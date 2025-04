ETV Bharat / business

നേരിയ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള്‍ മാത്രം; ഇന്നത്തെ പച്ചക്കറി നിരക്ക് വിശദമായി - VEGETABLE PRICE IN KERALA

Published : April 19, 2025

സംസ്ഥാനത്ത് പച്ചക്കറി വിലയിൽ നേരിയ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള്‍. പച്ചമുളകിന്‍റെ വിലയില്‍ നേരിയ കുറവ് പലയിടത്തും രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ 75 ആയിരുന്നു വില. തക്കാളിക്ക് 17നും 40നും ഇടയിലാണ് പലയിടത്തും നിരക്ക്. ഇന്നത്തെ പച്ചക്കറി വില വിശദമായി അറിയാം.

എറണാകുളം ₹ തക്കാളി 40 പച്ചമുളക് 80 സവാള 25 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് 40 കക്കിരി 30 പയർ 20 പാവല്‍ 60 വെണ്ട 40 വെള്ളരി 30 വഴുതന 30 പടവലം 40 മുരിങ്ങ 80 ബീന്‍സ് 80 കാരറ്റ് 60 ബീറ്റ്‌റൂട്ട് 30 കാബേജ് 30 ചേന 80 ചെറുനാരങ്ങ 100 ഇഞ്ചി 100 വെളുത്തുള്ളി 160 കോഴിക്കോട് ₹ തക്കാളി 20 സവാള 22 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് 30 വെണ്ട 40 മുരിങ്ങ 50 കാരറ്റ് 50 ബീറ്റ്‌റൂട്ട്‌ 60 വഴുതന 50 കാബേജ്‌ 30 പയർ 50 ബീൻസ് 80 വെള്ളരി 25 ചേന 80 പച്ചക്കായ 60 പച്ചമുളക് 50 ഇഞ്ചി 80 കൈപ്പക്ക 80 ചെറുനാരങ്ങ 120 കണ്ണൂര്‍ ₹ തക്കാളി 17 സവാള 25 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് 36 ഇഞ്ചി 92 വഴുതന 40 മുരിങ്ങ 45 കാരറ്റ് 65 ബീറ്റ്റൂട്ട് 65 പച്ചമുളക് 70 വെള്ളരി 35 ബീൻസ് 70 കക്കിരി 44 വെണ്ട 40 കാബേജ് 30 കാസര്‍കോട് ₹ തക്കാളി 14 സവാള 25 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് 34 ഇഞ്ചി 96 വഴുതന 38 മുരിങ്ങ 45 കാരറ്റ് 60 ബീറ്റ്റൂട്ട് 60 പച്ചമുളക് 65 വെള്ളരി 33 ബീൻസ് 70 കക്കിരി 42 വെണ്ട 40 കാബേജ് 34

