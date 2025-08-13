ETV Bharat / business

വില കുതിച്ചുയർന്ന് ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും; ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം വിശദമായി

കേരളത്തിലെ പച്ചക്കറി നിരക്കറിയാം വിശദമായി

representational image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 13, 2025 at 10:36 AM IST

സംസ്ഥാനത്തെ പച്ചക്കറി വിലയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള്‍. ഇഞ്ചി, ചേന, പച്ചമുളക്, ചെറിയ ഉള്ളി, പയർ, കാരറ്റ് എന്നിവയ്‌ക്ക് വില വർധിച്ചു. വിവിധ ജില്ലകളിലെ നിരക്കറിയാം വിശദമായി.

ജില്ല തിരിച്ചുള്ള പച്ചക്കറി വില

ജില്ലകളുടെ പേര് ഇംഗ്ലീഷിൽ ചുരുക്ക രൂപത്തിലാണ് പട്ടികയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. KKD (കോഴിക്കോട്), KNR (കണ്ണൂർ), KGD (കാസർകോട്). വില - ഒരു കിലോയ്ക്ക് രൂപയിൽ

പച്ചക്കറിKKDKNRKGD
സവാള 24 23 25
ചെറിയ ഉള്ളി 60 96 80
ഉരുളക്കിഴങ്ങ് 28 30 34
തക്കാളി 32 33 35
വെണ്ട 50 66 72
കത്തിരി/വഴുതന 50 53 55
പയർ 60 80 85
വെള്ളരി 40 43 50
ചേന 60 78 78
ചേമ്പ് 80 - -
മത്തങ്ങ 20 58 60
കുമ്പളങ്ങ/ഇളവൻ 40 38 40
പാവയ്ക്ക 60 76 80
പടവലം 50 57 58
കാരറ്റ് 80 90 90
കാബേജ് 40 34 38
മുരിങ്ങക്കായ 40 65 60
ഇഞ്ചി 80100 98
പച്ചമുളക് 70 78 80
ബീറ്റ്റൂട്ട് 50 60 60
ബീൻസ് 70 78 72
ചെറുനാരങ്ങ 70 50 50

ജില്ല തിരിച്ചുള്ള വില താരതമ്യം

കോഴിക്കോട്: ജില്ലയിൽ ഇഞ്ചി, കാരറ്റ്, ചേമ്പ് എന്നിവയ്‌ക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില ഉള്ളത്. 80 രൂപയാണ്. ബീൻസ്, ചെറുനാരങ്ങ, പച്ചമുളക് എന്നിവക്ക് 70 രൂപയും. ഏറ്റവും വിലക്കുറവ് സവാളക്കും ഉരുളക്കിഴങ്ങിനുമാണ്. 24, 28 എന്നിങ്ങനെയാണ് വില.

കണ്ണൂര്‍: ജില്ലയിൽ ഇഞ്ചിക്കാണ് ഏറ്റവും വിലയുള്ളത്. 100 രൂപ. ഇന്നലെ 98 രൂപ ആയിരുന്ന ചെറിയ ഉള്ളിക്ക് ഇന്ന് 96 രൂപയാണ് വില. പയറിന് 80 രൂപയായി. ചെറുനാരങ്ങയ്‌ക്ക് 50 രൂപയും വഴുതനയ്‌ക്ക് 53 രൂപയുമാണ് വില.

കാസർകോട്: ജില്ലയിൽ ഇഞ്ചിക്ക് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിലയുള്ളത്. 98 രൂപ. ചെറിയുള്ളി, പാവക്ക, പച്ചമുളക് എന്നിവക്ക് 80 രൂപയുമാണ് വില. ഏറ്റവും വിലക്കുറവ് സവാളക്കാണ്. 25 രൂപ.

ഏറ്റവും വില കുറവ് ഏത് ജില്ലയിൽ?

സംസ്ഥാനത്തെ മൊത്തം വില പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, ഏറ്റവും കുറവ് നിരക്ക് ഈ ജില്ലകളിലാണ്.

സവാള: കണ്ണൂർ (23 രൂപ).

ഉരുളക്കിഴങ്ങ്: കോഴിക്കോട് (28 രൂപ).

മത്തന്‍: കോഴിക്കോട് (20 രൂപ).

തക്കാളി: കോഴിക്കോട് (32 രൂപ).

ചേന: കോഴിക്കോട് (60 രൂപ).

വെണ്ട: കോഴിക്കോട് (50 രൂപ).

