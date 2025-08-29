ഇടുക്കി: സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങള്ക്കുള്ള ഇറക്കുമതിത്തീരുവ കൂട്ടിയില്ലെങ്കിലും മൂല്യ വര്ധിത ഉത്പന്നങ്ങളുടെ തീരുവയിലെ അനിശ്ചിതത്വം നിലനില്ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില് അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള കയറ്റുമതി താല്ക്കാലികമായി നിര്ത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ വ്യാപാരികള്. സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്പാദിപ്പിയ്ക്കുന്ന ഓയിൽ അടക്കമുള്ള ഉപ ഉത്പന്നങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേയ്ക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത്.
ഇടുക്കിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാന സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളായ ഏലക്കയും കുരുമുളകും അതേപടി കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുമാണ്. സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്പാദിപ്പിയ്ക്കുന്ന ഓയിൽ അടക്കമുള്ള ഉപ ഉത്പന്നങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേയ്ക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത്.
നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ തീരുവ നയം സുഗന്ധ വ്യജ്ഞന വിലയെ സ്വാധീനിയ്ക്കില്ലെങ്കിലും ഉപ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വിപണി നഷ്ടം ഭാവിയിൽ പ്രതിസന്ധിയ്ക്ക് ഇടയാക്കും അമേരിക്ക ചുമത്തിയ അധിക തീരുവ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളിൽനിന്നു എടുക്കുന്ന ഓയിൽ ഉത്പാദന കമ്പനികളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. പ്രധാനമായും അമേരിക്കയിലേക്കാണ് ഈ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജന സത്തുക്കള് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത്. കുരുമുളക്, ഇഞ്ചി, ഏലം എന്നിവയിൽ നിന്നും സത്ത് എടുത്ത് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന സുഗന്ധ വ്യഞ്ജന വിളകളായ ഏലം, കുരുമുളക് തോട്ടങ്ങള് ഏറെയുള്ള ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കര്ഷകര് തീരുവ സംബന്ധിച്ച അനിശ്ചിതത്വങ്ങളില് ആശങ്കയിലാണ്. വയനാട്ടിലും മറ്റും വ്യാപകമായി കൃഷി ചെയ്യുന്ന മഞ്ഞൾ, കാപ്പി തുടങ്ങിയ നാണ്യവിളകളുടെ കയറ്റുമതിയെയും തീരുവ മാറ്റം ബാധിക്കും.
യു എ ഇയും സൗദി അറേബ്യയും കഴിഞ്ഞാല് കേരളത്തില് നിന്ന് സുഗന്ധ ദ്രവ്യ സത്ത് കയറ്റുമതി ഏറ്റവും കൂടുതല് നടക്കുന്നത് അമേരിക്കയിലേക്കാണ്. ഗ്രാമ്പൂ സത്ത് അഥവാ മിന്റ് ഓയില് ഏറ്റവും കൂടുതല് കയറ്റുമതി ചെയ്യപ്പെടുന്നതും അമേരിക്കയിലേക്കാണ്. വിയറ്റ്നാം കാനഡ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും ഇത് കയറ്റി അയക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. കുരുമുളക് അമേരിക്ക ഇംഗ്ലണ്ട്, കാനഡ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ് കൂടുതല് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത്. ഇഞ്ചി സത്തും തരികളുടെ രൂപത്തില് കയറ്റുമതി ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ കയറ്റുമതിയില് ചൈനയും അയര്ലണ്ടും കഴിഞ്ഞാല് മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ.
കേരളത്തില് നിന്ന് ഏലവും കുരുമുളകും അതേ പടി വലിയ തോതില് കയറ്റി അയക്കുന്നില്ല. സത്ത് എടുത്ത് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നവര്ക്ക് തീരുവയിലെ അനിശ്ചിതത്വം തിരിച്ചടിയാവും. ഇത് കണക്കിലെടുത്താണ് തീരുവയുടെ കാര്യത്തില് വ്യക്തത വരുന്നതു വരെ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജന കയറ്റുമതി താല്ക്കാലികമായി നിര്ത്തിവക്കാന് വ്യാപാരികള് തീരുമാനിച്ചത്.
ഇന്ത്യന് സ്പൈസസിന്റെ ഡിമാന്ഡ് ഇടിയാന് സാധ്യത
അമേരിക്കന് മാര്ക്കറ്റില് ഇന്ത്യന് സ്പൈസസിന് ഡിമാന്ഡ് ഇടിയാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സ്പൈസസ് ബോര്ഡ് ചെയര്പേഴ്സണ് സംഗീത വിശ്വനാഥന് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു."സ്പൈസസ് ഓയിലുകൾ മുളകുകൾ എന്നിവയാണ് കൂടുതലായും അമേരിക്കയിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത്.
മിന്റ് ഓയിലിന്റേയും സ്പൈസസ് ഓയിലിന്റേയും കയറ്റുമതിയില് കുറവ് വന്നാല് അത് കര്ഷകരെ ബാധിക്കും. സെസ്സ് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടും സംഭരണ സമയത്ത് കൂടുതല് സഹായം നല്കിയും കര്ഷകരെ സഹായിക്കാന് സര്ക്കാര് മുന്നോട്ടു വരണം. അവസരം മുതലാക്കി മറ്റ് രാജ്യങ്ങളില് വിപണി കണ്ടെത്തണം. " സംഗീത വിശ്വനാഥന് പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എന്നാല് ഏലം മേഖലയെ തീരുവ മാറ്റം അത്ര ബാധിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നില്ലെന്ന് ഇടുക്കിയിലെ ഏലം വ്യാപാരിയും കർഷകനുമായ ബേബി പുൽപ്പറമ്പിൽ പറഞ്ഞു. വിപണിയിൽ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകാതിരിയ്ക്കാൻ കർഷകർക്കായി പാക്കേജുകൾ ആവിഷ്കരിയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട്.
അധിക തിരുവ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ജില്ലയിൽ നിന്നും സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ കയറ്റുമതി താത്കാലികമായി നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾക്കും ഇതിൽ നിന്നുള്ള മൂല്യവർധിത ഉത്പന്നങ്ങൾക്കും തിരുവ ഏർപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ശതമാനം ആണ് തിരുവ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമായതിനു ശേഷമേ കയറ്റുമതി പുനരാരംഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് കയറ്റുമതി മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ വ്യക്തമാക്കി.
പ്രധനമായും ഏലക്കാ സത്ത്, കുരുമുളക് തരിയാക്കി മാറ്റിയത്, ഇഞ്ചി കൊണ്ട് ഉള്ള മൂല്യവർധിത ഉത്പന്നങ്ങള് തുടങ്ങിയവയാണ് അമേരിക്കയയിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കുന്നത്, പ്രധാപ്പെട്ടതും നിത്യോപയോഗ സാധങ്ങളിൽപ്പെടുന്നതുമായ ഈ ഉത്പന്നങ്ങളെ അധിക തിരുവയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളതായും വ്യാപാരികൾ പറയുന്നു
ALSO READ: ഇന്ത്യ-ചൈന-റഷ്യ ബന്ധം വളരുമോ എന്ന ആശങ്കയില് അമേരിക്ക; മോദിക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞ് ട്രംപ്