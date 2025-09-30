പലിശ നിരക്ക്, സ്വർണം വെള്ളി വായ്പ എന്നിവയില് മാറ്റം; ബാങ്കുകള്ക്ക് നിർദേശം നല്കി ആർബിഐ, ഒക്ടോബർ 1ന് പ്രാബല്യത്തില്
പലിശ നിരക്കില് അടക്കമുള്ള നിയമങ്ങള് ഭേദതഗി ചെയ്യാൻ ആർബിഐ നിർദേശം.
Published : September 30, 2025 at 10:24 AM IST
മുംബൈ : ബാങ്കുകള്ക്ക് നിർദേശങ്ങള് നല്കി റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർബിഐ). പലിശ നിരക്ക്, സ്വർണം, വെള്ളി എന്നിവ ഈടായി സ്വീകരിച്ച് നൽകുന്ന വായ്പ, മൂലധന നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ബാങ്കുകള്ക്ക് ആർബിഐയുടെ നിർദേശം. 2025 ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ ഈ നിർദേശങ്ങള് പ്രാബല്യത്തില് വരും.
കൂടാതെ സ്വർണ ലോഹ വായ്പകൾ, വലിയ എക്സ്പോഷറുകൾ, ഇൻട്രാ ഗ്രൂപ്പ് ഇടപാടുകൾ, ക്രെഡിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ റിപ്പോർട്ടിങ് എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുജനാഭിപ്രായങ്ങൾക്കായുള്ള കരട് മാർഗനിർദേശങ്ങളും ആർബിഐ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. 'ബാങ്കുകൾക്കും മറ്റ് നിയന്ത്രിത സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ബാധകമായ നിലവിലുള്ള ചില സർക്കുലറുകൾ ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഏഴ് നിർദേശങ്ങള് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.' -ഇന്നലെ (സെപ്റ്റംബർ 29) ആർബിഐ ഒരു ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയില് വ്യക്തമാക്കി.
റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (മുൻകൂർ പലിശ നിരക്ക്) (ഭേദഗതി നിർദേശങ്ങൾ), 2025 പ്രകാരം, ഫ്ലോട്ടിങ് റേറ്റ് വായ്പകൾക്കുള്ള നിയമങ്ങൾ പരിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മാർഗനിർദേശങ്ങളിൽ പറയുന്നു. നിലവിൽ, ഫ്ലോട്ടിങ് റേറ്റ് റീട്ടെയിൽ, എംഎസ്എംഇ വായ്പകൾ എന്നിവ ഒരു ബാഹ്യ ബെഞ്ച്മാർക്കുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, ബാങ്കുകൾക്ക് ഒരു സ്പ്രെഡ് സജ്ജമാക്കാൻ സാധിക്കും. ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് പ്രീമിയം കൂടാതെ, ഈ സ്പ്രെഡുകൾ മൂന്ന് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മാത്രമേ മാറ്റാൻ കഴിയൂ. പുതിയ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, വായ്പക്കാർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നതിനായി ബാങ്കുകൾക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തിന് മുമ്പ് സ്പ്രെഡ് ഘടകങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും. കൂടാതെ, ഇഎംഐ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വ്യക്തിഗത വായ്പകളിൽ റീസെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിത നിരക്കിലേക്ക് മാറാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നൽകുന്നത് ബാങ്കുകളുടെ വിവേചനാധികാരത്തിലായിരിക്കും.
'മൂന്ന് വർഷത്തിന് മുമ്പ് കടം വാങ്ങുന്നയാളുടെ പ്രയോജനത്തിനായി ബാങ്കുകൾക്ക് മറ്റ് സ്പ്രെഡ് ഘടകങ്ങൾ കുറയ്ക്കാം. ബാങ്കുകൾ അവരുടെ വിവേചനാധികാരം ഉപയോഗിച്ച് റീസെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ഥിര നിരക്കിലേക്ക് മാറാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നൽകാം'. ആർബിഐ വ്യക്തമാക്കി. സ്വർണവും വെള്ളിയും ഈടാക്കി വായ്പ നൽകുമ്പോൾ, റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (സ്വർണത്തിനും വെള്ളിക്കും പകരമായി കൊളാറ്ററൽ വായ്പ നൽകൽ - ഒന്നാം ഭേദഗതി നിർദേശങ്ങൾ) പ്രകാരം മുൻപ് നല്കിയിരുന്ന പരിധി നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മുൻപ് ഇത്തരം സൗകര്യം സ്വർണ വ്യാപാരികള്ക്ക് മാത്രമാണ് ലഭ്യമായിരുന്നത്. എന്നാല് ഇപ്പോള് സ്വർണം ഒരു അസംസ്കൃത വസ്തുവായി ഉപയോഗിച്ച് നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങള് ചെയ്യുന്ന വായ്പക്കാർക്കും ഈ സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്.
ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത വാണിജ്യ ബാങ്കുകളെപ്പോലെ, ടയർ 3, ടയർ 4 അർബൻ സഹകരണ ബാങ്കുകളെയും അത്തരം വായ്പകൾ നൽകാൻ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ബേസൽ III മൂലധന നിയന്ത്രണങ്ങൾ - അധിക ടയർ 1 മൂലധനത്തിലെ പെർപെച്വൽ ഡെറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് - വിദേശ കറൻസിയിൽ ഡിനോമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകൾക്കുള്ള യോഗ്യതാ പരിധി/വിദേശ രൂപ ഡിനോമിനേറ്റ് ചെയ്ത ബോണ്ടുകൾ) നിർദേശങ്ങൾ, 2025, പ്രകാരം പ്രാദേശിക ഗ്രാമീണ ബാങ്കുകൾ ഒഴികെയുള്ള ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾക്ക് നിർദേശിച്ചിട്ടുള്ള ചട്ടക്കൂട് തുടർന്ന് പോരുന്നു.
2025 ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന ഈ നിർബന്ധിത നിർദേശങ്ങൾക്ക് പുറമേ, പൊതുജനാഭിപ്രായത്തിനായി റിസർവ് ബാങ്ക് നാല് കരട് മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2025 ലെ ഗോൾഡ് മെറ്റൽ ലോൺസ് (GML) നിർദേശങ്ങൾ എന്ന കരട്, ജ്വല്ലറികൾക്കുള്ള തിരിച്ചടവ് പരിധി നിലവിലെ 180 ദിവസത്തിൽ നിന്ന് 270 ദിവസമായി നീട്ടാനും ആഭരണ ഉത്പാദനം ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ആഭ്യന്തര നിർമാതാക്കളല്ലാത്തവർക്ക് ജിഎംഎല് അനുവദിക്കാനും നിർദേശമുണ്ട്. ലാർജ് എക്സ്പോഷേഴ്സ് ഫ്രെയിംവർക്കിലെ (LEF) കരട് ഭേദഗതികളും, ഇൻട്രാഗ്രൂപ്പ് ഇടപാടുകളുടെയും എക്സ്പോഷറുകളുടെയും മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ചുള്ള മാർഗനിർദേശങ്ങളും (ITE), വിദേശ ബാങ്കുകളുടെ ഇന്ത്യൻ ശാഖകളുടെ എക്സ്പോഷറുകളെ അവരുടെ ഹെഡ് ഓഫിസുകളുമായി വിവേകപൂർവം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതും, ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് ലഘൂകരണ ആനുകൂല്യങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കുന്നതും, പണമടച്ച മൂലധനത്തിനും കരുതൽ ധനത്തിനും പകരം ഐടിഇ പരിധി ടയർ-1 മൂലധനവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതും മറ്റൊരു നിർദേശമാണ്.
കൂടാതെ, 2025 ലെ ക്രെഡിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ റിപ്പോർട്ടിങ് (ഒന്നാം ഭേദഗതി) നിർദേശങ്ങൾ പ്രകാരം, ക്രെഡിറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ രണ്ടാഴ്ചയിലൊരിക്കൽ ഡാറ്റ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ആഴ്ചതോറും ക്രെഡിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്പനികൾക്ക് ഡാറ്റ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതോടൊപ്പം വേഗത്തിലുള്ള ഡാറ്റ സമർപ്പണം, പിശക് തിരുത്തൽ, ഉപഭോക്തൃ രേഖകളിൽ സികെവൈസി നമ്പറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തൽ എന്നിവയും ആവശ്യമാണ്. ഈ കരട് മാർഗനിർദേശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ 2025 ഒക്ടോബർ 20 വരെ സമർപ്പിക്കാം.
