ഇടുക്കി: തുടര്ച്ചയായ വിലയിടിവിന് പിന്നാലെ ദുരിതത്തിലായി റബ്ബര് കര്ഷകര്. വില ഉയരാത്തത് കര്ഷകര്ക്ക് ഇരട്ടി പ്രഹരമാകുകയാണ്. 190 മുതല് 200 രൂപ വരെയാണ് റബ്ബറിൻ്റെ വിപണിവില. 300 ന് മുകളില് വില ലഭിച്ചാല് മാത്രമെ റബ്ബര് കര്ഷകര്ക്ക് പിടിച്ചു നില്ക്കാനാകൂവെന്നും റബ്ബര് കര്ഷകര് പറയുന്നു. റബ്ബര് തോട്ടം വിട്ട് മറ്റു കൃഷികളിലേക്കു കടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണെന്നും കര്ഷകര് പറയുന്നു.
പലരും റബ്ബര്കൃഷി തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. കൂലി നല്കി ടാപ്പിങ് നടത്തിയാല് കൂലിച്ചെലവു കഴിഞ്ഞാല് ബാക്കി ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട്. റബ്ബര് തോട്ടങ്ങള് കാടു കയറിയും റബ്ബര് വെട്ടാതെയും നശിക്കുന്ന സ്ഥിതിയുമുണ്ട്. കൂലിക്ക് ആളെ കിട്ടാനില്ലാത്തതും റബ്ബറിനു വില ഉയരാത്തതും കര്ഷകരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുകയാണ്. ഇതുമൂലം റബ്ബര് തോട്ടം വിട്ട് കര്ഷകര് മറ്റു കൃഷികളിലേക്കു കടയ്ക്കേണ്ട സാഹചര്യത്തിലാണെന്നും കര്ഷകര് പറയുന്നു.
കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും കാര്യമായ ഇടപെടല് ഉണ്ടാകണമെന്നും സബ്സിഡി അടക്കം ലഭ്യമാക്കി റബ്ബര് കര്ഷകരെ പിടിച്ചു നിര്ത്തണമെന്നുമാണ് കര്ഷകരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആവശ്യം. കൂലിയും പരിചരണ ചെലവും കഴിഞ്ഞാല് ലാഭമല്ല നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് കര്ഷകര് പറയുന്നു. സ്വന്തമായി ടാപ്പിങ് ചെയ്യുന്നവര്ക്ക് കൂലിച്ചെലവു മാത്രം ലഭിക്കുന്നു. നിലവിലെ സ്ഥിതി തുടര്ന്നാല് കേരളത്തില് നിന്നും വരും നാളുകളില് പരിപൂര്ണ്ണമായി റബ്ബര് കൃഷി ഇല്ലാതാകുമെന്ന ആശങ്കയും കര്ഷകര് പങ്കുവെച്ചു. സര്ക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് സബ്സിഡിയോ അല്ലെങ്കില് മറ്റെന്തെങ്കിലും ആനുകൂല്യങ്ങളോ ലഭിച്ചാല് മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും റബ്ബര് കര്ഷകര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
