തക്കാളിക്ക് 22, സവാളക്ക് 26; ഇന്നത്തെ പച്ചക്കറി നിരക്ക് വിശദമായി അറിയാം - VEGETABLE PRICE KERALA TODAY

Representative image ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Kerala Team Published : June 20, 2025 at 11:14 AM IST | Updated : June 20, 2025 at 11:24 AM IST 1 Min Read

സംസ്ഥാനത്തെ പച്ചക്കറി വിലയിൽ നേരിയ വ്യത്യാസം. തക്കാളിയ്‌ക്ക് 30 രൂപയായിരുന്നതിൽ നിന്ന് 22 വരെയായി കുറഞ്ഞു. എന്നാൽ എറണാകുളത്ത് 30 രൂപയാണ് തക്കാളി വില. വെണ്ടക്ക് 50 രൂപയായി കുറഞ്ഞു. ബീൻസിന് 70 രൂപയായി കുറഞ്ഞതായും കാണാം. എറണാകുളത്ത് പച്ചക്കറി വിലയില്‍ മാറ്റമില്ല. കോഴിക്കോട് ഇഞ്ചിക്ക് 80 രൂപയായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എറണാകുളത്ത് വെളുത്തുള്ളിക്ക് 160 രൂപയാണ് വില. കാസര്‍കോട് ബീന്‍സിന് 70 രൂപയാണെങ്കില്‍ കണ്ണൂരില്‍ ബീന്‍സിന് 82 രൂപയാണ്. ഇന്നത്തെ പച്ചക്കറി നിരക്കുകള്‍ വിശദമായി അറിയാം.

തിരുവനവന്തപുരം ₹ തക്കാളി 30 കാരറ്റ് 60 ഏത്തക്ക 60 മത്തന്‍ 25 ബീന്‍സ് 80 ബീറ്റ്റൂട്ട് 40 കാബേജ് 30 വെണ്ട 40 കത്തിരി 40 പച്ചമുളക് 60 ഇഞ്ചി 70 വെള്ളരി 20 പടവലം 40 ചെറുനാരങ്ങ 60 എറണാകുളം ₹ തക്കാളി 30 പച്ചമുളക് 80 സവാള 30 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് 40 കക്കിരി 30 പയർ 40 പാവല്‍ 40 വെണ്ട 30 വെള്ളരി 30 വഴുതന 30 പടവലം 30 മുരിങ്ങ 80 ബീന്‍സ് 60 കാരറ്റ് 80 ബീറ്റ്‌റൂട്ട് 60 കാബേജ് 30 ചേന 80 ചെറുനാരങ്ങ 60 ഇഞ്ചി 80 വെളുത്തുള്ളി 160 കോഴിക്കോട് ₹ തക്കാളി 22 സവാള 26 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് 30 വെണ്ട 50 മുരിങ്ങ 80 കാരറ്റ് 60 ബീറ്റ്‌റൂട്ട്‌ 50 വഴുതന 40 കാബേജ്‌ 30 പയർ 60 ബീൻസ് 70 വെള്ളരി 25 ചേന 70 പച്ചക്കായ 50 പച്ചമുളക് 60 ഇഞ്ചി 80 കൈപ്പക്ക 60 ചെറുനാരങ്ങ 60 കണ്ണൂർ ₹ തക്കാളി 25 സവാള 26 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് 33 ഇഞ്ചി 91 വഴുതന 42 മുരിങ്ങ 80 കാരറ്റ് 66 ബീറ്റ്റൂട്ട് 72 പച്ചമുളക് 66 വെള്ളരി 35 ബീൻസ് 82 കക്കിരി 42 വെണ്ട 55 കാബേജ് 35 കാസർകോട് ₹ തക്കാളി 26 സവാള 28 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് 35 ഇഞ്ചി 100 വഴുതന 40 മുരിങ്ങ 78 കാരറ്റ് 60 ബീറ്റ്റൂട്ട് 70 പച്ചമുളക് 62 വെള്ളരി 33 ബീൻസ് 70 കക്കിരി 42 വെണ്ട 50 കാബേജ് 30

Last Updated : June 20, 2025 at 11:24 AM IST