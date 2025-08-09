Essay Contest 2025

ETV Bharat / business

നൂറ് കടന്ന് ഇഞ്ചി, തൊണ്ണൂറിലെത്തി കാരറ്റ്; സംസ്ഥാനത്തെ ഇന്നത്തെ പച്ചക്കറി നിരക്കറിയാം - KERALA VEGETABLE PRICE

വിവിധ ജില്ലകളിലെ പച്ചക്കറി നിരക്ക് വിശദമായി

PRICE LIST ഇന്നത്തെ പച്ചക്കറി നിരക്ക് പച്ചക്കറി വില VEGETABLE RATE
representational image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 9, 2025 at 11:42 AM IST

1 Min Read

സംസ്ഥാനത്ത് ഓണം അടുക്കാറായതോടെ പച്ചക്കറി വിലയും ഏറുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളില്‍ ഇന്ന് ഇഞ്ചി, കാരറ്റ്, പച്ചമുളക്, ചെറിയ ഉള്ളി എന്നിവയ്‌ക്കാണ് താരതമ്യേന വിലകൂടുതൽ. വിലക്കുറവ് സവാള, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, തക്കാളി എന്നിവക്കും.

ജില്ല തിരിച്ചുള്ള പച്ചക്കറി വില

ജില്ലകളുടെ പേര് ഇംഗ്ലീഷിൽ ചുരുക്ക രൂപത്തിലാണ് പട്ടികയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. TVM (തിരുവനന്തപുരം), KKD (കോഴിക്കോട്), KNR (കണ്ണൂർ), KGD (കാസർകോട്). വില - ഒരു കിലോയ്ക്ക് രൂപയിൽ

പച്ചക്കറിEKMKKDKNRKGD
സവാള 25 24 24 25
ചെറിയ ഉള്ളി 60 60100 100
ഉരുളക്കിഴങ്ങ് 40 28 35 36
തക്കാളി 50 35 34 35
വെണ്ട 40 50 70 70
കത്തിരി/വഴുതന 40 50 50 55
പയർ 40 60 80 80
വെള്ളരി 60 40 45 45
ചേന 70 60 80 80
ചേമ്പ് 60 80 - -
മത്തങ്ങ 40 20 60 60
കുമ്പളങ്ങ 40 40 40 40
പാവയ്ക്ക 60 60 78 78
പടവലം 40 50 58 58
കാരറ്റ് 80 80 90 90
കാബേജ് 30 40 40 40
മുരിങ്ങക്കായ 40 40 65 65
ഇഞ്ചി120 80100100
പച്ചമുളക്100100 80 80
ബീറ്റ്റൂട്ട് 40 50 60 62
ബീൻസ് 50 80 80 80
ചെറുനാരങ്ങ 60 60 50 50

ജില്ല തിരിച്ചുള്ള വില താരതമ്യം

എറണാകുളം: ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക് എന്നിവയ്‌ക്കാണ് ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില. 120, 100 എന്നിങ്ങനെയാണ് വില. കാരറ്റിന് 80 രൂപയും ചെറുനാരങ്ങ, പാവക്ക, ചേമ്പ്, വെള്ളരി, ചെറിയുള്ളി തുടങ്ങിയവയ്‌ക്ക് 60 രൂപയുമാണ്. കാബേജിന് 30-ഉം തക്കാളിക്ക് 50-ഉം ആണ് വില.

കോഴിക്കോട്: ജില്ലയിൽ പച്ചക്കറിവിലയ്‌ക്ക് വലിയ മാറ്റമില്ല. ചേമ്പ്, കാരറ്റ്, ബീൻസ് എന്നിവയ്‌ക്ക് 80 രൂപയും മത്തങ്ങയ്‌ക്ക് 20-മാണ് വില. ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, സവാള എന്നിവക്ക് 28, 24 എന്നിങ്ങനെയാണ് വില.

കണ്ണൂര്‍: ജില്ലയിൽ സാധനങ്ങൾക്ക് വിലകൂടി. ഇന്നലെ 90 രൂപ ആയിരുന്ന ചെറിയ ഉള്ളിക്ക് ഇന്ന് 100 രൂപയായി. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് 30 രൂപയും തക്കാളിക്ക് 34 രൂപയുമാണ്. പാവയ്‌ക്കയ്‌ക്ക് 78 രൂപയും വെണ്ടയ്‌ക്ക് 70 രൂപയുമാണ്. ബീൻസ്, പച്ചമുളക് എന്നിവയ്‌ക്ക് 80 രൂപയുമാണ് വില.

കാസർകോട്: ജില്ലയിൽ സാധനങ്ങൾക്ക് വിലകൂടി. ചെറിയ ഉള്ളിക്ക് വിലകൂടി 100 രൂപയായി. ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് 36 രൂപയായി. തക്കാളിക്ക് 35 രൂപയായി. ഇന്നലെ 100 രൂപ ആയിരുന്ന പയറിനും ഇഞ്ചിക്കും ഇന്ന് 80 ആണ്. ചെറുനാരങ്ങ വില 50 രൂപയാണ്.

ഏറ്റവും വില കുറവ് ഏത് ജില്ലയിൽ?

  • സവാള: കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ (24 രൂപ)
  • ഉരുളക്കിഴങ്ങ്: കോഴിക്കോട് (28 രൂപ)
  • മത്തങ്ങ: കോഴിക്കോട് (20 രൂപ)
  • തക്കാളി: കണ്ണൂർ (34 രൂപ)
  • ബീറ്റ്റൂട്ട്: എറണാകുളം (40 രൂപ)
  • ചേന: കോഴിക്കോട് (60 രൂപ)

സംസ്ഥാനത്ത് ഓണം അടുക്കാറായതോടെ പച്ചക്കറി വിലയും ഏറുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളില്‍ ഇന്ന് ഇഞ്ചി, കാരറ്റ്, പച്ചമുളക്, ചെറിയ ഉള്ളി എന്നിവയ്‌ക്കാണ് താരതമ്യേന വിലകൂടുതൽ. വിലക്കുറവ് സവാള, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, തക്കാളി എന്നിവക്കും.

ജില്ല തിരിച്ചുള്ള പച്ചക്കറി വില

ജില്ലകളുടെ പേര് ഇംഗ്ലീഷിൽ ചുരുക്ക രൂപത്തിലാണ് പട്ടികയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. TVM (തിരുവനന്തപുരം), KKD (കോഴിക്കോട്), KNR (കണ്ണൂർ), KGD (കാസർകോട്). വില - ഒരു കിലോയ്ക്ക് രൂപയിൽ

പച്ചക്കറിEKMKKDKNRKGD
സവാള 25 24 24 25
ചെറിയ ഉള്ളി 60 60100 100
ഉരുളക്കിഴങ്ങ് 40 28 35 36
തക്കാളി 50 35 34 35
വെണ്ട 40 50 70 70
കത്തിരി/വഴുതന 40 50 50 55
പയർ 40 60 80 80
വെള്ളരി 60 40 45 45
ചേന 70 60 80 80
ചേമ്പ് 60 80 - -
മത്തങ്ങ 40 20 60 60
കുമ്പളങ്ങ 40 40 40 40
പാവയ്ക്ക 60 60 78 78
പടവലം 40 50 58 58
കാരറ്റ് 80 80 90 90
കാബേജ് 30 40 40 40
മുരിങ്ങക്കായ 40 40 65 65
ഇഞ്ചി120 80100100
പച്ചമുളക്100100 80 80
ബീറ്റ്റൂട്ട് 40 50 60 62
ബീൻസ് 50 80 80 80
ചെറുനാരങ്ങ 60 60 50 50

ജില്ല തിരിച്ചുള്ള വില താരതമ്യം

എറണാകുളം: ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക് എന്നിവയ്‌ക്കാണ് ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില. 120, 100 എന്നിങ്ങനെയാണ് വില. കാരറ്റിന് 80 രൂപയും ചെറുനാരങ്ങ, പാവക്ക, ചേമ്പ്, വെള്ളരി, ചെറിയുള്ളി തുടങ്ങിയവയ്‌ക്ക് 60 രൂപയുമാണ്. കാബേജിന് 30-ഉം തക്കാളിക്ക് 50-ഉം ആണ് വില.

കോഴിക്കോട്: ജില്ലയിൽ പച്ചക്കറിവിലയ്‌ക്ക് വലിയ മാറ്റമില്ല. ചേമ്പ്, കാരറ്റ്, ബീൻസ് എന്നിവയ്‌ക്ക് 80 രൂപയും മത്തങ്ങയ്‌ക്ക് 20-മാണ് വില. ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, സവാള എന്നിവക്ക് 28, 24 എന്നിങ്ങനെയാണ് വില.

കണ്ണൂര്‍: ജില്ലയിൽ സാധനങ്ങൾക്ക് വിലകൂടി. ഇന്നലെ 90 രൂപ ആയിരുന്ന ചെറിയ ഉള്ളിക്ക് ഇന്ന് 100 രൂപയായി. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് 30 രൂപയും തക്കാളിക്ക് 34 രൂപയുമാണ്. പാവയ്‌ക്കയ്‌ക്ക് 78 രൂപയും വെണ്ടയ്‌ക്ക് 70 രൂപയുമാണ്. ബീൻസ്, പച്ചമുളക് എന്നിവയ്‌ക്ക് 80 രൂപയുമാണ് വില.

കാസർകോട്: ജില്ലയിൽ സാധനങ്ങൾക്ക് വിലകൂടി. ചെറിയ ഉള്ളിക്ക് വിലകൂടി 100 രൂപയായി. ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് 36 രൂപയായി. തക്കാളിക്ക് 35 രൂപയായി. ഇന്നലെ 100 രൂപ ആയിരുന്ന പയറിനും ഇഞ്ചിക്കും ഇന്ന് 80 ആണ്. ചെറുനാരങ്ങ വില 50 രൂപയാണ്.

ഏറ്റവും വില കുറവ് ഏത് ജില്ലയിൽ?

  • സവാള: കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ (24 രൂപ)
  • ഉരുളക്കിഴങ്ങ്: കോഴിക്കോട് (28 രൂപ)
  • മത്തങ്ങ: കോഴിക്കോട് (20 രൂപ)
  • തക്കാളി: കണ്ണൂർ (34 രൂപ)
  • ബീറ്റ്റൂട്ട്: എറണാകുളം (40 രൂപ)
  • ചേന: കോഴിക്കോട് (60 രൂപ)

For All Latest Updates

TAGGED:

VEGETABLE PRICE LISTഇന്നത്തെ പച്ചക്കറി നിരക്ക്പച്ചക്കറി വിലVEGETABLE RATE IN KOZHIKODEKERALA VEGETABLE PRICE

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ചക്രവാതച്ചുഴി; കേരളത്തിൽ തുലാവർഷ സമാനമായ ഇടിയും ശക്തമായ മഴയും, രാത്രിയിൽ ജാഗ്രത വേണം

വരുന്നു, വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്ത് ബങ്കറിങ് യൂണിറ്റ്; യാഥാര്‍ഥ്യമാകുന്നതോടെ സംസ്ഥാന ഖജനാവിലേക്ക് ഒഴുകുക എത്രയെന്നതിന് കണക്കില്ല

സാധാരണക്കാർക്ക് ആശ്വാസം, സപ്ലൈക്കോയുടെ ഓണം മെഗാ ഫെയർ ആരംഭിക്കുന്നു

ഗര്‍ഭപാത്രത്തില്‍ അല്ല, അമ്മയുടെ കരളില്‍ വളരുന്ന കുഞ്ഞ്, രാജ്യത്തെ ആദ്യ സംഭവം, ഇതിലെ അപകടം?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.