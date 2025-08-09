സംസ്ഥാനത്ത് ഓണം അടുക്കാറായതോടെ പച്ചക്കറി വിലയും ഏറുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളില് ഇന്ന് ഇഞ്ചി, കാരറ്റ്, പച്ചമുളക്, ചെറിയ ഉള്ളി എന്നിവയ്ക്കാണ് താരതമ്യേന വിലകൂടുതൽ. വിലക്കുറവ് സവാള, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, തക്കാളി എന്നിവക്കും.
ജില്ല തിരിച്ചുള്ള പച്ചക്കറി വില
ജില്ലകളുടെ പേര് ഇംഗ്ലീഷിൽ ചുരുക്ക രൂപത്തിലാണ് പട്ടികയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. TVM (തിരുവനന്തപുരം), KKD (കോഴിക്കോട്), KNR (കണ്ണൂർ), KGD (കാസർകോട്). വില - ഒരു കിലോയ്ക്ക് രൂപയിൽ
ജില്ല തിരിച്ചുള്ള വില താരതമ്യം
എറണാകുളം: ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക് എന്നിവയ്ക്കാണ് ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില. 120, 100 എന്നിങ്ങനെയാണ് വില. കാരറ്റിന് 80 രൂപയും ചെറുനാരങ്ങ, പാവക്ക, ചേമ്പ്, വെള്ളരി, ചെറിയുള്ളി തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് 60 രൂപയുമാണ്. കാബേജിന് 30-ഉം തക്കാളിക്ക് 50-ഉം ആണ് വില.
കോഴിക്കോട്: ജില്ലയിൽ പച്ചക്കറിവിലയ്ക്ക് വലിയ മാറ്റമില്ല. ചേമ്പ്, കാരറ്റ്, ബീൻസ് എന്നിവയ്ക്ക് 80 രൂപയും മത്തങ്ങയ്ക്ക് 20-മാണ് വില. ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, സവാള എന്നിവക്ക് 28, 24 എന്നിങ്ങനെയാണ് വില.
കണ്ണൂര്: ജില്ലയിൽ സാധനങ്ങൾക്ക് വിലകൂടി. ഇന്നലെ 90 രൂപ ആയിരുന്ന ചെറിയ ഉള്ളിക്ക് ഇന്ന് 100 രൂപയായി. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് 30 രൂപയും തക്കാളിക്ക് 34 രൂപയുമാണ്. പാവയ്ക്കയ്ക്ക് 78 രൂപയും വെണ്ടയ്ക്ക് 70 രൂപയുമാണ്. ബീൻസ്, പച്ചമുളക് എന്നിവയ്ക്ക് 80 രൂപയുമാണ് വില.
കാസർകോട്: ജില്ലയിൽ സാധനങ്ങൾക്ക് വിലകൂടി. ചെറിയ ഉള്ളിക്ക് വിലകൂടി 100 രൂപയായി. ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് 36 രൂപയായി. തക്കാളിക്ക് 35 രൂപയായി. ഇന്നലെ 100 രൂപ ആയിരുന്ന പയറിനും ഇഞ്ചിക്കും ഇന്ന് 80 ആണ്. ചെറുനാരങ്ങ വില 50 രൂപയാണ്.
ഏറ്റവും വില കുറവ് ഏത് ജില്ലയിൽ?
- സവാള: കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ (24 രൂപ)
- ഉരുളക്കിഴങ്ങ്: കോഴിക്കോട് (28 രൂപ)
- മത്തങ്ങ: കോഴിക്കോട് (20 രൂപ)
- തക്കാളി: കണ്ണൂർ (34 രൂപ)
- ബീറ്റ്റൂട്ട്: എറണാകുളം (40 രൂപ)
- ചേന: കോഴിക്കോട് (60 രൂപ)