ഒരാഴ്‌ചക്കിടെ സ്വർണത്തിന് വർധിച്ചത് 2,680 രൂപ; പൊന്നുംവിലയ്‌ക്ക് പുറകിലെന്ത്? - GOLD PRICE HIKE REASONS

സ്വർണവില തുടർച്ചയായി സർവകാല റെക്കോഡുകള്‍ ഭേദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സമീപകാലത്തെ വില വർധനവിന് പുറകിലെ കാരണങ്ങളറിയാം.

Representative image (Getty image)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 2, 2025 at 6:32 PM IST

ഗോളതലത്തിൽ സ്വർണവില കുതിച്ചുയരുകയാണ്. കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്‌ചക്കിടെ പവന് 2,680 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. പവന് 77,800 എന്ന റെക്കോഡ് വിലയിലെത്തി. ഓഗസ്‌റ്റ് 27ന് പവന് 75,120 രൂപയായിരുന്നു വില. ഒരാഴ്‌ചകൊണ്ടാണ് ഈ കുതിച്ചുചാട്ടം. 10 ഗ്രാമിന് 466 രൂപ കൂടി 1,05,251 രൂപയായി. ഇതിൻ്റെ സുപ്രധാന കാരണങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തുകയാണ് വിദഗ്‌ധർ.

ട്രംപിൻ്റെ താരിഫ് നയം

അടുത്തിടെ യുഎസ്‌ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തുടക്കം കുറിച്ച 'താരിഫ് യുദ്ധ'മാണ് സ്വർണവില വർധനവിൻ്രെ സുപ്രധാന കാരണമായി വിലയിരുത്തുന്നത്. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ പല രാജ്യങ്ങള്‍ക്കും മേൽ സ്വർണത്തിനും നികുതി ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇത് വില വർധനവിന് വലിയ തോതിൽ കാരണമായി. ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് മേൽ സ്വർണത്തിന് ഇറക്കുമതി തീരുവയും നികുതിയും വർധിപ്പിച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായും വില ഇനിയും കുത്തനെ ഉയരും.

ഉച്ചകോടിയിലെ തീരുമാനങ്ങൾ

സെപ്‌റ്റംബർ ഒന്നിന് ചൈനയിലെ ടിയാൻജിനിൽ ഷാങ്ഹായ്‌ സഹകരണ സംഘടനയുടെ ഉച്ചകോടി നടന്നു. ഇതിൽ ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപിംഗ് ഇന്ത്യ, റഷ്യ, ഇറാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളോട് തങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥകളെ സംയോജിപ്പിക്കാനും സഹകരണം ശക്തമാക്കാനും നിർദേശിക്കുകയുണ്ടായി. കൂടാതെ സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ആഴത്തിലാകാൻ എസ്‌സിഒ വികസന ബാങ്ക് സ്ഥാപിക്കാനും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു.

ആഗോള രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നതാണ് ഉച്ചകോടികളിലെ ഇത്തരം നിർണായക തീരുമാനങ്ങള്‍. ഷാങ്ഹായ്‌ സഹകരണ സംഘടനാ ഉച്ചകോടിയിലെ തീരുമാനങ്ങളും സ്വർണവിലയെ ബാധിച്ചു. രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രധാന നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിൽ ഇവർ സ്വർണം തെരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ വിപണിയിലെ ആവശ്യകത (ഡിമാൻ്റ്) വർധിക്കുകയും ഇത് സ്വർണവില ഉയരാൻ ഇടയാക്കുകയും ചെയ്‌തു.

യുഎസ്‌ ഡോളറും രൂപയും

യുഎസ്‌ ഡോളറിലാണ് ആഗോളതലത്തിൽ സ്വർണ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. അമേരിക്കൻ ഡോളർ സൂചിക കുറഞ്ഞത് വിലയെ ബാധിച്ചു. അമേരിക്കൻ ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യം കൂടിയതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിഞ്ഞതും സ്വർണവില വർധിക്കാൻ കാരണമായി.

കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ചക്കിടെ ലേബർ ഡേ ഹോളിഡേ കാരണം യുഎസ് ബോണ്ട് മാർക്കറ്റ് അടച്ചിരുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 29 ന് അവസാനിച്ച ആഴ്ചയിൽ 2-വർഷത്തെയും 10-വർഷത്തെയും ബോണ്ട് യീൽഡുകൾ കുറവായിരുന്നു.

പലിശയും നാണ്യപ്പെരുപ്പവും

ഉയർന്നുവരുന്ന പണപ്പെരുപ്പത്തിനെതിരെ നിക്ഷേപകരും സ്വർണമാണ് ഒരു സുരക്ഷിത നിക്ഷേപ മാർഗമായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഇത് സ്വർണത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത വർധിപ്പിക്കുകയും സ്വർണ്ണവില ഉയരാൻ കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം യുഎസ്‌ കേന്ദ്ര ബാങ്കുകൾ പലിശനിരക്ക് കുറക്കുമ്പോഴും സ്വർണവില കൂടുന്നു.

