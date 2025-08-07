മുംബൈ: രാജ്യത്തെ ഓഹരി സൂചികകളിള് വന് ഇടിവ്. ദേശീയ ഓഹരി സൂചികകളായ സെന്സെക്സിലും നിഫ്റ്റിയിലും വന് ഇടിവ് തുടരുകയാണ്.വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച ഉടന് തന്നെ ബോംബെ ഓഹരി സൂചികയില് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിട്ടുള്ള മുപ്പത് കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളില് ഗണ്യമായ ഇടിവുണ്ടായി. ഇതോടെ സൂചിക 439.81 പോയിന്റ് ഇടിഞ്ഞ് 80,104.18ലെത്തി. നിഫ്റ്റി 142.25 പോയിന്റ് ഇടിഞ്ഞ് 24,431.95ലെത്തി.
അദാനി തുറമുഖം, ടാറ്റാ മോട്ടോഴ്സ്, കൊട്ടക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്ക്, എറ്റേണല്, ടാറ്റ സ്റ്റീല്, എന്ടിപിസി തുടങ്ങിയ കമ്പനികള്ക്കാണ് നഷ്ടം നേരിട്ടത്. അതേസമയം ട്രെന്റ്, ടൈറ്റന്, സണ് ഫാര്മ, ഐടിസി തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് നേരിയ നേട്ടമുണ്ടാക്കാനായിട്ടുണ്ട്. ഏഷ്യന് വിപണികളായ ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ കൊസ്പി, ജപ്പാന്റെ നിക്കി225 സൂചിക, ഷങ്ഹായ് എസ്എസ്ഇ കൊമ്പോസിറ്റ് ഇന്ഡെക്സ്, ഹോങ്കോയുടെ ഹാങ്സെങ് തുടങ്ങിയവ മികച്ചരീതിയില് മുന്നേറകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മികച്ച നേട്ടത്തോടെയാണ് അമേരിക്കന് ഓഹരി വിപണി വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്.
വിദേശ നിക്ഷേപകര് കഴിഞ്ഞ ദിവസ 4,999.10കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം നടത്തിയതായും കണക്കുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആഗോള അസംസ്കൃത എണ്ണ വില സൂചികയില് ഒരു ശതമാനം വര്ദ്ധനയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വീപ്പയ്ക്ക് 67.56 അമേരിക്കന് ഡോളറാണ് വില.
ട്രംപിന്റെ ചുങ്ക പ്രഖ്യാപനമാണ് രാജ്യത്തെ ഓഹരി വിപണിക്ക് തിരിച്ചടിയായത്. റഷ്യയില് നിന്നുള്ള എണ്ണ ഇറക്കുമതിക്കുള്ള ശിക്ഷയായാണ് ബ്രസിലീനൊപ്പം ഇന്ത്യയ്ക്കും അമേരിക്ക അധിക ചുങ്കം ചുമത്തിയത്. അതേസമയം ഇന്ത്യക്കെതിരെയുള്ള അമേരിക്കയുടെ അധിക തീരുവ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്ന് രംഗത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തെ കർഷകരുടെയും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെയും താത്പര്യങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
"നമ്മുടെ കർഷകരുടെ താത്പര്യങ്ങള്ക്കാണ് മുൻഗണന. കർഷകരുടെയും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെയും ക്ഷീരകർഷകരുടെയും താത്പര്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ ഒരിക്കലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യില്ല. അതിന് നമ്മൾ വലിയ വില നൽകേണ്ടിവരുമെന്ന് എനിക്കറിയാം, ഞാൻ അതിന് തയാറാണ്. ഇന്ത്യ അതിന് തയാറാണ്." - പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പറഞ്ഞു. ഡൽഹിയിൽ നടന്ന എംഎസ് സ്വാമിനാഥൻ ശതാബ്ദി അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി.
കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ബോംബെ ഓഹരി സൂചികയിലെ മുപ്പത് ഓഹരികള്ക്ക് ഇടിവുണ്ടായി. 166.25 പോയിന്റ് അതായത് 0.21 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 80,543.99ലാണ് വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. നിഫ്റ്റി 75.35പോയിന്റ് അതായത് 0.31ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 24,574.20ത്തിലാണ് വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്.