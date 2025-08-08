സംസ്ഥാനത്തെ പച്ചക്കറി വിലയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള്. ഇഞ്ചി, കാരറ്റ്, പച്ചമുളക്, ചെറിയ ഉള്ളി എന്നിവയ്ക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത് താരതമ്യേന വിലകൂടുതൽ. വിവിധ ജില്ലകളിലെ നിരക്കറിയാം വിശദമായി.
ജില്ല തിരിച്ചുള്ള പച്ചക്കറി വില
ജില്ലകളുടെ പേര് ഇംഗ്ലീഷിൽ ചുരുക്ക രൂപത്തിലാണ് പട്ടികയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. TVM (തിരുവനന്തപുരം), KKD (കോഴിക്കോട്), KNR (കണ്ണൂർ), KGD (കാസർകോട്). വില - ഒരു കിലോയ്ക്ക് രൂപയിൽ
|പച്ചക്കറി
|TVM
|EKM
|KKD
|KNR
|KGD
|സവാള
|30
|25
|22
|25
|24
|ചെറിയ ഉള്ളി
|80
|60
|60
|102
|100
|ഉരുളക്കിഴങ്ങ്
|50
|40
|28
|36
|35
|തക്കാളി
|62
|50
|36
|35
|34
|വെണ്ടയ്ക്ക
|60
|60
|50
|71
|70
|കത്തിരി/വഴുതന
|70
|40
|50
|52
|50
|പയർ
|115
|60
|60
|81
|80
|വെള്ളരി
|60
|60
|40
|46
|45
|ചേന
|80
|60
|60
|82
|80
|ചേമ്പ്
|120
|60
|80
|-
|-
|മത്തങ്ങ
|35
|40
|20
|62
|60
|കുമ്പളങ്ങ
|80
|40
|40
|42
|40
|പാവയ്ക്ക
|80
|60
|60
|78
|78
|പടവലങ്ങ
|80
|60
|50
|60
|58
|കാരറ്റ്
|120
|80
|80
|90
|90
|കാബേജ്
|40
|30
|40
|42
|40
|മുരിങ്ങക്കായ
|40
|60
|40
|66
|65
|ഇഞ്ചി
|100
|100
|80
|100
|100
|പച്ചമുളക്
|80
|100
|80
|82
|80
|ബീറ്റ്റൂട്ട്
|60
|40
|50
|60
|60
|ബീൻസ്
|120
|40
|80
|82
|80
|ചെറുനാരങ്ങ
|100
|40
|60
|50
|50
ജില്ല തിരിച്ചുള്ള വില താരതമ്യം
തിരുവനന്തപുരം: ജില്ലയിൽ പയറിന് വിലകുറഞ്ഞ് 115 രൂപയായി. തക്കാളിയ്ക്ക് 62 രൂപയാണ് വില. ബീൻസിനും ചേമ്പിനും 120 രൂപയും ചെറിയ ഉള്ളിയ്ക്ക് 80 രൂപയുമായി. ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് 50 രൂപയുമാണ് വില.
എറണാകുളം: ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക് എന്നിവയ്ക്കാണ് ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില. 100 രൂപയാണ് വില. കാരറ്റിന് 80 രൂപയും പയർ, വെള്ളരി, ചേമ്പ്, ചേന തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് 60 രൂപയുമാണ്.
കോഴിക്കോട്: ജില്ലയിൽ പച്ചക്കറിവിലയ്ക്ക് വലിയ മാറ്റമില്ല. ചേമ്പ്,കാരറ്റ്,ബീൻസ് എന്നിവയ്ക്ക് 80 രൂപയും മത്തങ്ങയ്ക്ക് 20 മാണ് വില.
കണ്ണൂര്: ജില്ലയിൽ സാധനങ്ങൾക്ക് വിലകൂടി. ചെറിയ ഉള്ളി 90 രൂപയിൽ നിന്ന് 102 രൂപയായി. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് 30 രൂപയിൽ നിന്നും 36 രൂപയായി. തക്കാളിയ്ക്ക് 35 രൂപയായി. പാവയ്ക്കയ്ക്ക് 78 രൂപയും വെണ്ടയ്ക്ക് 71 രൂപയുമാണ്. ബീൻസ്, പച്ചമുളക് എന്നിവയ്ക്ക് 82 രൂപയുമാണ് വില.
കാസർകോട്: ജില്ലയിൽ സാധനങ്ങൾക്ക് വിലകൂടി. ചെറിയ ഉള്ളിയ്ക്ക് വിലകൂടി 100 രൂപയായി. ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് 35 രൂപയായി. തക്കാളി 25 രൂപയിൽ നിന്നും ഉയർന്ന് 34 രൂപയായി. പയറിനും ഇഞ്ചിയ്ക്കും 100 രൂപയും പച്ചമുളക്, ബീൻസ് എന്നിവയ്ക്ക് 80 രൂപയുമാണ് വില.
ഏറ്റവും വില കുറവ് ഏത് ജില്ലയിൽ?
- സവാള: കോഴിക്കോട് (22 രൂപ)
- ഉരുളക്കിഴങ്ങ്: കോഴിക്കോട് (28 രൂപ)
- മത്തങ്ങ: കോഴിക്കോട് (20 രൂപ)
- തക്കാളി: കാസർകോട് (34 രൂപ)
- ബീറ്റ്റൂട്ട്: എറണാകുളം (40 രൂപ)
- ചേന: കോഴിക്കോട് (60 രൂപ)