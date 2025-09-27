'ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ മേഖലയിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇന്ത്യയല്ലാതെ മറ്റൊരു ബദലില്ല'; നാറ്റ്കോ വൈസ് ചെയർമാൻ രാജീവ് നന്നപനേനി
ട്രംപിൻ്റെ താരിഫ് ഭീഷണി ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ മേഖലയ്ക്ക് നേരെയും നീളുകയാണ്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് മേൽ 100% തീരുവയാണ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ നീക്കം ഇന്ത്യയുടെ ആഗോള വിപണിയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് വിലയിരുത്തുകയാണ് നാറ്റ്കോ സിഇഒ രാജീവ് നന്നപനേനി.
Published : September 27, 2025 at 3:53 PM IST
ആഗോള വിപണിയെ അടിമുടി മാറ്റിമറിക്കുന്ന താരിഫ് പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് ട്രംപ് ഈയിടെ ആയി നടത്തികൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുമായുള്ള വ്യാപാര കരാറിൻ്റെ ചർച്ചകള് പുരോഗമിക്കുമ്പോഴും, താരിഫിൽ ഇളവ് നൽകാൻ ട്രംപ് തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്നത് നമ്മുടെ ആഗോള വിപണിക്ക് നേരെയും ഭീഷണികളുയർത്തുകയാണ്. ഏറ്റവും അവസാനം വന്ന പ്രഖ്യാപനം ഇന്ത്യയുടെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രൊഡക്ടുകള്ക്ക് മേലെയുള്ള നികുതിയാണ്.
ഒന്നുകിൽ അമേരിക്കയിൽ ഉത്പാദനം നടത്തണം, അല്ലെങ്കിൽ 100 ശതമാനം ഇറക്കുമതി തീരുവ നൽകണമെന്നാണ് ട്രംപിൻ്റെ നിലപാട്. ഈ സാഹചര്യം ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തികഘടനയെ തളർത്തുമോ? ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആഗോള വിപണിയെ ബാധിക്കും എന്നൊക്കെ വിലയിരുത്തുകയാണ് നാറ്റ്കോ ഫാർമ വൈസ് ചെയർമാനും സിഇഒയുമായ രാജീവ് നന്നപനേനി.
യുഎസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകളിൽ 92 ശതമാനവും ജനറിക് മരുന്നുകളാണ്. ജനറിക് മരുന്നുകളുടെ നിർമാണത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പങ്ക് നിർണായകമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യുഎസിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ ആശ്രയിക്കാതിരിക്കാൻ അവർക്കാവില്ല. ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യയല്ലാതെ മറ്റൊരു ബദൽ യുഎസിന് ഇല്ലെന്ന് നിസംശയം പറയാം. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഫാർമ മേഖലയ്ക്ക് നിലവിൽ ഒരു ഭീഷണിയുമില്ലെന്ന് നാറ്റ്കോ ഫാർമയുടെ വൈസ് ചെയർമാനും സിഇഒയുമായ രാജീവ് നന്നപനേനി ഇടിവി ഭാരതിന് നൽകിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിൽ പറയുന്നു.
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും പുറംരാജ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കരുതെന്ന ഒരു പ്രവണത വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം സ്വയം നിർമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷമുണ്ട്. അമേരിക്കയും ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത്. പല രാജ്യങ്ങളും വളരെക്കാലമായി ഈ ദിശയിൽ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
- യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ട്രംപ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് മേൽ അധിക താരിഫ് ഏർപ്പെടുത്തി. പ്രത്യേകിച്ച് ഫാർമ മേഖലയിൽ എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആഘാതം?
താരിഫ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് നിരവധി പ്രശ്നങ്ങള് സൃഷ്ടിച്ചേക്കാവുന്ന ഒരു സംഭവവികാസമാണ്. ആഗോള വിപണിയിലേക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യം വലിയ അളവിൽ ജനറിക് മരുന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യുഎസിലേക്ക് പോലും, ജനറിക് മരുന്നുകളുടെ കയറ്റുമതി നമ്മിൽ നിന്നും കൂടുതലാണ്.
ചെമ്മീൻ, തുണിത്തരങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാലും നമ്മുടെ മരുന്നുകൾ വാങ്ങാതിരിക്കാൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് കഴിയില്ല. മരുന്നുകളുടെ കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് മറ്റ് ചോയിസുകളില്ല. നിലവിൽ ഇവ യുഎസിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. ജനറിക് മരുന്നുകളുടെ ഉൽപാദനത്തിന് ആവശ്യമായ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ പോലും ഇന്ത്യയിലും ചൈനയിലും മാത്രമാണ് പ്രധാനമായും ലഭ്യമാകുന്നത്.
ഇനി ഭാവിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് മാത്രമേ യുഎസിലേക്ക് ജനറിക് മരുന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. അമേരിക്കയിൽ ജനറിക് മരുന്നുകൾക്ക് വലിയ വിപണിയുണ്ട്. ടാബ്ലെറ്റുകളും കാപ്സ്യൂളുകളും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വാങ്ങണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാർമ ഇറക്കുമതിക്ക് കനത്ത തീരുവ ചുമത്തുന്നത് അൽപം സങ്കീർണമായ കാര്യമാണ്. ഭാവിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് കണ്ടറിയണം. യുഎസിലെ നിലവിലെ അനിശ്ചിതത്വ സാഹചര്യത്തിൽ, ഒന്നും പ്രവചിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ, ഈ സമയത്ത് അമേരിക്കയിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും ഉത്പാദന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിനും ഗുണമുള്ള കാര്യമല്ലെന്നാണ് കരുതുന്നത്.
- പുതിയ എച്ച്-1ബി വിസകൾക്ക് $100,000 ഫീസ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾക്കും ജീവനക്കാർക്കും കമ്പനികൾക്കും ദോഷം ചെയ്യുന്ന ഒരു നീക്കമാണിത്. ഇതിൻ്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും?
ഇത് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആഗോളവത്കരണം ലോകത്തിലെ തൊഴിലാളി വർഗങ്ങൾക്ക് വലിയ നേട്ടമൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ, വിദ്യാസമ്പന്നർക്ക് വൈറ്റ് കോളർ ജോലികൾ ലഭിച്ചു. അവരും സമ്പന്നരായിരിക്കുന്നു. തൊഴിലാളിവർഗത്തിന് അതേതലത്തിലുള്ള അവസരങ്ങളും ജോലികളും ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ആഗോളവത്കരണത്തോടെ അവരുടെ വരുമാന നിലവാരം കൂടുതൽ കുറഞ്ഞു. അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാതെ ഒരു സംവിധാനവും പുരോഗമിച്ചെന്ന് പറയാനാവില്ല. ട്രംപിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളെയും ഈ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് കാണണം.
- ട്രംപിൻ്റെ നടപടികളോടെ, നമ്മുടെ രാജ്യം റഷ്യയുമായും ചൈനയുമായും കൂടുതൽ അടുക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ, അമേരിക്കയുമായി വൻതോതിൽ ബിസിനസ്സ് നടത്തുന്ന ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും?
യുഎസുമായി നമുക്ക് ധാരാളം ബിസിനസ് ബന്ധങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ നടത്തുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാരത്തിൻ്റെ 50% യുഎസിലാണ്. അതിനാൽ, യുഎസ് വിപണി ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല. മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായും ഞങ്ങൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അത് വർധിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, ഞങ്ങൾക്ക് അമേരിക്കയെ അവഗണിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം അമേരിക്കയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഉപഭോക്തൃ വിപണി. ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ അടുത്തിടെ ധാരാളം ബിസിനസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാരണം യുഎസ് വിപണിയിൽ അവയുടെ വികാസമാണ്. റഷ്യയിലും ചൈനയിലും ഞങ്ങൾക്ക് ചില അവസരങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും, അവ യുഎസിനെപ്പോലെ വലിയ വിപണികളല്ല.
- നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ യുഎസുമായി കാര്യമായ ബിസിനസ്സ് നടത്തുന്ന ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ എന്ത് തന്ത്രങ്ങളാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്?
പുതിയ വിപണികളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയും യുഎസ് ഇതര രാജ്യങ്ങളിൽ നിലവിലുള്ള ബിസിനസ് കൂടുതൽ വളർത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് മുന്നോട്ടുള്ള മാർഗം. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മിക്ക രാജ്യങ്ങളും എല്ലാ സാധനങ്ങളും സ്വയം ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനോഭാവം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. യുഎസിലും ഇതുതന്നെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്.
ട്രംപിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളും ആ ദിശയിലാണ്. യുഎസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല രാജ്യങ്ങളും ഒരേ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഈ മാറ്റവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ നമ്മുടെ രാജ്യവും നമ്മുടെ ബിസിനസുകളും അവരുടെ തന്ത്രങ്ങൾ മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ഫാർമ കമ്പനികളെ എടുക്കാം. കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ രാജ്യത്ത് മരുന്നുകൾ ഉത്പാദിപ്പിച്ച് ലോകമെമ്പാടും കയറ്റുമതി ചെയ്യുക എന്നതാണ് അവരുടെ മാതൃക. ഭാവിയിൽ അവർ ഇത് തുടർന്നാൽ, അത് സാധ്യമാകണമെന്നില്ല.
ഈ മാതൃക മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ കരുതരുത്. ഇതിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടിവരും, സാങ്കേതികവിദ്യ കൈമാറണം, ഫാക്ടറികൾ സ്ഥാപിക്കണം, അവിടെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയും വിൽക്കുകയും വേണം. ഞങ്ങളുടെ വിപുലീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ആഡ്കോക്ക് എന്ന കമ്പനിയിൽ 2000 കോടി രൂപയ്ക്ക് ഒരു ഓഹരി ഞങ്ങൾ വാങ്ങി.
മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ സമാനമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ, ഞങ്ങൾ ബ്രസീലിലേക്കും കാനഡയിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ്. പുതിയ തന്ത്രങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ, ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല.
- മൊത്തത്തിൽ, യുഎസ് ചുമത്തിയ താരിഫുകളുടെ പ്രശ്നവും അത് ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികളും എപ്പോഴെങ്കിലും പരിഹരിക്കപ്പെടുമോ?
ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. ആ ദിശയിൽ ചില സൂചനകളുണ്ട്. ഇരുപക്ഷവും ചർച്ചകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്.
