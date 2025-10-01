മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്ന റിപ്പോ നിരക്ക്; വീട് വയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെയും ചെറുകിട കയറ്റുമതിയേയും ബാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?
ലോണ് എടുത്തവർക്കും ഇഎംഎയിൽ വീട് വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കും പുതിയ പണനയം സ്വാഗതാർഹമാണ്. എന്നാൽ മറുവശത്ത് കയറ്റുമതി, ചെറുകിട എഞ്ചിനീയറിങ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ആഗോള വ്യാപാര സംഘർഷങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രതിസന്ധി നേരിടാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
Published : October 1, 2025 at 4:35 PM IST
സൗരഭ് ശുക്ല
ന്യൂഡൽഹി: റിപ്പോ നിരക്ക് 5.5 ശതമാനത്തിൽ തന്നെ തുടരാനുള്ള ആർബിഐ തീരുമാനം നിരവധി മേഖലയ്ക്കാണ് ഗുണകരമാകുന്നത്. ഇതിൽ പ്രധാനമായും ഗുണം ലഭിക്കുന്നത് വായ്പ എടുത്തവർക്കാണ് എന്നതാണ് വലിയ ആശ്വാസം. ലോണ് എടുത്തവർക്കും ഇഎംഐയിൽ വീട് വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കും പുതിയ പണനയം വലിയ സഹായമാകും. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ സീസണിൽ. എന്നാൽ മറുവശത്ത് കയറ്റുമതി, ചെറുകിട എഞ്ചിനീയറിങ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നീ മേഖലകള് ആഗോള വ്യാപാര സംഘർഷങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രതിസന്ധി നേരിടാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
റിപ്പോ നിരക്ക് 5.5 ശതമാനത്തിൽ നിലനിർത്താനുള്ള ആർബിഐയുടെ തീരുമാനം ഭവനവായ്പ ഇഎംഐകളിൽ മാറ്റമുണ്ടാകില്ലെന്ന് അനറോക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ അനുജ് പുരി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഏറ്റവും പുതിയ ഡാറ്റ പ്രകാരം, 2025ലെ മൂന്നാം പാദത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏഴ് മുൻനിര നഗരങ്ങളിലെ റെസിഡൻഷ്യൽ വിൽപ്പന മൂല്യം 14 ശതമാനം ഉയർന്ന് 1.52 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ളതും ഇടത്തരം റേഞ്ച് പ്രോപ്പർട്ടികളിലേക്കുമുള്ള ഡിമാൻഡും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ജിഎസ്ടി നിരക്കിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങളും വലിയ സഹായമാണ്.
സിമൻ്റിൻ്റെ ജിഎസ്ടി 28 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 18 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞതും നിർമാണ ചെലവ് മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് ശതമാനം വരെ കുറയ്ക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. ഇത് ഭവന വിലകളിൽ 1-1.5 ശതമാനം വരെ കുറവിന് കാരണമാകുകയും വീട് വാങ്ങുന്നവർക്ക് 1-3 ലക്ഷം രൂപ വരെ ലാഭിക്കാനും സാധിക്കും. വളരെ ചെലവ് കുറഞ്ഞ താങ്ങാനാവുന്ന, ഇടത്തരം പ്രോപ്പർട്ടി വിഭാഗങ്ങളിൽ വീട് വാങ്ങുന്നവർക്കാണ് കൂടുതൽ ആശ്വാസമാകുന്നത്. ഇടത്തരം ഭവനങ്ങളുടെ വിഹിതം 2019ൽ 38 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 2024ൽ 18 യൂണിറ്റായി കുറഞ്ഞു. സ്ഥിരമായ വായ്പാ നിരക്കുകളും കുറഞ്ഞ കെട്ടിട ചെലവുകളും ഭവന വിപണിയെ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കുന്നു.
അതേസമയം ആർബിഐയുടെ മോണിറ്ററി പോളിസി കമ്മിറ്റിയുടെ (MPC) റിപ്പോ നിരക്ക് 5.5 ശതമാനത്തിൽ മാറ്റമില്ലാതെ നിലനിർത്താനുള്ള തീരുമാനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര ബാങ്കിൻ്റെ ജാഗ്രത പുലർത്തുന്ന സമീപനമാണ്. നിലവിലുള്ള മാക്രോ-സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താണ് ഈ സമീപനമെന്ന് ഇഇപിസി (EEPC) ഇന്ത്യ ചെയർമാൻ പങ്കജ് ചദ്ദ പറഞ്ഞു.
ധനനയ പ്രസ്താവനയിൽ എടുത്തുകാണിച്ചതുപോലെ, പ്രധാനമായും യുഎസിൽ നിന്ന് ഉടലെടുത്ത നിലവിലുള്ള വ്യാപാര നയ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ കയറ്റുമതിക്ക് ദോഷകരമായ അപകടസാധ്യതകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ട്രംപ് ഭരണകൂടം ഏർപ്പെടുത്തിയ ഉയർന്ന 50% താരിഫിൻ്റെ ആഘാതം എഞ്ചിനീയറിങ് ഗുഡ്സ് മേഖലയെ ഇതിനകം ബാധിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ എഞ്ചിനീയറിങ് കയറ്റുമതി ഓഗസ്റ്റിൽ ഏകദേശം അഞ്ച് ശതമാനം കുറഞ്ഞതായാണ് കണക്ക്.
എഞ്ചിനീയറിങ് കയറ്റുമതി മേഖലയ്ക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് MSME-കൾക്ക്, വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ ഒരു കുഷ്യൻ ആവശ്യമാണ്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ വായ്പാ ചെലവുകൾ കുറയ്ക്കുന്നത് ഈ മേഖലയെ ഗണ്യമായി സഹായിക്കും. പലിശ സമത്വ പദ്ധതി (IES) പുനഃസ്ഥാപിക്കാണമെന്ന നിർദേശം സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും പങ്കജ് ചദ്ദ പറയുന്നു. നിലവിലെ വായ്പാ അന്തരീക്ഷത്തിൽ റിപ്പോ നിരക്ക് 5.5 ശതമാനത്തിൽ സ്ഥിരമായി നിലനിർത്താനുള്ള റിസർവ് ബാങ്ക് തീരുമാനം തുടർച്ച ഉറപ്പാക്കുന്നുവെന്നാണ് അർഇഎ (REA) ഇന്ത്യ (Housing.com) സിഇഒ പ്രവീൺ ശർമ്മയുടെ അഭിപ്രായം. പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്സവ സീസണിൽ, വീട് വാങ്ങുന്നവരുടെ എണ്ണം ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ. ജിഡിപി വളർച്ചാ പ്രവചനം ഇപ്പോൾ 6.8 ശതമാനമായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനാല് സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ട്.
