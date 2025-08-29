ന്യൂഡല്ഹി: റിലയന്സ് ജിയോ അതിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഓഹരി വിപണിയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊരുങ്ങുന്നു. 2026ൻ്റെ ആദ്യ പകുതിയോടെ ജിയോയുടെ ഐപിഒ (Initial Public Offering) സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ശതകോടീശ്വരൻ മുകേഷ് അംബാനി പ്രഖ്യാപിച്ചു. റിലയൻസിൻ്റെ 48-ാമത് വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിലാണ് ഈ സുപ്രധാന തീരുമാനം അറിയിച്ചത്.
ജിയോയെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നിർണായക ചുവടുവയ്പ്പ് കൂടിയാണ് ഈ നീക്കം. ആവശ്യമായ എല്ലാ അംഗീകാരങ്ങൾക്കും വിധേയമായി ഐപിഒയ്ക്കുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും പൂർത്തിയായി വരികയാണെന്ന് മുകേഷ് അംബാനി വ്യക്തമാക്കി. ജിയോ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പത്താം വർഷത്തിൽ 500 ദശലക്ഷം (50 കോടി) ഉപയോക്താക്കളെ കടന്നതായും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഐപിഒയും ജിയോയുടെ മൂല്യവും
ജിയോയ്ക്ക് ആഗോള തലത്തിൽ വലിയ മൂല്യം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വരാനിരിക്കുന്ന ഐപിഒ തെളിയിക്കുമെന്ന് മുകേഷ് അംബാനി പറഞ്ഞു. ഇത് എല്ലാ നിക്ഷേപകർക്കും ആകർഷകമായ അവസരം നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ലിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഓഹരികളുടെ അളവ് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, 10 ശതമാനം ഓഹരി വിൽപ്പന നടത്തുമെന്ന് വിപണികൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ടെലികോം വിഭാഗം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ പ്രോപ്പർട്ടികളുടെയും ഹോൾഡിങ് കമ്പനിയായ ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ നിലവിൽ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ 66.3 ശതമാനം ഉടമസ്ഥതയിലാണ്. ഫേസ്ബുക്കിന് 10 ശതമാനം ഓഹരികളും ഗൂഗിളിന് 7.7 ശതമാനം ഓഹരികളുമുണ്ട്. ബാക്കി 16 ശതമാനം പിഇ നിക്ഷേപകരുടെ പക്കലാണ്. ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 3 പ്രമുഖ നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് ജിയോ ഏകദേശം 1,52,056 കോടി രൂപ സമാഹരിച്ചിരുന്നു.
ജിയോയുടെ പ്രധാന നിക്ഷേപകരിൽ ഫേസ്ബുക്ക്, ഗൂഗിൾ, സിൽവർ ലേക്ക്, വിസ്റ്റ ഇക്വിറ്റി പാർട്ണർമാർ, ജനറൽ അറ്റ്ലാൻ്റിക്, കെകെആർ, മുബദാല, എഡിഐഎ, ടിപിജി, എൽ കാറ്റർട്ടൺ, സൗദി അറേബ്യയിലെ നിക്ഷേപം, ഇൻ്റൽ കാപിറ്റൽ, ക്വാൽകോം വെഞ്ച്വേഴ്സ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ജിയോയുടെ എൻ്റർപ്രൈസ് മൂല്യനിർണയം 136-154 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറാണെന്ന് വിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈ വർഷം ഏപ്രിലിൽ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിനെക്കുറിച്ച് ജെഫെറീസ് നൽകിയ ബ്രോക്കറേജ് റിപ്പോർട്ടിൽ ജിയോയ്ക്കുള്ള എൻ്റർപ്രൈസ് മൂല്യം 136 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറായി ഉയർത്തിയതായി പറയുന്നു.
സാമ്പത്തിക പ്രകടനവും നേട്ടങ്ങളും
ഐപിഒ ജിയോയെ എൻ്റർപ്രൈസ് മൂല്യത്തിൽ ലോകത്തിലെ ആറാമത്തെ വലിയ ടെലികോം കമ്പനിയായി ഉയർത്തുമെന്ന് വിപണി നിരീക്ഷകർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ജൂൺ പാദത്തിൽ ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ 7,110 കോടി രൂപയുടെ വരുമാനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു, ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഏകദേശം 25 ശതമാനം വർധനവാണ്. റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് 2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ആദ്യ പാദത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചപ്പോൾ മൊത്ത വരുമാനം വാർഷികാടിസ്ഥാനത്തിൽ 19 ശതമാനം ഉയർന്ന് 41,054 കോടി രൂപയിലെത്തി.
പലിശ, നികുതി, മൂല്യത്തകർച്ച, കടം തിരിച്ചടവ് എന്നിവയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള ത്രൈമാസ വരുമാനം 18,135 കോടി രൂപയായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ നിന്നും സൗജന്യ വോയ്സ് കോളുകൾ, സാധാരണക്കാർക്ക് വിഡിയോകൾ കാണുന്ന ശീലം, മൊബൈൽ വഴിയുള്ള ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻ്റുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ജിയോയുടെ നേട്ടങ്ങൾ മുമ്പ് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതായിരുന്നുവെന്ന് അംബാനി പറഞ്ഞു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ജിയോയുടെ രാജ്യവ്യാപക 5ജി വ്യാപനം ഇന്ത്യയിൽ എഐ വിപ്ലവത്തിന് അടിത്തറ പാകിയതായും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ജിയോയുടെ സാമ്പത്തിക പ്രകടനം ഓരോ വർഷം കഴിയുന്തോറും ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കി. ജിയോയുടെ വരുമാനം 1,28,218 കോടി രൂപയായിരുന്നു, 2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 17 ശതമാനം വർധനയോടെ 64,170 കോടി രൂപയായി. ഇതിലും വലിയ മൂല്യം സൃഷ്ടിക്കാൻ ജിയോയ്ക്ക് കഴിയുമെന്നും അംബാനി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരെയും മൊബൈൽ, ഹോം ബ്രോഡ്ബാൻഡ് വഴി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ജിയോ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകി.
പുതിയ സേവനങ്ങളും ഭാവി പദ്ധതികളും
ജിയോ സ്മാർട്ട് ഹോം, ജിയോ ടിവി പ്ലസ്, ജിയോ ടിവി ഒഎസ്, തടസമില്ലാത്ത ഓട്ടോമേഷൻ തുടങ്ങിയ ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ ഇന്ത്യൻ വീടുകളിലും സാങ്കേതികവിദ്യ ലഭ്യമാക്കും. ലളിതവും വിപുലീകരിക്കാവുന്നതും സുരക്ഷിതവുമായ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ജിയോ എല്ലാ ഇന്ത്യൻ ബിസിനസുകളെയും സംരംഭങ്ങളെയും ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യും. ഇന്ത്യയിൽ എഐ വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കമിടുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അംബാനി പറഞ്ഞു.
ജിയോയുടെ 500 ദശലക്ഷം ഉപഭോക്താക്കളുടെ അടിത്തറ യുഎസ്, യുകെ, ഫ്രാൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ മൊത്തം ജനസംഖ്യയേക്കാൾ കൂടുതലാണെന്ന് ജിയോയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആകാശ് അംബാനി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വയർലെസ് ഡാറ്റ ഗതാഗതം ജിയോ വഹിക്കുന്നു. ഇത് ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മാത്രമല്ല, എൻ്റർപ്രൈസ്-ഗ്രേഡ് സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ജനാധിപത്യവത്കരണം കൂടിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
സ്വന്തമായി 5ജി കോർ വികസിപ്പിച്ചതു മുതൽ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ 5ജി സേവനങ്ങൾ പുറത്തിറക്കുന്നതിലും, ലോകത്തിലെ ആദ്യ ഹോം കണക്ട് സാങ്കേതികവിദ്യ വിന്യസിക്കുന്നതിലും ഒരു ഡീപ്-ടെക് കമ്പനി എന്ന നിലയിൽ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ഉയർത്തിയതായും ആകാശ് അംബാനി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ജിയോ എംഎസ്എംഇകൾക്കും സംരംഭങ്ങൾക്കും ലളിതവും സുരക്ഷിതവുമായ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഒരുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
