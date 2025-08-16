ETV Bharat / business

"എണ്ണ വ്യാപാരത്തില്‍ ഇന്ത്യയെ റഷ്യയ്‌ക്ക് നഷ്‌ടപ്പെട്ടു", ഉപരോധ ഭീഷണിയുമായി ട്രംപ്, പ്രതികരിച്ച് ഇന്ത്യ - RUSSIA LOST AN OIL CLIENT

റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണയുടെ നല്ലൊരു ശതമാനം വാങ്ങുന്നത് ഇന്ത്യയാണെന്നും ദ്വിതീയ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് സാരമായി ബാധിക്കുമെന്നും ട്രംപ്.

വാഷിങ്ടണ്‍: റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്‌ളാഡിമിര്‍ പുടിനുമായുള്ള ചർച്ചയ്‌ക്ക് ശേഷം പ്രതികരണവുമായി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള ക്രൂഡ് ഓയിൽ വ്യാപാരത്തിന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മേൽ 25% അധിക തീരുവ ചുമത്തിയത് റഷ്യയ്ക്ക് ഒരു പ്രധാന എണ്ണ ഉപഭോക്താവിനെ നഷ്‌ടപ്പെടാൻ കാരണമായെന്ന് ട്രംപ് പ്രതികരിച്ചു. ഫോക്‌സ് ന്യൂസിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിനിടെയായിരുന്നു ട്രംപിൻ്റെ പ്രതികരണം.

റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണയുടെ 40 ശതമാനവും വാങ്ങുന്നത് ഇന്ത്യയാണെന്നും താൻ ദ്വിതീയ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് മോശമായി ബാധിക്കുമെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇപ്പോള്‍ അത് ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും വേണ്ടിവന്നാൽ താൻ അത് ചെയ്യുമെന്നും ട്രംപ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. റഷ്യയുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ എണ്ണ വ്യാപാരം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ഇറക്കുമതിക്ക് 50 ശതമാനം തീരുവ ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള ട്രംപിൻ്റെ സമീപകാല തീരുമാനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് വീണ്ടുമൊരു പ്രസ്‌താവന.

ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഓഗസ്റ്റ് 7ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഇന്ത്യയുടെ മേൽ 25 ശതമാനം അധിക തീരുവ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ചൈനയ്‌ക്കെതിരെയും സമാന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്ന ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ചൈന. ചൈനയ്‌ക്ക് മേൽ സമാനമായ രീതിയിൽ തീരുവ ഏർപ്പെടുത്താൻ പദ്ധതിയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഇരുരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര ബന്ധത്തെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും പുതിയ തീരുമാനമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ദേശീയ സുരക്ഷ, വിദേശനയം, വ്യാപാരനയങ്ങൾ എന്നിവ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് താരിഫ് വര്‍ധിപ്പിച്ചതെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. ഇന്ത്യ റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ അമേരിക്കയ്‌ക്ക് ഭീഷണിയാണെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഉത്തരവിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിലെ സാധനങ്ങളുടെ തീരുവ 50 ശതമനാനമായി ഉയർന്നു. പ്രാരംഭ തീരുവ ഓഗസ്റ്റ് 7 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെങ്കിലും 21 ദിവസത്തിന് ശേഷമാകും അധിക നികുതി പ്രാബല്യത്തിൽ വരിക. നിർദ്ദിഷ്‌ട ഇളവുകൾ പാലിക്കുന്ന വസ്‌തുക്കൾ ഒഴികെ യുഎസിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഇന്ത്യൻ വസ്‌തുക്കൾക്കും ഇത് ബാധകമാണ്.

അമേരിക്കയ്‌ക്കെതിരെ ഇന്ത്യ

യുഎസിൻ്റെ ഈ പ്രഖ്യാപനം അന്യായവും നീതീകരിക്കപ്പെടാത്തതും യുക്തിരഹിതവുമാണെന്നും ദേശീയ താത്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം (എംഇഎ) പറഞ്ഞു.

റഷ്യയിൽ നിന്നുളള ഇന്ത്യയുടെ എണ്ണ ഇറക്കുമതിയെയാണ് അമേരിക്ക ലക്ഷ്യം വച്ചിരിക്കുന്നത്. വിപണിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതും ഇന്ത്യയിലെ 1.4 ബില്യണ്‍ ജനങ്ങളുടെ ഊർജസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുമാണ് ഇന്ത്യ എണ്ണ ഇറക്കുമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഔദ്യോഗിക പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ ദേശീയ താത്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനായി സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടിയ്‌ക്ക് ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് മേൽ അധിക തീരുവ ചുമത്താൻ യുഎസ് തീരുമാനിച്ചത് അങ്ങേയറ്റം നിർഭാഗ്യകരമാണെന്നും പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

