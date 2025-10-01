വായ്പ എടുത്തവർക്ക് ആശ്വാസം, പലിശ കൂടില്ല; മാറ്റമില്ലാതെ റിപ്പോ നിരക്ക്
റിപ്പോ നിരക്ക് മാറ്റാതെ ആർബിഐ. അനുകൂലമായ മൺസൂൺ, കുറഞ്ഞ പണപ്പെരുപ്പം, പണലഭ്യത ലഘൂകരണവും കാര്യങ്ങള് അനുകൂലമാക്കിയെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ.
Published : October 1, 2025 at 11:06 AM IST
ന്യൂഡല്ഹി : പലിശ ഭാരം കൂടില്ല, റിപ്പോ നിരക്ക് 5.5 ശതമാനത്തിൽ തന്നെ തുടരാൻ തീരുമാനിച്ച് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇതോടെ വായ്പ എടുത്തവർക്ക് ആശ്വസിക്കാം. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മോണിറ്ററി പോളിസി കമ്മിറ്റി (എംപിസി) ആണ് റിപ്പോ റേറ്റ് മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത്.
ധനനയ നിലപാട് നിഷ്പക്ഷമായി നിലനിർത്താൻ എംപിസി തീരുമാനിച്ചതായി ആർബിഐ ഗവർണർ സഞ്ജയ് മൽഹോത്ര പറഞ്ഞു. ജിഎസ്ടിയുടെ യുക്തിസഹീകരണം (Rationalization) പണപ്പെരുപ്പത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്നും ഉപഭോഗത്തെയും വളർച്ചയേയും ഉത്തേജിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അനുകൂലമായ മൺസൂൺ, കുറഞ്ഞ പണപ്പെരുപ്പം, പണലഭ്യത ലഘൂകരണം എന്നിവ കാരണം സാമ്പത്തിക വളർച്ച സ്ഥിരമായി തുടരുന്നു. ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ ആഭ്യന്തര സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഗതി നിലനിർത്തുന്നത് തുടരുന്നുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാല് താരിഫ് സംബന്ധമായ സംഭവവികാസങ്ങൾ ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ വളർച്ച മന്ദഗതിയിലാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ആർബിഐ ഗവർണർ പറഞ്ഞു.
എന്നിരുന്നാലും, ശക്തമായ പണമിടപാട് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കറന്റ് അക്കൗണ്ട് കമ്മി സുസ്ഥിരമായി നിലനിർത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിൽ ബാഹ്യ ഘടകങ്ങളുടെ സ്വാധീനം ഒരു പരിധിവരെ നികത്താൻ ജിഎസ്ടിയും മറ്റ് പരിഷ്കാരങ്ങളും സഹായിച്ചെന്നും ആർബിഐ ഗവർണർ പറഞ്ഞു.
2025 ഫെബ്രുവരി മുതൽ, ആർബിഐ പോളിസി നിരക്ക് 100 ബേസിസ് പോയിന്റുകൾ കുറച്ചിരുന്നു. ജൂണിൽ നടത്തിയ മുൻ നയ അവലോകനത്തിൽ, റിപ്പോ നിരക്ക് 50 ബേസിസ് പോയിന്റുകൾ കുറച്ച് 5.5 ശതമാനമാക്കി. ഉപഭോക്തൃ വില സൂചിക (സിപിഐ) അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചില്ലറ പണപ്പെരുപ്പം ഇരുവശത്തും 2 ശതമാനം മാർജിനിൽ 4 ശതമാനത്തിൽ തുടരുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ ആർബിഐയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
എംപിസിയുടെ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഫെബ്രുവരിയിലും ഏപ്രിലിലും ആർബിഐ റിപ്പോ നിരക്ക് 25 ബേസിസ് പോയിന്റുകൾ വീതവും ജൂണിൽ 50 ബേസിസ് പോയിന്റുകളും കുറച്ചു. ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരി മുതൽ ചില്ലറ പണപ്പെരുപ്പം 4 ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ്. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ വിലയിൽ ഉണ്ടായ ഇളവും അനുകൂലമായ അടിസ്ഥാന ഫലവും കാരണം ഓഗസ്റ്റിൽ ഇത് ആറ് വർഷത്തെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിരക്കായ 2.07 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു.
26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പണപ്പെരുപ്പം 2.6 ശതമാനമായിരിക്കുമെന്ന് ആർബിഐ പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് മുമ്പ് കണക്കാക്കിയ 3.1 ശതമാനത്തേക്കാൾ കുറവാണ്. ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനാണ്യ കരുതൽ ശേഖരം 700.2 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറായിരുന്നുവെന്ന് ആർബിഐ ഗവർണർ പറഞ്ഞു. "ഈ വർഷം ആകെ 100 ബേസിസ് പോയിന്റ് നിരക്ക് കുറച്ചത് പുതിയ വായ്പകളിൽ 58 ബേസിസ് പോയിന്റ് കുറവിന് കാരണമായി," -ആർബിഐ ഗവർണർ പറഞ്ഞു.
എന്താണ് റിപ്പോ നിരക്ക്? കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും എങ്ങനെ ബാധിക്കും?
റിസര്വ് ബാങ്ക്, ബാങ്കുകള്ക്ക് വായ്പ നല്കുന്നതിലെ പലിശ നിരക്കിനെ റിപ്പോ നിരക്ക് എന്നു പറയുന്നു. റിപ്പോ നിരക്ക് കുറയ്ക്കുമ്പോള് ബാങ്കുകള്ക്ക് കുറഞ്ഞ നിരക്കില് റിസര്വ് ബാങ്കില് നിന്ന് വായ്പ ലഭിക്കും. റിപ്പോ നിരക്ക് കുറയുന്നത് സാധാരണക്കാരനും ഉപകാരപ്രദമാണ്. കാരണം കുറഞ്ഞ പലിശയില് ബാങ്കുകള്ക്ക് വായ്പ ലഭിക്കുമ്പോള് ബാങ്കുകള് കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കില് ഉപഭോക്താക്കള്ക്കും വായ്പകള് നല്കും.
