തുവരപരിപ്പിൻ്റെ ഇറക്കുമതി നിയന്ത്രിക്കണം; കർഷകരുടെ ഹർജിയിൽ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം തേടി സുപ്രീം കോടതി

Published : September 25, 2025 at 5:57 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: തുവരപരിപ്പിൻ്റെ ഇറക്കുമതി നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന ഹർജിയിൽ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം തേടി സുപ്രീം കോടതി. കർഷക സംഘടനയായ കിസാൻ മഹാപഞ്ചായത്ത് സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് സുപ്രീം കോടതി കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം തേടിയത്. പയറുവർഗങ്ങള് കൃഷി ചെയ്യുന്ന രാജ്യത്തെ കർഷകരുടെ ഉപജീവനത്തെ ഇറക്കുമതി ബാധിക്കുമെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ജസ്റ്റിസുമാരായ സൂര്യകാന്ത്, ഉജ്ജൽ ഭൂയാൻ, എൻ കോടീശ്വർ സിങ് എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഇന്ന് (സെപ്റ്റംബർ 25) വാദം കേട്ടത്. രാജ്യത്ത് ആവശ്യത്തിന് പയർവർഗങ്ങളുടെ ഉത്പാദനം ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ഹരജിക്കാരായ കർഷക സംഘടനയോട് കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. പിന്നീട് സാധനം ലഭ്യമാകാതെ ഉപഭോക്താക്കൾ കഷ്ടപ്പെടരുതെന്ന് ഓർമിപ്പിച്ച കോടതി ഇറക്കുമതി നിയന്ത്രണങ്ങള് സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്രത്തിന് നോട്ടിസ് അയക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
'വിലകുറഞ്ഞ തുവരപരിപ്പും ധാന്യങ്ങളും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് വിപണിയെ വെള്ളത്തിലാക്കുകയാണ്. ഉലുവ, കടല, അഹ്റാർ പരിപ്പുകള് തുടങ്ങിയ പയർവർഗങ്ങളുടെ വില കുറയാൻ ഇത് കാരണമാവുകയും പിന്നീട് കർഷകരുടെ വരുമാനത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അനിയന്ത്രിതമായ ഇറക്കുമതി കർഷകരെ ദുരിതത്തിലാക്കിയെന്നും അഭിഭാഷകൻ പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ പറഞ്ഞു.
വില മിനിമം താങ്ങുവിലയേക്കാൾ താഴെ
നിയന്ത്രണമില്ലാത്തതും കുറഞ്ഞ തീരുവയുള്ളതുമായ പയർവർഗങ്ങളുടെയും ഭക്ഷ്യ എണ്ണകളുടെയും ഇറക്കുമതി മൂലം സോയാബീൻ, നിലക്കടല, ഉഴുന്ന്, ചെറുപയർ, തുവര പരിപ്പ് എന്നിവയുടെ വില മിനിമം താങ്ങുവിലയേക്കാൾ (എംഎസ്പി) താഴെയാണ്. 2025 മാർച്ചിലെ കാർഷിക ചെലവുകളുടെയും വിലകളുടെയും റിപ്പോർട്ടും നീതി ആയോഗിൻ്റെ 2025 സെപ്റ്റംബറിലെ ശുപാർശയും അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു.
ദീർഘകാല ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും വില സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതിനും കൃഷി മേഖലകൾ വികസിപ്പിച്ചും വിളവ് മെച്ചപ്പെടുത്തിയും ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യ മുൻഗണന നൽകണമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഉഴുന്ന്, കടല പരിപ്പ് എന്നിവയ്ക്ക് പകരമായി തുവരപരിപ്പ് ക്വിൻ്റലിന് 3,500 രൂപയ്ക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ഇന്ത്യയിൽ ഈ പരിപ്പുകളുടെ എംഎസ്പി ക്വിൻ്റലിന് ഏകദേശം 8,500 രൂപയാണെന്നും (കിലോഗ്രാമിന് ഏകദേശം 85 രൂപ) പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ വിപണിയിലെ ആവശ്യകത നിറവേറ്റാൻ ഇന്ത്യ ആവശ്യത്തിന് പയർവർഗങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതായിരിക്കും പ്രധാന പ്രശ്നമെന്നും ജസ്റ്റിസ് കാന്ത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കർഷകർക്ക് പലപ്പോഴും അവരുടെ ഉത്പന്നങ്ങൾ സംഭരിക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയും അത് അവരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതല്ലാത്ത സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് വിതരണത്തിലും വിലയിലും ഇവരുടെ നിയന്ത്രണത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കർഷകർക്ക് ലഭിക്കുന്ന വില ഒടുവിൽ അടിസ്ഥാന വിലയേക്കാൾ താഴെയാകുമെന്നും കയറ്റുമതിയിലോ ഇറക്കുമതിയിലോ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ബിസിനസുകളാണ് ആത്യന്തികമായി ഉത്പന്നങ്ങൾ സംഭരിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെന്നും ജസ്റ്റിസ് കാന്ത് പറഞ്ഞു. ഉപഭോക്താക്കൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. തുവരപരിപ്പ് കസ്റ്റംസ് തീരുവയില്ലാതെ സൗജന്യ ഇറക്കുമതിയാക്കാനുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവ് കാരണമില്ലാത്തതാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
