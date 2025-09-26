ETV Bharat / business

വ്യാപാര, വിസ സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിലും കരുത്താർജിച്ച് രൂപ; ഡോളറിനെതിരെ ആറ് പൈസ വർധനവ്

ഇൻ്റർ ബാങ്ക് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ 88.72ൽ ആരംഭിച്ച രൂപയുടെ മൂല്യം 88.70 ആയി ഉയർന്നു. മുൻ ക്ലോസിനേക്കാൾ ആറ് പൈസയാണ് ഉയർന്നത്.

US dollar Rupee recovers rises Rupees Value India US trade
Representative Image (ETV Bharat)
By PTI

Published : September 26, 2025 at 11:25 AM IST

മുംബൈ: അമേരിക്കൻ വ്യാപാര, വിസ സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിലും ഡോളറിനെതിരെ ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ മൂല്യം കരുത്താർജിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നു. ഇൻ്റർ ബാങ്ക് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ രൂപയുടെ മൂല്യം ഡോളറിനെതിരെ ആറ് പൈസ വർധിച്ച് 88.70 രൂപ എന്ന നിലയിലാണ് ​ക്ലോസ് ചെയ്‌തത്. രൂപയെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ റിസർവ് ബാങ്ക് നടപടികൾക്കൊരുങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് ഈ നേട്ടം എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

ഏതാനും ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുൻപ് രൂപയുടെ മൂല്യം എക്കാലത്തെയും താഴ്ന്ന നിലയിലേക്ക് പോയിരുന്നു. താഴ്ന്ന നിലയിൽ നിന്നാണ് ആറ് പൈസ ഉയർന്ന് രൂപയുടെ മൂല്യം വർധിച്ചത്. അതേസമയം വിദേശ നിക്ഷേപക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പണമൊഴുക്ക്, അന്താരാഷ്ട്ര ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിലെ വർധനവ് എന്നിവ പ്രാദേശിക യൂണിറ്റിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തിയതായി ഫോറെക്‌സ് വ്യാപാരികൾ പറയുന്നു. ഇൻ്റർബാങ്ക് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ 88.72ൽ ആരംഭിച്ച രൂപയുടെ മൂല്യം 88.70 ആയി ഉയർന്നു. മുൻ ക്ലോസിനേക്കാൾ ആറ് പൈസയാണ് ഉയർന്നത്. കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്‌ച അമേരിക്കൻ ഡോളറിനെതിരെ രൂപയുടെ മൂല്യം ഒരു പൈസ ഇടിഞ്ഞ് 88.76 എന്ന നിലയിലായിരുന്നു.

ഒക്ടോബർ ഒന്നിലെ ആർ‌ബി‌ഐ എം‌പി‌സി നിരക്ക് തീരുമാന പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍ക്കായി വിപണികൾ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് ഫിൻ‌റെക്‌സ് ട്രഷറി എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്‌ടർ പറഞ്ഞു. "താരിഫ് അനിശ്ചിതത്വങ്ങള്‍ക്കും മൂല്യത്തകർച്ചക്കുമിടയിലും ഒക്ടോബർ ഒന്നിലെ ആർ‌ബി‌ഐ എം‌പി‌സി നിരക്ക് തീരുമാന പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍ക്കായി വിപണികൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. വിദേശ ഫണ്ടുകളുടെ ഒഴുക്ക്, ആഗോള വ്യാപാര അന്തരീക്ഷം, ഇന്ത്യയും യുഎസും തമ്മിലുള്ള നയ അനിശ്ചിതത്വങ്ങളുടെ പരിഹാരം എന്നിവയുമായി വിപണി വികാരം അടുത്ത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എം‌പി‌സി നിരക്ക് തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ, മൊത്തത്തിലുള്ള വീക്ഷണം ജാഗ്രതയോടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്" - ഫിൻ‌റെക്‌സ് ട്രഷറി അഡ്വൈസേഴ്‌സ് എൽ‌എൽ‌പിയുടെ ട്രഷറി മേധാവിയും എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്‌ടറുമായ അനിൽ കുമാർ ബൻസാലി പറഞ്ഞു.

കൂടാതെ അമേരിക്കയുമായുള്ള വ്യാപാര കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചർച്ചകള്‍ക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യൻ സംഘം ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സംഘത്തെ നയിച്ച വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയൽ ഇന്ന് തിരിച്ചെത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്‍. ചർച്ചയുടെ പുരോഗതി പുറത്ത് വരുന്നതും ഓഹരി വിപണനത്തിൽ നിർണയകമാണ്.

അതേസമയം, ഗ്രീൻബാക്കിൻ്റെ ശക്തിയായ ഡോളർ സൂചിക 0.17 ശതമാനം താഴ്ന്ന് 98.38ലാണ് വ്യാപാരം നടത്തിയത്. ആറ് കറൻസികളുടെ ബാസ്‌കറ്റിനെതിരെയാണ് ഡോളർ സൂചികയുടെ തകർച്ച. ആഗോള എണ്ണ മാനദണ്ഡമായ ബ്രെൻഡ് ക്രൂഡിൻ്റെ വില ഫ്യൂച്ചേഴ്‌സ് വ്യാപാരത്തിൽ 0.22 ശതമാനം ഉയർന്ന് ബാരലിന് 69.57 യുഎസ് ഡോളറിലെത്തി. ആഭ്യന്തര ഓഹരി വിപണിയിൽ, സെൻസെക്‌സ് 329.66 പോയിൻ്റ് കുറഞ്ഞ് 80,830.02ൽ എത്തി. നിഫ്റ്റി 105.7 പോയിൻ്റ് കുറഞ്ഞ് 24,785.15 ലെത്തി. എക്സ്ചേഞ്ച് ഡാറ്റ പ്രകാരം വിദേശ നിക്ഷേപകർ 4,995.42 കോടി രൂപയുടെ ഓഹരികൾ വിറ്റഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

