Essay Contest 2025

ETV Bharat / business

പച്ചക്കറി വിലയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള്‍; സംസ്ഥാനത്തെ പച്ചക്കറി നിരക്കറിയാം വിശദമായി - KERALA VEGETABLE PRICE

വിവിധ ജില്ലകളിൽ പച്ചക്കറി സാധനങ്ങൾക്ക് വില കൂടി. കണ്ണൂരിലാണ് സാധനങ്ങൾക്ക് വിലകൂടിയത്.

VEG RATE KERALA പച്ചക്കറി വില VEGETABLE PRICE TODAY VEG RATE KERALA
vegetable rate in kerala (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 8, 2025 at 11:59 AM IST

1 Min Read

സംസ്ഥാനത്തെ പച്ചക്കറി വിലയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള്‍. ഇഞ്ചി, കാരറ്റ്, പച്ചമുളക്, ചെറിയ ഉള്ളി എന്നിവയ്‌ക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത് താരതമ്യേന വിലകൂടുതൽ. വിവിധ ജില്ലകളിലെ നിരക്കറിയാം വിശദമായി.

ജില്ല തിരിച്ചുള്ള പച്ചക്കറി വില

ജില്ലകളുടെ പേര് ഇംഗ്ലീഷിൽ ചുരുക്ക രൂപത്തിലാണ് പട്ടികയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. TVM (തിരുവനന്തപുരം), KKD (കോഴിക്കോട്), KNR (കണ്ണൂർ), KGD (കാസർകോട്). വില - ഒരു കിലോയ്ക്ക് രൂപയിൽ

പച്ചക്കറിTVMEKMKKDKNRKGD
സവാള3025222524
ചെറിയ ഉള്ളി806060102100
ഉരുളക്കിഴങ്ങ്5040283635
തക്കാളി6250363534
വെണ്ടയ്‌ക്ക6060507170
കത്തിരി/വഴുതന7040505250
പയർ11560608180
വെള്ളരി6060404645
ചേന8060608280
ചേമ്പ്1206080--
മത്തങ്ങ3540206260
കുമ്പളങ്ങ8040404240
പാവയ്ക്ക8060607878
പടവലങ്ങ8060506058
കാരറ്റ്12080809090
കാബേജ്4030404240
മുരിങ്ങക്കായ4060406665
ഇഞ്ചി10010080100100
പച്ചമുളക്80100808280
ബീറ്റ്റൂട്ട്6040506060
ബീൻസ്12040808280
ചെറുനാരങ്ങ10040605050

ജില്ല തിരിച്ചുള്ള വില താരതമ്യം

തിരുവനന്തപുരം: ജില്ലയിൽ പയറിന് വിലകുറഞ്ഞ് 115 രൂപയായി. തക്കാളിയ്‌ക്ക് 62 രൂപയാണ് വില. ബീൻസിനും ചേമ്പിനും 120 രൂപയും ചെറിയ ഉള്ളിയ്‌ക്ക് 80 രൂപയുമായി. ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് 50 രൂപയുമാണ് വില.

എറണാകുളം: ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക് എന്നിവയ്‌ക്കാണ് ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില. 100 രൂപയാണ് വില. കാരറ്റിന് 80 രൂപയും പയർ, വെള്ളരി, ചേമ്പ്, ചേന തുടങ്ങിയവയ്‌ക്ക് 60 രൂപയുമാണ്.

കോഴിക്കോട്: ജില്ലയിൽ പച്ചക്കറിവിലയ്‌ക്ക് വലിയ മാറ്റമില്ല. ചേമ്പ്,കാരറ്റ്,ബീൻസ് എന്നിവയ്‌ക്ക് 80 രൂപയും മത്തങ്ങയ്‌ക്ക് 20 മാണ് വില.

കണ്ണൂര്‍: ജില്ലയിൽ സാധനങ്ങൾക്ക് വിലകൂടി. ചെറിയ ഉള്ളി 90 രൂപയിൽ നിന്ന് 102 രൂപയായി. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് 30 രൂപയിൽ നിന്നും 36 രൂപയായി. തക്കാളിയ്‌ക്ക് 35 രൂപയായി. പാവയ്‌ക്കയ്‌ക്ക് 78 രൂപയും വെണ്ടയ്‌ക്ക് 71 രൂപയുമാണ്. ബീൻസ്, പച്ചമുളക് എന്നിവയ്‌ക്ക് 82 രൂപയുമാണ് വില.

കാസർകോട്: ജില്ലയിൽ സാധനങ്ങൾക്ക് വിലകൂടി. ചെറിയ ഉള്ളിയ്‌ക്ക് വിലകൂടി 100 രൂപയായി. ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് 35 രൂപയായി. തക്കാളി 25 രൂപയിൽ നിന്നും ഉയർന്ന് 34 രൂപയായി. പയറിനും ഇഞ്ചിയ്‌ക്കും 100 രൂപയും പച്ചമുളക്, ബീൻസ് എന്നിവയ്‌ക്ക് 80 രൂപയുമാണ് വില.

ഏറ്റവും വില കുറവ് ഏത് ജില്ലയിൽ?

  • സവാള: കോഴിക്കോട് (22 രൂപ)
  • ഉരുളക്കിഴങ്ങ്: കോഴിക്കോട് (28 രൂപ)
  • മത്തങ്ങ: കോഴിക്കോട് (20 രൂപ)
  • തക്കാളി: കാസർകോട് (34 രൂപ)
  • ബീറ്റ്റൂട്ട്: എറണാകുളം (40 രൂപ)
  • ചേന: കോഴിക്കോട് (60 രൂപ)

സംസ്ഥാനത്തെ പച്ചക്കറി വിലയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള്‍. ഇഞ്ചി, കാരറ്റ്, പച്ചമുളക്, ചെറിയ ഉള്ളി എന്നിവയ്‌ക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത് താരതമ്യേന വിലകൂടുതൽ. വിവിധ ജില്ലകളിലെ നിരക്കറിയാം വിശദമായി.

ജില്ല തിരിച്ചുള്ള പച്ചക്കറി വില

ജില്ലകളുടെ പേര് ഇംഗ്ലീഷിൽ ചുരുക്ക രൂപത്തിലാണ് പട്ടികയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. TVM (തിരുവനന്തപുരം), KKD (കോഴിക്കോട്), KNR (കണ്ണൂർ), KGD (കാസർകോട്). വില - ഒരു കിലോയ്ക്ക് രൂപയിൽ

പച്ചക്കറിTVMEKMKKDKNRKGD
സവാള3025222524
ചെറിയ ഉള്ളി806060102100
ഉരുളക്കിഴങ്ങ്5040283635
തക്കാളി6250363534
വെണ്ടയ്‌ക്ക6060507170
കത്തിരി/വഴുതന7040505250
പയർ11560608180
വെള്ളരി6060404645
ചേന8060608280
ചേമ്പ്1206080--
മത്തങ്ങ3540206260
കുമ്പളങ്ങ8040404240
പാവയ്ക്ക8060607878
പടവലങ്ങ8060506058
കാരറ്റ്12080809090
കാബേജ്4030404240
മുരിങ്ങക്കായ4060406665
ഇഞ്ചി10010080100100
പച്ചമുളക്80100808280
ബീറ്റ്റൂട്ട്6040506060
ബീൻസ്12040808280
ചെറുനാരങ്ങ10040605050

ജില്ല തിരിച്ചുള്ള വില താരതമ്യം

തിരുവനന്തപുരം: ജില്ലയിൽ പയറിന് വിലകുറഞ്ഞ് 115 രൂപയായി. തക്കാളിയ്‌ക്ക് 62 രൂപയാണ് വില. ബീൻസിനും ചേമ്പിനും 120 രൂപയും ചെറിയ ഉള്ളിയ്‌ക്ക് 80 രൂപയുമായി. ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് 50 രൂപയുമാണ് വില.

എറണാകുളം: ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക് എന്നിവയ്‌ക്കാണ് ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില. 100 രൂപയാണ് വില. കാരറ്റിന് 80 രൂപയും പയർ, വെള്ളരി, ചേമ്പ്, ചേന തുടങ്ങിയവയ്‌ക്ക് 60 രൂപയുമാണ്.

കോഴിക്കോട്: ജില്ലയിൽ പച്ചക്കറിവിലയ്‌ക്ക് വലിയ മാറ്റമില്ല. ചേമ്പ്,കാരറ്റ്,ബീൻസ് എന്നിവയ്‌ക്ക് 80 രൂപയും മത്തങ്ങയ്‌ക്ക് 20 മാണ് വില.

കണ്ണൂര്‍: ജില്ലയിൽ സാധനങ്ങൾക്ക് വിലകൂടി. ചെറിയ ഉള്ളി 90 രൂപയിൽ നിന്ന് 102 രൂപയായി. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് 30 രൂപയിൽ നിന്നും 36 രൂപയായി. തക്കാളിയ്‌ക്ക് 35 രൂപയായി. പാവയ്‌ക്കയ്‌ക്ക് 78 രൂപയും വെണ്ടയ്‌ക്ക് 71 രൂപയുമാണ്. ബീൻസ്, പച്ചമുളക് എന്നിവയ്‌ക്ക് 82 രൂപയുമാണ് വില.

കാസർകോട്: ജില്ലയിൽ സാധനങ്ങൾക്ക് വിലകൂടി. ചെറിയ ഉള്ളിയ്‌ക്ക് വിലകൂടി 100 രൂപയായി. ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് 35 രൂപയായി. തക്കാളി 25 രൂപയിൽ നിന്നും ഉയർന്ന് 34 രൂപയായി. പയറിനും ഇഞ്ചിയ്‌ക്കും 100 രൂപയും പച്ചമുളക്, ബീൻസ് എന്നിവയ്‌ക്ക് 80 രൂപയുമാണ് വില.

ഏറ്റവും വില കുറവ് ഏത് ജില്ലയിൽ?

  • സവാള: കോഴിക്കോട് (22 രൂപ)
  • ഉരുളക്കിഴങ്ങ്: കോഴിക്കോട് (28 രൂപ)
  • മത്തങ്ങ: കോഴിക്കോട് (20 രൂപ)
  • തക്കാളി: കാസർകോട് (34 രൂപ)
  • ബീറ്റ്റൂട്ട്: എറണാകുളം (40 രൂപ)
  • ചേന: കോഴിക്കോട് (60 രൂപ)

For All Latest Updates

TAGGED:

പച്ചക്കറി വിലVEGETABLE PRICE IN TVMTODAY VEG RATE KERALAKERALA NEWSKERALA VEGETABLE PRICE

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ചക്രവാതച്ചുഴി; കേരളത്തിൽ തുലാവർഷ സമാനമായ ഇടിയും ശക്തമായ മഴയും, രാത്രിയിൽ ജാഗ്രത വേണം

വരുന്നു, വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്ത് ബങ്കറിങ് യൂണിറ്റ്; യാഥാര്‍ഥ്യമാകുന്നതോടെ സംസ്ഥാന ഖജനാവിലേക്ക് ഒഴുകുക എത്രയെന്നതിന് കണക്കില്ല

സാധാരണക്കാർക്ക് ആശ്വാസം, സപ്ലൈക്കോയുടെ ഓണം മെഗാ ഫെയർ ആരംഭിക്കുന്നു

ഗര്‍ഭപാത്രത്തില്‍ അല്ല, അമ്മയുടെ കരളില്‍ വളരുന്ന കുഞ്ഞ്, രാജ്യത്തെ ആദ്യ സംഭവം, ഇതിലെ അപകടം?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.