മോദി, ട്രംപ് നിയമങ്ങള് നേർക്കുനേർ; എച്ച്-1ബി വിസയിൽ പതറി ഐടി ഓഹരി വിപണി, ജിഎസ്ടിയിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ, സ്വര്ണ വിലയില് കുതിപ്പ് തുടരുന്നു
വിദഗ്ധര് ദീര്ഘകാല അടിസ്ഥാനത്തില് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നേട്ടമാകുമെന്ന് പറയുമ്പോഴും, ഹ്രസ്വകാല ഇടിവ് ആശങ്ക ഉയര്ത്തുന്നു. പുതിയ ജിഎസ്ടി നിരക്കുകള് പ്രാബല്യത്തില് വരുന്നത് പ്രാദേശിക സൂചികകള്ക്ക് ഊര്ജം പകര്ന്നേക്കാം.
Published : September 22, 2025 at 12:33 PM IST
മുംബൈ: അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിൻ്റെ എച്ച്-1ബി വിസ ഫീസ് 1,00,000 ഡോളറായി വർധിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഐടി ഓഹരി വിപണിയിൽ ഇടിവ്. ആദ്യ വ്യാപാരത്തിൽ സെൻസെക്സും നിഫ്റ്റിയും ഇടിഞ്ഞു. 30 ഓഹരികളുള്ള ബിഎസ്ഇ സെൻസെക്സ് 450ൽ താഴെ പോയിൻ്റ് കുറഞ്ഞു. 50 ഓഹരികളുള്ള എൻഎസ്ഇ നിഫ്റ്റി 88.95 പോയിൻ്റ് കുറഞ്ഞ് 25,230 ലെത്തി.
ടെക് മഹീന്ദ്ര, ഇൻഫോസിസ്, എച്ച്സിഎൽ ടെക്, ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസ് എന്നിവ 3.88 മുതൽ 2.26 ശതമാനം വരെ താഴ്ന്നു. സൺ ഫാർമ, ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ആക്സിസ് ബാങ്ക്, ടാറ്റ സ്റ്റീൽ എന്നിവയും പിന്നോട്ട് പോയി. അദാനി പോർട്ട്സ്, എറ്റേണൽ, ട്രെൻ്റ്, ബജാജ് ഫിനാൻസ് എന്നിവ നേട്ടത്തിൽ തുടർന്നു. എച്ച്-1ബി വിസ തിരിച്ചടി ഇന്ത്യയിലെ വൻകിട, മിഡ്ക്യാപ് ഐടി ഓഹരികളെയാണ് തളർത്തിയിട്ടുള്ളത്. നിഫ്റ്റി ഐടി സൂചിക മൂന്ന് ശതമാനം വരെ ഇടിവിലാണ്. ഐടി ഓഹരികളിലെ സമ്മർദ്ദം നിഫ്റ്റിയിലും, സെൻസെക്സിലും പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എച്ച്-1ബി വിസകളുടെ ചെലവ് യുഎസ് 100,000 ഡോളറായി (88 ലക്ഷം രൂപ) കുത്തനെ ഉയർത്തിയതിനെത്തുടർന്നാണ് ഐടി ഓഹരികൾ കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞത്. നിലവിൽ ഐടി ഓഹരി വിപണി പ്രതിസന്ധിയിൽ തുടരുകയാണ്. ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തൊഴിലാളികളെ യുഎസിൽ താമസിക്കാനും ജോലി ചെയ്യാനും നിയമിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിസകളുടെ ഫീസ് ഉയർത്തുന്ന പ്രഖ്യാപനത്തിൽ പ്രസിഡൻ്റ് ട്രംപ് വെള്ളിയാഴ്ച ഒപ്പുവച്ചിരുന്നു. പുതിയ അപേക്ഷകർക്ക് മാത്രമേ 1,00,000 യുഎസ് ഡോളറിൻ്റെ എച്ച്-1ബി വിസ ഫീസ് ബാധകമാകൂ എന്നാണ് വൈറ്റ് ഹൗസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
"എച്ച്-1ബി വിസ പ്രശ്നം ഐടി മേഖലയെ ബാധിച്ചതിനാലും, ഇന്ന് മുതൽ ജിഎസ്ടി നിരക്കുകൾ കുറയുന്നതും ഇന്ന് വിപണിയിൽ ഒരു ദ്വിമുഖ സ്വഭാവം കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്" - ജിയോജിത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ലിമിറ്റഡിൻ്റ് ചീഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് വികെ വിജയകുമാർ പറഞ്ഞു.
ട്രംപിൻ്റെ എച്ച് 1 ബി വിസ നടപടികളാണ് സമ്മര്ദത്തിനു കാരണം. പുതിയ വിസ നിരക്കുകള് ഇന്ത്യന് ഐടി, ടെക് ഓഹരികളെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നു. വിദഗ്ധര് ദീര്ഘകാല അടിസ്ഥാനത്തില് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നേട്ടമാകുമെന്ന് പറയുമ്പോഴും, ഹ്രസ്വകാല ഇടിവ് ആശങ്ക ഉയര്ത്തുന്നു. എച്ച് 1 ബി വിസയുടെ പ്രധാന ഉപഭോക്താവ് ഇന്ത്യയാണ്. പുതിയ ജിഎസ്ടി നിരക്കുകള് പ്രാബല്യത്തില് വരുന്നത് പ്രാദേശിക സൂചികകള്ക്ക് ഊര്ജം പകര്ന്നേക്കാം.
അതേസമയം ഏഷ്യൻ വിപണികളിൽ, ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ കോസ്പി, ജപ്പാൻ്റെ നിക്കി സൂചിക, ഷാങ്ഹായുടെ എസ്എസ്ഇ കോമ്പോസിറ്റ് സൂചിക എന്നിവ പോസിറ്റീവ് ടെറിട്ടറിയിലും ഹോങ്കോങ്ങിൻ്റെ ഹാങ് സെങ് താഴ്ന്ന നിലയിലും വ്യാപാരം നടത്തി. ആഗോള ബ്രെൻഡ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ 0.66 ശതമാനം ഉയർന്ന് ബാരലിന് 67.12 ഡോളറിലെത്തി.
വിദേശ സ്ഥാപന നിക്ഷേപകർ (എഫ്ഐഐ) വെള്ളിയാഴ്ച 390.74 കോടി രൂപയുടെ ഓഹരികൾ വാങ്ങിയതായി എക്സ്ചേഞ്ച് ഡാറ്റ വ്യക്തമാക്കുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച സെൻസെക്സ് 387.73 പോയിൻ്റ് അഥവാ 0.47 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 82,626.23 ലും നിഫ്റ്റി 96.55 പോയിൻ്റ് അഥവാ 0.38 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 25,327.05 ലും എത്തി.
സ്വർണ വിലയിൽ വർധനവ്
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വര്ണവിലയിൽ വര്ധനവ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെക്കാള് നാല്പത് രൂപ വര്ധിച്ച് ഒരു ഗ്രാമിന് 10,320 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. ഇതോടെ പവന് 340 രൂപയുടെ വര്ധിച്ച് 82,560രൂപയായി. 24 കാരറ്റ് സ്വര്ണത്തിന് ഒരു പവൻ്റെ വില 90, 064രൂപയാണ്. 18 കാരറ്റിന് പവന് 67, 552രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. രാജ്യാന്തര സ്വര്ണവില ഔണ്സിന് 21 ഡോളര് ഉയര്ന്ന് 3,693 ഡോളറിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
വെള്ളിവില ഗ്രാമിന് 148രൂപയും കിലോഗ്രാമിന് 1,48,000 രൂപയുമാണ്. ഈമാസം ആദ്യം 77, 640രൂപയായിരുന്ന സ്വര്ണവിലയാണ് ഇടയ്ക്കുണ്ടായ ചെറിയൊരു ഇടിവിന് ശേഷം വീണ്ടും അതിശക്തമായി തിരികെ വന്നിരിക്കുന്നത്. രാജ്യാന്തര വിപണയിലെ സ്വര്ണവില വര്ധനയാണ് ഇപ്പോഴുള്ള വിലയില് പ്രതിഫലിച്ചിരിക്കുന്നത്.
Also Read: രാജ്യത്ത് ജിഎസ്ടി പരിഷ്കാരം പ്രാബല്യത്തിൽ: പുതിയ മാറ്റം സാധാരണക്കാർക്ക് ഏറെ സഹായകരം