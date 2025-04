ETV Bharat / business

ഇന്നത്തെ അക്ഷയ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം... - AKSHAYA LOTTERY RESULT

Published : April 20, 2025 at 7:17 PM IST

By ETV Bharat Kerala Team

തിരുവനന്തപുരം : ഇന്നത്തെ(20-04-2025) അക്ഷയ ലോട്ടറി ഫലം വിശദമായി.

ഒന്നാം സമ്മാനം: 70 ലക്ഷം രൂപ AT 888919 എന്ന നമ്പറിന് (മലപ്പുറം)

സമാശ്വാസ സമ്മാനം: 8000 രൂപ AN 888919, AO 888919, AP 888919, AR 888919, AS 888919,

AU 888919, AV 888919, AW 888919, AX 888919, AY 888919, AZ 888919 എന്നീ ടിക്കറ്റുകൾക്ക്.

രണ്ടാം സമ്മാനം: 5 ലക്ഷം രൂപ AZ 684508 എന്ന നമ്പറിന്

മൂന്നാം സമ്മാനം: ഒരു ലക്ഷം രൂപ AN 825494, AO 562215, AP 164086, AR 241527, AS 273750, AT 351955, AU 810462, AV 744275, AW 150104, AX 760291, AY 548399, AZ 949924 എന്നീ നമ്പറുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്.