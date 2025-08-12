ETV Bharat / business

കേരളത്തിലെ പച്ചക്കറി നിരക്കറിയാം വിശദമായി.

representational image
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 12, 2025 at 11:51 AM IST

സംസ്ഥാനത്തെ പച്ചക്കറി വിലയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള്‍. ഇഞ്ചി, ബീൻസ്, പച്ചമുളക്, ചെറിയ ഉള്ളി, ചേന എന്നിവയ്‌ക്കാണ് താരതമ്യേന വില വർധിച്ചു. വിവിധ ജില്ലകളിലെ നിരക്കറിയാം വിശദമായി.

ജില്ല തിരിച്ചുള്ള പച്ചക്കറി വില

ജില്ലകളുടെ പേര് ഇംഗ്ലീഷിൽ ചുരുക്ക രൂപത്തിലാണ് പട്ടികയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. EKM (എറണാകുളം), KKD (കോഴിക്കോട്), KNR (കണ്ണൂർ), KGD (കാസർകോട്). വില - ഒരു കിലോയ്ക്ക് രൂപയിൽ

പച്ചക്കറിEKMKKDKNRKGD
സവാള 25 24 24 24
ചെറിയ ഉള്ളി 40 60 98 80
ഉരുളക്കിഴങ്ങ് 40 28 32 35
തക്കാളി 40 32 35 35
വെണ്ട 40 50 68 70
കത്തിരി/വഴുതന 40 50 55 50
പയർ 40 60 80 85
വെള്ളരി 40 40 45 50
ചേന 60 60 80 80
ചേമ്പ് 60 80 - -
മത്തങ്ങ 40 20 60 60
കുമ്പളങ്ങ/ഇളവൻ 40 40 40 40
പാവയ്ക്ക 40 60 78 85
പടവലം 40 50 58 58
കാരറ്റ് 80 70 90 90
കാബേജ് 30 40 35 37
മുരിങ്ങക്കായ 60 40 65 60
ഇഞ്ചി120 80100100
പച്ചമുളക്100 80 80 80
ബീറ്റ്റൂട്ട് 40 50 60 60
ബീൻസ് 40 80 80 70
ചെറുനാരങ്ങ 60 70 50 50

ജില്ല തിരിച്ചുള്ള വില താരതമ്യം

എറണാകുളം: ജില്ലയിൽ ഇഞ്ചിക്കും പച്ചമുളകിനും തന്നെയാണ് വിലക്കൂടുതൽ. 120, 100 എന്നിങ്ങനെയാണ് വില. കാരറ്റിന് 80 രൂപയാണ് വില. ചേനക്കും ചേമ്പിനും 60 രൂപയും. കാബേജിന് 30ഉം സവാളക്ക് 25 രൂപയുമായി.

കോഴിക്കോട്: ജില്ലയിലും പച്ചക്കറി വിലയിൽ നേരിയ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. സവാള, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, തക്കാളി, മത്തങ്ങ തുടങ്ങിയവയ്‌ക്ക് വില കുറവാണ്. ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഇന്നലത്തെ 80 രൂപയിൽ തന്നെ തുടരുന്നു. ചെറുനാരങ്ങക്ക് 70 രൂപയാണ് വില.

കണ്ണൂര്‍: ഇന്നലെ 100 രൂപ ആയിരുന്ന ചെറിയ ഉള്ളിക്ക് ഇന്ന് 98 രൂപയാണ് വില. പയർ, പച്ചമുളക്, ബീൻസ്, ചേന എന്നിവക്ക് 80 രൂപയായി. ചെറുനാരങ്ങക്ക് 50 രൂപയും വഴുതനക്ക് 55 രൂപയുമാണ് വില.

കാസർകോട്: ജില്ലയിൽ ഇഞ്ചിക്ക് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിലയുള്ളത്. 100 രൂപ. ചെറുനാരങ്ങക്ക് 50 രൂപയും ബീൻസിനും വെണ്ടക്കും 70 രൂപയുമാണ് വില. ഏറ്റവും വിലക്കുറവ് സവാളക്കാണ്. 24 രൂപ.

ഏറ്റവും വില കുറവ് ഏത് ജില്ലയിൽ?

സംസ്ഥാനത്തെ മൊത്തം വില പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, ഏറ്റവും കുറവ് നിരക്ക് ഈ ജില്ലകളിലാണ്.

സവാള: കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് (24 രൂപ).

ഉരുളക്കിഴങ്ങ്: കോഴിക്കോട് (28 രൂപ).

മത്തന്‍: കോഴിക്കോട് (20 രൂപ).

തക്കാളി: കോഴിക്കോട് (32 രൂപ).

ചേന: എറണാകുളം,കോഴിക്കോട് (60 രൂപ).

വെണ്ട: എറണാകുളം (40 രൂപ).

