തലസ്ഥാനത്ത് ചെറുനാരങ്ങയ്‌ക്ക് വില കൂടി; ഇന്നത്തെ പച്ചക്കറി വില അറിയാം വിശദമായി - VEGETABLE RATE KERALA TODAY

വിവിധ ജില്ലകളിലെ ഇന്നത്തെ പച്ചക്കറി നിരക്കുകള്‍ വിശദമായി.

Representative Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 7, 2025 at 11:07 AM IST

സംസ്ഥാനത്തെ പച്ചക്കറി വിലയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള്‍. ഇഞ്ചിക്കും കാരറ്റും വിലയിൽ മുന്നിട്ടു നിൽക്കുന്നു. വിവിധ ജില്ലകളിലെ നിരക്കറിയാം വിശദമായി.

ജില്ല തിരിച്ചുള്ള പച്ചക്കറി വില

ജില്ലകളുടെ പേര് ഇംഗ്ലീഷിൽ ചുരുക്ക രൂപത്തിലാണ് പട്ടികയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. TVM (തിരുവനന്തപുരം), KKD (കോഴിക്കോട്), KNR (കണ്ണൂർ), KGD (കാസർകോട്). വില - ഒരു കിലോയ്ക്ക് രൂപയിൽ

പച്ചക്കറിTVMEKMKKDKNRKGD
സവാള3025222828
ചെറിയ ഉള്ളി8040609090
ഉരുളക്കിഴങ്ങ്5040283032
തക്കാളി6050362625
വെണ്ട6040506060
കത്തിരി/വഴുതന7040504545
പയർ12060607075
വെള്ളരി6060403535
ചേന8080608068
ചേമ്പ്1206080--
മത്തങ്ങ3030206060
കുമ്പളങ്ങ8040404240
പാവയ്ക്ക8060606060
പടവലം8040505058
കാരറ്റ്12080808080
കാബേജ്4030404540
മുരിങ്ങക്കായ4060409590
ഇഞ്ചി10010080100100
പച്ചമുളക്80120806565
ബീറ്റ്റൂട്ട്6040506565
ബീൻസ്12040807574
ചെറുനാരങ്ങ10060606550

ജില്ല തിരിച്ചുള്ള വില താരതമ്യം

തിരുവനന്തപുരം: ജില്ലയില്‍ ചേമ്പ്, ബീൻസ്, പയർ എന്നിവയ്ക്ക് 120 രൂപയും ഇഞ്ചിയ്‌ക്ക് 100 രൂപയുമാണ്. പാവയ്ക്ക, ചെറിയ ഉള്ളി എന്നിവയ്ക്ക് വില 80 രൂപയായി. തക്കാളിക്ക് 60 രൂപയായി.

എറണാകുളം: ചെറിയ ഉള്ളിക്ക് ഇന്നും 40 രൂപയാണ് വില. ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില പച്ചമുളകിനാണ്. 120 രൂപ. കാരറ്റിനും ചേനക്കും 80 രൂപയായി. 25, 30 എന്നിങ്ങനെയാണ് സവാളയുടേയും കാബേജിൻ്റെയും വില.

കോഴിക്കോട്: ജില്ലയില്‍ കാരറ്റ്, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, ബീൻസ്, ചേമ്പ് എന്നിവക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വില. 80 രൂപ. ചെറുനാരങ്ങക്ക് 60 രൂപയാണ്. മുരിങ്ങ, കാബേജ്, വെള്ളരി എന്നിവക്ക് 40 രൂപയാണ്. ഏറ്റവും വിലക്കുറവ് മത്തനാണ്. 20 രൂപ.

കണ്ണൂര്‍: ജില്ലയില്‍ ഇഞ്ചിക്കും ചെറിയുള്ളിക്കുമാണ് വില താരതമ്യേന കൂടുതല്‍. ഇഞ്ചിക്ക് 100, ചെറിയുള്ളിക്ക് 90 എന്നിങ്ങനെ ആണ് വില. തക്കാളിക്കും സവാളക്കുമാണ് ഏറ്റവും വിലക്കുറവ്. ഇന്നലെ 43 രൂപയായിരുന്ന വഴുതനക്ക് ഇന്ന് 45 ആയിട്ടുണ്ട്.

കാസർകോട്: ജില്ലയില്‍ തക്കാളിക്കാണ് ഏറ്റവും വിലക്കുറവ്. 25 രൂപ. ഇഞ്ചിക്ക് 100 രൂപയാണ്. മുരിങ്ങക്ക് വില 90 രൂപയാണ്. ഇന്നലെ 30 ആയിരുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് ഇന്ന് 32 രൂപയാണ് വില. ചെറുനാരങ്ങക്ക് 50 രൂപയും ബീറ്റ്റൂട്ടിന് 65 രൂപയുമാമണ് വില.

ഏറ്റവും വില കുറവ് ഏത് ജില്ലയിൽ?

സംസ്ഥാനത്തെ മൊത്തം വില പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, ഏറ്റവും കുറവ് നിരക്ക് ഈ ജില്ലകളിലാണ്.

  • സവാള: കോഴിക്കോട് (22 രൂപ)
  • ഉരുളക്കിഴങ്ങ്: കോഴിക്കോട് (28 രൂപ)
  • മത്തങ്ങ: കോഴിക്കോട് (20 രൂപ)
  • തക്കാളി: കാസർകോട് (25 രൂപ)
  • ബീറ്റ്റൂട്ട്: എറണാകുളം (40 രൂപ)
  • ചേന: കോഴിക്കോട് (60 രൂപ)

