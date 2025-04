ETV Bharat / business

ഓഹരി വിപണിത്തകര്‍ച്ച പ്രതീക്ഷിച്ചത്, ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം; വിദഗ്‌ധര്‍ പറയുന്നത് കേള്‍ക്കൂ... - EXPERT OPINION IN STOCK MARKET FALL

Mumbai: People walk past the Bombay Stock Exchange (BSE) building, in Mumbai, Monday, April 7, 2025. Stock market benchmark indices Sensex and Nifty fell over 5 per cent in early trade on Monday. BSE Sensex tumbled 3,939.68 points to 71,425.01 and NSE Nifty slumped 1,160.8 points to 21,743.65 ( PTI )