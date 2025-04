ETV Bharat / business

മസ്‌കിന്‍റെ വലതുരാഷ്‌ട്രീയം ഉള്‍പ്പെടെ തിരിച്ചടിച്ചു; ടെസ്‌ലയുടെ വില്‍പ്പന താഴേക്ക്, ഡിസ്‌കൗണ്ടുകളൊന്നും ഫലം കണ്ടില്ല! - TESLA SALES DROP

tesla sales drop in first quarter as elon musk backlash aging models hurt demand ( GETTY AND AP )