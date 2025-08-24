ETV Bharat / business

റബ്ബർ വില കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു; കൂലിക്കുപോലും ആളെ കിട്ടാനില്ല, ദുരിതം പേറി കര്‍ഷകര്‍ - RUBBER FARMERS CRISIS IN KERALA

റബ്ബറിന് വില ഇല്ലാത്തതും വിപണിയിലെ നഷ്‌ടവും കേരളത്തിലെ റബ്ബർ കർഷകരെ ദുരിതത്തിലാക്കുകയാണ്.

RUBBER CULTIVATION RUBBER FARMERS റബ്ബർ വില ഇടിവ് RUBBER FARMERS IN KERALA
representational image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 24, 2025 at 9:26 AM IST

1 Min Read

ഇടുക്കി: തുടര്‍ച്ചയായ വിലയിടിവിന് പിന്നാലെ ദുരിതത്തിലായി റബ്ബര്‍ കര്‍ഷകര്‍. വില ഉയരാത്തത് കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ഇരട്ടി പ്രഹരമാകുകയാണ്. 190 മുതല്‍ 200 രൂപ വരെയാണ് റബ്ബറിൻ്റെ വിപണിവില. 300 ന് മുകളില്‍ വില ലഭിച്ചാല്‍ മാത്രമെ റബ്ബര്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പിടിച്ചു നില്‍ക്കാനാകൂവെന്നും റബ്ബര്‍ കര്‍ഷകര്‍ പറയുന്നു. റബ്ബര്‍ തോട്ടം വിട്ട് മറ്റു കൃഷികളിലേക്കു കടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണെന്നും കര്‍ഷകര്‍ പറയുന്നു.

പലരും റബ്ബര്‍കൃഷി തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. കൂലി നല്‍കി ടാപ്പിങ് നടത്തിയാല്‍ കൂലിച്ചെലവു കഴിഞ്ഞാല്‍ ബാക്കി ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട്. റബ്ബര്‍ തോട്ടങ്ങള്‍ കാടു കയറിയും റബ്ബര്‍ വെട്ടാതെയും നശിക്കുന്ന സ്ഥിതിയുമുണ്ട്. കൂലിക്ക് ആളെ കിട്ടാനില്ലാത്തതും റബ്ബറിനു വില ഉയരാത്തതും കര്‍ഷകരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുകയാണ്. ഇതുമൂലം റബ്ബര്‍ തോട്ടം വിട്ട് കര്‍ഷകര്‍ മറ്റു കൃഷികളിലേക്കു കടയ്‌ക്കേണ്ട സാഹചര്യത്തിലാണെന്നും കര്‍ഷകര്‍ പറയുന്നു.

റബ്ബറിന് വില ഇല്ലാത്തതിനാലുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങൾ കർഷകൻ പങ്കുവക്കുന്നു (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും കാര്യമായ ഇടപെടല്‍ ഉണ്ടാകണമെന്നും സബ്‌സിഡി അടക്കം ലഭ്യമാക്കി റബ്ബര്‍ കര്‍ഷകരെ പിടിച്ചു നിര്‍ത്തണമെന്നുമാണ് കര്‍ഷകരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആവശ്യം. കൂലിയും പരിചരണ ചെലവും കഴിഞ്ഞാല്‍ ലാഭമല്ല നഷ്‌ടമാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് കര്‍ഷകര്‍ പറയുന്നു. സ്വന്തമായി ടാപ്പിങ് ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് കൂലിച്ചെലവു മാത്രം ലഭിക്കുന്നു. നിലവിലെ സ്ഥിതി തുടര്‍ന്നാല്‍ കേരളത്തില്‍ നിന്നും വരും നാളുകളില്‍ പരിപൂര്‍ണ്ണമായി റബ്ബര്‍ കൃഷി ഇല്ലാതാകുമെന്ന ആശങ്കയും കര്‍ഷകര്‍ പങ്കുവെച്ചു. സര്‍ക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് സബ്‌സിഡിയോ അല്ലെങ്കില്‍ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആനുകൂല്യങ്ങളോ ലഭിച്ചാല്‍ മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും റബ്ബര്‍ കര്‍ഷകര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Also Read: തഴച്ച് വളര്‍ന്ന് ചേമ്പും ചേനയും മഞ്ഞളും...; വിജയൻ്റെ പാടത്തെ വിളകള്‍ ഇനിയും ഏറെ,സമ്മിശ്ര കൃഷിയില്‍ വിപ്ലവം തീര്‍ത്ത് ഒരു മാവൂരുകാരന്‍ - MIXED CROPPING SUCCESS STORY

ഇടുക്കി: തുടര്‍ച്ചയായ വിലയിടിവിന് പിന്നാലെ ദുരിതത്തിലായി റബ്ബര്‍ കര്‍ഷകര്‍. വില ഉയരാത്തത് കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ഇരട്ടി പ്രഹരമാകുകയാണ്. 190 മുതല്‍ 200 രൂപ വരെയാണ് റബ്ബറിൻ്റെ വിപണിവില. 300 ന് മുകളില്‍ വില ലഭിച്ചാല്‍ മാത്രമെ റബ്ബര്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പിടിച്ചു നില്‍ക്കാനാകൂവെന്നും റബ്ബര്‍ കര്‍ഷകര്‍ പറയുന്നു. റബ്ബര്‍ തോട്ടം വിട്ട് മറ്റു കൃഷികളിലേക്കു കടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണെന്നും കര്‍ഷകര്‍ പറയുന്നു.

പലരും റബ്ബര്‍കൃഷി തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. കൂലി നല്‍കി ടാപ്പിങ് നടത്തിയാല്‍ കൂലിച്ചെലവു കഴിഞ്ഞാല്‍ ബാക്കി ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട്. റബ്ബര്‍ തോട്ടങ്ങള്‍ കാടു കയറിയും റബ്ബര്‍ വെട്ടാതെയും നശിക്കുന്ന സ്ഥിതിയുമുണ്ട്. കൂലിക്ക് ആളെ കിട്ടാനില്ലാത്തതും റബ്ബറിനു വില ഉയരാത്തതും കര്‍ഷകരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുകയാണ്. ഇതുമൂലം റബ്ബര്‍ തോട്ടം വിട്ട് കര്‍ഷകര്‍ മറ്റു കൃഷികളിലേക്കു കടയ്‌ക്കേണ്ട സാഹചര്യത്തിലാണെന്നും കര്‍ഷകര്‍ പറയുന്നു.

റബ്ബറിന് വില ഇല്ലാത്തതിനാലുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങൾ കർഷകൻ പങ്കുവക്കുന്നു (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും കാര്യമായ ഇടപെടല്‍ ഉണ്ടാകണമെന്നും സബ്‌സിഡി അടക്കം ലഭ്യമാക്കി റബ്ബര്‍ കര്‍ഷകരെ പിടിച്ചു നിര്‍ത്തണമെന്നുമാണ് കര്‍ഷകരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആവശ്യം. കൂലിയും പരിചരണ ചെലവും കഴിഞ്ഞാല്‍ ലാഭമല്ല നഷ്‌ടമാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് കര്‍ഷകര്‍ പറയുന്നു. സ്വന്തമായി ടാപ്പിങ് ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് കൂലിച്ചെലവു മാത്രം ലഭിക്കുന്നു. നിലവിലെ സ്ഥിതി തുടര്‍ന്നാല്‍ കേരളത്തില്‍ നിന്നും വരും നാളുകളില്‍ പരിപൂര്‍ണ്ണമായി റബ്ബര്‍ കൃഷി ഇല്ലാതാകുമെന്ന ആശങ്കയും കര്‍ഷകര്‍ പങ്കുവെച്ചു. സര്‍ക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് സബ്‌സിഡിയോ അല്ലെങ്കില്‍ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആനുകൂല്യങ്ങളോ ലഭിച്ചാല്‍ മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും റബ്ബര്‍ കര്‍ഷകര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Also Read: തഴച്ച് വളര്‍ന്ന് ചേമ്പും ചേനയും മഞ്ഞളും...; വിജയൻ്റെ പാടത്തെ വിളകള്‍ ഇനിയും ഏറെ,സമ്മിശ്ര കൃഷിയില്‍ വിപ്ലവം തീര്‍ത്ത് ഒരു മാവൂരുകാരന്‍ - MIXED CROPPING SUCCESS STORY

For All Latest Updates

TAGGED:

RUBBER CULTIVATIONRUBBER FARMERSറബ്ബർ വില ഇടിവ്RUBBER FARMERS IN KERALARUBBER FARMERS CRISIS IN KERALA

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

അബ്‌ദുല്ല മൗലവിയുടെ വീഡിയോ കോൾ, വിശാലാക്ഷി അമ്മയുടെ സെൽഫി; കേരളത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവം പിറന്നത് ഇങ്ങനെ

വൻ മാറ്റങ്ങളോടെ ആദായ നികുതി മുതല്‍ മന്ത്രിമാരെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള ബില്‍ വരെ, ലോക്‌സഭയും രാജ്യസഭയും പാസാക്കിയ സുപ്രധാന ബില്ലുകള്‍ വിശദമായി അറിയാം

മരണം ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണോ അത്യാസന്ന നിലയിലുള്ളവരെ വെന്‍റിലേറ്ററില്‍ കയറ്റുന്നത്? ഏതൊക്കെ രോഗികള്‍ക്കാണ്? പ്രത്യേകതകള്‍

ഇന്ത്യയിൽ ആധിപത്യമുറപ്പിക്കാൻ ഓപ്പൺഎഐ: ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഓഫിസ് തുറക്കാനൊരുങ്ങുന്നു; വിശദമായി അറിയാം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.