ETV Bharat / business

ആറ് ലക്ഷം വരെയുള്ള വാടകയ്‌ക്ക് നികുതിയില്ല; മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ പലിശയിലെ നികുതിക്കും ഇളവ് - UNION BUDGET TDS RELIEF

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman during her budget speech in Lok Sabha on Saturday. ( PTI )