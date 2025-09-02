ETV Bharat / business

സഹകരണം ശീലമാക്കി, സ്വാതന്ത്ര്യം സ്വന്തമാക്കി; 8500 സ്‌ത്രീകള്‍ കൈകോർത്തപ്പോള്‍ പിറന്ന 'സാമ്പത്തിക വിപ്ലവം' - 8500 WOMEN BUILD BANK

2023-ൽ, അനന്തപൂരിലെ കുഡേരുവിൽ ശ്രീവിശാല ഫെറർ വനിതാ മ്യൂച്വൽ എയ്‌ഡ്‌സ് കോപ്പറേറ്റീവ് സേവിങ്സ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റിയുടെ രൂപീകരണത്തോടെ അനന്തപൂരിന്‍റെ ചരിത്രം മാറി.

The Formation of a Women-Led Bank by 8,500 Stakeholder (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 2, 2025 at 4:31 PM IST

അമരാവതി: സ്‌ത്രീകള്‍ ചേര്‍ന്നൊരു ബാങ്ക്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് അതിശയപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നായിരുന്നു. തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരുടെ കരുണ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതല്ല ജീവിതം എന്ന് ഒരു കൂട്ടം സ്‌ത്രീകള്‍ കാണിച്ച് കൊടുത്തു. ബാങ്കിങ് സെക്ഷനുകളില്‍ സ്‌ത്രീകളുടെ പ്രാതിനിധ്യം കുറവുള്ള സ്ഥലങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവാം. എന്നാല്‍ സ്‌ത്രീകളുടെ ബാങ്ക് എന്നത് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നായിരുന്നു.

ഒരു കാലത്ത് ഔപചാരിക ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് ചെറിയ വായ്‌പകൾ പോലും ലഭിക്കാൻ പാടുപെട്ടിരുന്ന സ്ത്രീകള്‍ ചേര്‍ന്ന് ഇപ്പോൾ സ്വന്തമായി ഒരു സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു സേവിങ്സ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് അസോസിയേഷൻ, അത് ഒരു ബാങ്ക് പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 2023-ൽ, അനന്തപൂരിലെ കുഡേരുവിൽ ശ്രീവിശാല ഫെറർ വനിതാ മ്യൂച്വൽ എയ്‌ഡ്‌സ് കോപ്പറേറ്റീവ് സേവിങ്സ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റിയുടെ രൂപീകരണത്തോടെ അനന്തപുരിയുടെ ചരിത്രം മാറി.

ഇന്ന് 8,500 സ്ത്രീകൾ ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ അംഗങ്ങളാണ്. ഇവിടെ സ്‌ത്രീകള്‍ നിക്ഷേപങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു, വായ്‌പകള്‍ അനുവദിക്കുന്നു, ലാഭം പങ്കിടുന്നു. അവർ ഒരുമിച്ച് 8 കോടി വിറ്റുവരവ് നേടി. 45 ലക്ഷം ലാഭം നേടുകയും ചെയ്‌തു. അമരാവതി ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു വലിയ അംഗീകാരമാണ്. സ്‌ത്രീകളുടെ കൂട്ടായ ശക്തി സാമ്പത്തിക പരിവർത്തനത്തിലേക്ക് മാറുമെന്ന് അവര്‍ക്ക് തെളിയിക്കാന്‍ പറ്റിയ ഒരു അവസരമായിരുന്നു ഇത്.

മാറ്റത്തിന് പിന്നിലെ കരങ്ങള്‍

അനന്തപൂരിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളായി സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന റൂറൽ ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് ട്രസ്റ്റ് (RDT) ആണ് ആദ്യം സ്ത്രീകളെ സേവിങ്സ് ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപീകരിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത്. കാലക്രമേണ ഈ അസോസിയേഷനുകൾ 20,000-ത്തിലധികം അംഗങ്ങളെ ചേര്‍ത്തു. പെട്ടന്ന് തന്നെ സമ്പാദ്യം 45 കോടിയിലെത്തി. എന്നാല്‍ ബാങ്ക് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌ത പലിശ നിരക്കുകള്‍ വളരെ കുറവായിരുന്നു. കൂടാതെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് അധികം മെച്ചമുണ്ടാക്കുന്നവ ആയിരുന്നില്ല.

ഇവിടെയാണ് ആർഡിടി വനിതാ വിഭാഗം പ്രസിഡൻ്റ് വിശാല ഫെറർ ഇടപെട്ടത്. ഒർവക്കല്ലു, തിരുപ്പതി, കർണൂൽ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്ത്രീകൾ നയിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക മാതൃകള്‍ ഇവര്‍ക്ക് പ്രചോദനം നല്‍കുന്നതായിരുന്നു. സ്ത്രീകൾ തന്നെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ലാഭം വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനമായിരുന്നു അത്.

അതിൻ്റെ വിജയത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട്, ശ്രീ സത്യസായി ജില്ലയിലെ കല്യാണദുർഗം, കമ്പത്തൂർ, നാർപാല, ഷെട്ടൂർ, വജ്രകരൂർ, രാപ്‌താടു, ബത്തലപ്പള്ളി, നല്ലമട എന്നീ മണ്ഡലങ്ങളിൽ സമാനമായ സൊസൈറ്റികൾ ആരംഭിച്ചു.

ബാങ്കിൻ്റെ പ്രവര്‍ത്തനം

1915 ലെ സൊസൈറ്റി ആക്‌ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത ഓരോ യൂണിറ്റും ഒരു ഗവേണിങ് ബോഡിയാണ് നടത്തുന്നത്. അഞ്ച് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങൾ (പ്രസിഡൻ്റ്, വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ്, സെക്രട്ടറി, ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി, ട്രഷറർ) കൂടാതെ 15 ഡയറക്‌ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളും ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

  • സ്ത്രീകൾ 50 രൂപ മുതല്‍ 100 രൂപ വരെ അംഗത്വ ഫീസ് അടച്ചാണ് ചേരുന്നത്.
  • ഓരോ അംഗവും 500 രൂപ മൂല്യമുള്ള ഒരു ഓഹരി വാങ്ങുന്നു. പരമാവധി 10 ഓഹരികൾ അനുവദനീയമാണ്.
  • സമ്പാദ്യത്തിൻ്റെയും ഓഹരികളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടി വരെ സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ലാതെ വായ്‌പ ലഭിക്കും.
  • പലിശ നിരക്ക് 100 രൂപയ്ക്ക് ന് 1.50 രൂപയായി ആയി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതേസമയം സമ്പാദ്യം 100 രൂപയ്ക്ക് 50 പൈസ പലിശ ലഭിക്കും.

ബാങ്കിൻ്റെ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി പ്രതിമാസ മീറ്റിങ്ങുകളും വാർഷിക ഓഡിറ്റുകളും നടത്താറുണ്ട്. വര്‍ഷാവസാനം ലാഭത്തിൻ്റെ 20% ലാഭവിഹിതമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നു.

വായ്‌പകള്‍ മാത്രമല്ല

വായ്‌പ നൽകുന്നതിനു പുറമേ സൊസൈറ്റികൾ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയും വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് 25,000 രൂപ വായ്‌പയ്ക്ക് 500 രൂപ നൽകുന്നതിലൂടെ, അംഗങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നു. കടം വാങ്ങുന്നയാൾ അപകടത്തിൽ മരിച്ചാൽ ഇൻഷുറൻസ് വഴി വായ്‌പ തിരിച്ചടയ്ക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് സമൂഹത്തെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നു.

അതിർത്തികൾക്കപ്പുറമുള്ള സ്വാധീനം

ചെറുകിട ബിസിനസ് ഉടമകൾ മുതൽ ദിവസ വേതനക്കാർ വരെ, ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകൾ ഈ സഹകരണ ബാങ്കുകളിലൂടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ മാതൃക അയല്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളായ തെലങ്കാനയുടെയും മഹാരാഷ്ട്രയുടെയും ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നു. ബാങ്കിലെ സന്ദര്‍ശകര്‍ സ്ത്രീകൾ നയിക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അച്ചടക്കത്തെയും കാര്യക്ഷമതയെയും പ്രശംസിച്ചു.

മറ്റുള്ളവരുടെ കാരുണ്യത്തിൽ കടം വാങ്ങാതെ സ്വന്തമായി പണം ഉണ്ടാക്കാനും മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്ന രീതിയില്‍ ബാങ്കര്‍മാരായി മാറാനും അവര്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞു. അവരുടെ കഥ പണത്തിന്‍റേതല്ല, അന്തസ്, ശാക്തീകരണം, സമത്വത്തിലേക്കുള്ള ഒരു കൂട്ടായ യാത്ര എന്നിവയെക്കുറിച്ചാണ്.

