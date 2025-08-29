കണ്ണൂർ: മാവേലി ഇല്ലാതെ മലയാളികള്ക്ക് എന്ത് ഓണം. ഓണമെത്തിയാൽ പിന്നെ ഓണവിപണിയും ഒപ്പം ഉണരും. പൂ മാർക്കറ്റും വാഴയിലയും തുടങ്ങി ഓണത്തിന് വേണ്ട എല്ലാം തയാറാക്കി കച്ചവടക്കാർ സജീവമാകും. എല്ലാവരും ഓണക്കോടിയ്ക്കും സദ്യയ്ക്കും പുറകെ പോകുമ്പോള് മറന്ന് പോകുന്ന ഒന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഓണത്തപ്പനെയും ഓലക്കുടയേയും. ഓണം എത്തിയാൽ മാവേലി എഴുന്നള്ളത്ത് കേരളക്കരയ്ക്ക് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമാണല്ലോ. അതിനാൽ തന്നെ ഓലക്കുട വിപണിയ്ക്കും ഈ ഓണക്കാലത്ത് പ്രാധാന്യമുണ്ട്.
യുവതലമുറയും കലാലയങ്ങളും ഓണാഘോഷത്തിൽ തിമർത്താടുമ്പോൾ മാവേലിക്ക് തണൽ വിരിച്ചെത്തുന്ന കുടയ്ക്കും ഉണ്ട് ചിലത് പറയാൻ. മുളം തണ്ടിൽ സുന്ദരമായി ചേർത്തു കെട്ടിയ പനയോലകൾ. ഇല്ലികൾ ആയി ഓട. തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കുട നിർമാണം നടത്തുന്ന ഒരു കുടുംബമുണ്ട് കണ്ണൂർ കീഴാറ്റൂരിൽ. കീഴാറ്റൂർ സ്വദേശികളായ ഇപി ഗോവിന്ദനും ഭാര്യ പികെ ലളിതയും പത്തു വർഷമായി കുടയുടെയും കുട്ടയുടെയും നിർമാണ രംഗത്തുണ്ട്. കുലത്തൊഴിലായി കണ്ട് പോന്ന കുടയും കൂടയും നിർമാണം ഇന്ന് അന്യംനിന്ന് പോകുന്ന അവസ്ഥയിലാണുള്ളതെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു.
ചെറുപ്പം മുതൽ കണ്ടു വളർന്ന തൊഴിൽ ഇടയ്ക്കാലത്ത് നിശ്ചലമായെങ്കിലും ഇവതർ വീണ്ടും തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. പനയോലയും ഓടയും മുളയും ആണ് ഇവ നിർമിക്കാൻ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മാവേലിയും ഓണവും പുതുതലമുറ ഏറ്റെടുത്തതോടെ കുട നിർമാണത്തിന് കുറച്ചെങ്കിലും ആവശ്യക്കാർ ഉണ്ടെന്നാണ് ഗോവിന്ദൻ പറയുന്നത്. ഈ ഓണകാലത്ത് ഇതുവരെയായി കണ്ണൂരിലെ സ്വകാര്യ കടയിലേക്ക് 20ഓളം കുടയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നിർമിച്ചു കൊടുത്തത്. മറ്റു പണികളെപ്പോലെ ഇവ നിർമിക്കാൻ പുതു തലമുറ മുന്നോട്ട് വരുന്നില്ലെന്ന സങ്കടവും ഇവർ പങ്ക് വയ്ക്കുന്നു.
പനയോലയും ഇല്ലാതാകുന്നു...
പനയോലയും ഓടയും മുളയും ആണ് കുടക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഓട മാത്രമാണ് കൂടയ്ക്ക് വേണ്ടത്. പനയുടെ പച്ചയോല നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം വെയിലില് വച്ച് നല്ലപോലെ ഉണക്കി എടുത്ത് കരുതി വയ്ക്കണം. ഓട ചീകി ചുരണ്ടി മാത്രമേ എടുക്കാൻ കഴിയു. ഉണക്കിയ പനയോല വീണ്ടും നനച്ചെടുത്താണ് കുട നിർമാണം. വേനൽകാലത്താണ് പ്രധാനമായും പനയോലയും ഓടയും എത്തിക്കുക. നിലവിൽ പ്രധാനമായും കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പന്നിയൂരിൽ നിന്നാണ് കുടയ്ക്കും കൂടയ്ക്കും ആവശ്യമായ ഓലയും മുളയും ഓടയും കൊണ്ടുവരുന്നത്.
പലപ്പോഴും തോട്ടിൻ കരയിലും പുഴയോരത്തും ഉണ്ടാവുന്ന മുളയും പനയോലകളും വെട്ടിയെടുക്കാൻ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ഗോവിന്ദൻ പറയുന്നു. പഞ്ചായത്തിൻ്റെ അനുമതി വേണമെന്ന് ഒരു കൂട്ടർ വാദിക്കുമ്പോൾ പുഴയിലെ കരയിടിച്ചലിന് കാരണമാകുമെന്ന് മറ്റു ചിലർ വാദിക്കുന്നു. ഈ പ്രതിസന്ധികളെ ഒക്കെ അതിജീവിച്ചാണ് 1500 ഓളം കൂലി കൊടുത്ത് മുളയും ഓടയും കൊണ്ടുവരുന്നത്.
മാവേലി എഴുന്നള്ളത്തിനപ്പുറം കാവുകളിലേക്കും കഴകങ്ങളിലേക്കും ആവശ്യക്കാർ ഏറെ
കാവുകളെ കൊണ്ടും ക്ഷേത്രങ്ങളെ കൊണ്ടും സമ്പന്നമാണ് കണ്ണൂർ ജില്ല. പല കാവുകളിലേക്കും മറ്റ് ഉത്സവ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും കുട നിർമാണം നടക്കുന്നത് ഗോവിന്ദൻ്റെ ഈ വീട്ടിൽ നിന്നു തന്നെയാണ്. നിറപുത്തരി എഴുന്നള്ളത്തിനു വേണ്ടിയും പൂര മഹോത്സവത്തിന് വേണ്ടിയുമൊക്കെ ആവശ്യക്കാർ ഇവിടെ എത്താറുണ്ടെന്ന് ഗോവിന്ദൻ പറയുന്നു.
കൂലിയിൽ തൃപ്തരാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൗനം മാത്രം മറുപടി
കുടയ്ക്കു വേണ്ടുന്ന പനയോല നിറയെ മുള്ളുണ്ട്. പനയിൽ കയറാൻ ആളെ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യവും. ഒരു ദിവസം ഒന്നോ രണ്ടോ പനയിൽ മാത്രം കയറി വെട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പനയോലകൾ. കാരണം അതിസാഹസികമാണ് മുകളിൽ കയറി ഓല വെട്ടിയെടുക്കുക എന്നത്.
അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഉണക്കിയെടുത്ത് ക്ഷമയോടെ പണി പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോഴേക്കും ദിവസം ഒന്ന് കഴിയും. രണ്ടു പേരുടെയും പ്രയത്നത്തിൽ 12-14 മണിക്കൂർ സമയം എടുത്താണ് കുട നിർമാണം പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് ഗോവിന്ദൻ പറയുന്നു. അതു കൊണ്ടുതന്നെ ഈ കുടയ്ക്ക് അത്രകണ്ട് കൂലി കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഗോവിന്ദന് മൗനം മാത്രമായിരുന്നു ഉത്തരം. അമ്പലങ്ങളും കാവുകളും എത്തുമ്പോൾ അവരോട് വിലപേശാൻ നിൽക്കാറില്ലെന്ന് അയാൾ പറയുന്നു.
പക്ഷെ മാവേലി കുടകൾക്ക് ആവശ്യക്കാർ ഏറെ എത്തുന്നത് വസ്ത്രാലങ്കാര കടകളില് നിന്നാണ്. അവർ ഒരു വർഷം വാങ്ങിയ കുട നാലോ അഞ്ചോ വർഷം സൂക്ഷിക്കുകയും വാടകയ്ക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. 1500 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ കുട ഒരുപക്ഷേ അതിനേക്കാൾ വലിയ തുകയിൽ അവർ വിൽപന നടത്തുകയും ചെയ്യും. ഇതും തങ്ങളുടെ കച്ചവടത്തെ ബാധിക്കുന്നു.
ജനിച്ചതും വളർന്നതും ഒക്കെ കീഴാറ്റൂരിലെ മണ്ണിൽ തന്നെയാണ്. തൻ്റെ സമുദായം തുടക്കം മുതൽ കൊണ്ടു നടന്ന ഒരു കുലത്തൊഴിൽ ജീവിതാവസാനം വരെ കൊണ്ടു നടക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം മാത്രമാണ് ഗോവിന്ദനും ഭാര്യ ലളിതയ്ക്കുമുള്ളത്. ഒരുപക്ഷേ എന്നെങ്കിലും ഈ തൊഴിലിനെ തേടി സർക്കാർ അംഗീകാരങ്ങൾ എത്തിയേക്കാം. അതുമല്ലെങ്കിൽ ഓണക്കാലത്ത് മാവേലിക്കുടകൾ തേടി തങ്ങളെ അന്വേഷിച്ച് എത്തിയേക്കാം എന്ന പ്രതീക്ഷ മാത്രമാണ് ഇവർക്ക്.
