു, കഴിഞ്ഞ 6 മുതൽ 12 മാസത്തിനുള്ളിൽ യുഎസിലേക്ക് പോകാൻ താത്പര്യപ്പെടുന്ന വിദ്യാർഥികളുടെ പദ്ധതികളെ ഈ സാഹചര്യം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസിലാക്കുന്നു, ട്രംപ് അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിന് മുൻപ് ഈ സാഹചര്യം ആരംഭിച്ചിരുന്നു' -പിയൂഷ് കുമാർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
സാധാരണയായി വർഷത്തിൽ ഓരോ തവണയും എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ വിസ അംഗീകാര നിരക്കുകൾ കുറയുന്നത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. എന്നാൽ ട്രംപ് വന്നതിനുശേഷം, അദ്ദേഹം പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേത്തു. 2024 മെയ് മാസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ വർഷം മെയ് മാസത്തിൽ യുഎസിലേക്കുള്ള അന്വേഷണങ്ങളിൽ 46.4 ശതമാനം കുറവുണ്ടായതായി ഔദ്യോഗിക സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ ഉദ്ധരിച്ച് കുമാർ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ കനേഡിയൻ അന്വേഷണങ്ങളും ഏകദേശം 70-75 ശതമാനം കുറഞ്ഞു.
"കാനഡയിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ നിരവധി മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി, മുൻ കനേഡിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോയും ഇന്ത്യൻ സർക്കാരും തമ്മിലുണ്ടായ ഒരു തർക്കത്തിലാണ് അത് ആരംഭിച്ചത്. എന്നാൽ കാലക്രമേണ യുഎസ് താരിഫുകൾ കാനഡയേയും ബാധിച്ചു. കൂടാതെ കനേഡിയൻ കയറ്റുമതിയുടെ 80 ശതമാനവും യുഎസിലേക്കാണ്. ഇത്തരം പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ അവർക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നു" -അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
യുകെ, ഓസ്ട്രേലിയ എന്നിവയുടെ ഡിമാൻഡ് വലിയതോതിൽ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. പോകുന്ന വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണവും അത്രതന്നെ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു.
"കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ വർഷം വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണം 9 ശതമാനം വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് ഓസ്ട്രേലിയ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു, അതിനാൽ അവർ കൂടുതൽ വിദ്യാർഥികളെ അനുവദിക്കും" എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 800-ലധികം സർവകലാശാലകളിലായി എല്ലാ വർഷവും ഏകദേശം 1,00,000 ഐഡിപി വിദ്യാർഥികൾ പഠിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ 63 നഗരങ്ങളിലായി 73 ഓഫിസുകളുള്ള ഐഡിപി, വിദ്യാർഥികളെ വിദേശ പഠന പ്രക്രിയയിലൂടെ നയിക്കുന്നു. യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കൽ, വിസ പ്രക്രിയയിൽ സഹായം, പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ആസൂത്രണം തുടങ്ങി നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഐഡിപി നടത്തിവരുന്നു എന്നും പീയുഷ് കുമാർ അറിയിച്ചു.
