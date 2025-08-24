ന്യൂഡൽഹി: ആഗോള മാറ്റത്തെ നയിക്കാൻ പ്രാപ്തമായ ശക്തിയാണ് ഇന്ത്യയെന്നും ലോകത്തെ മന്ദഗതിയിലുള്ള വളർച്ചയിൽ നിന്ന് കരകയറ്റാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കഴിയുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ക്രമാനുഗതമായ ഒരു വികസനത്തിലല്ല തൻ്റെ സര്ക്കാര് വിശ്വസിക്കുന്നതെന്നും, വികസനത്തില് ഒരു കുതിച്ചു ചാട്ടമാണ് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പരിഷ്കരണം, പ്രകടനം, പരിവർത്തനം എന്നിവയാണ് ഇന്ത്യയെ മന്ദഗതിയിലുള്ള വളർച്ചയിൽ നിന്ന് വികസനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇക്ണോമിക്സ് ടൈംസ് വേൾഡ് ലീഡേഴ്സ് ഫോറം 2025 അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദേഹം.
ഇന്ത്യ ഉടൻ തന്നെ ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയായി മാറുമെന്നും 2047 ഓടെ വികസിത രാഷ്ട്രമായി മാറാനുള്ള പാതയിലാണ് ഇന്ത്യയെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. ക്രമേണയുള്ള മാറ്റത്തിനല്ല, മറിച്ച് സുഗമവും തുടർച്ചയായതുമായ മാറ്റമാണ് ആവശ്യമെന്നും മോദി വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ച 20 ശതമാനത്തിലാണ് മുന്നേറുന്നതെന്നും കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ രാജ്യത്തിനുണ്ടായ മാക്രോ ഇക്കണോമിക് സ്ഥിരതയാണ് ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ജിഎസ്ടി പരിഷ്കരണ പ്രക്രിയ ദീപാവലിക്ക് മുമ്പ് പൂർത്തിയാക്കും, ഉത്പ്പന്നങ്ങളുടെ വില കുറയ്ക്കും. ഊർജ്ജം, സാങ്കേതികവിദ്യ, ബാറ്ററി സംഭരണം, നൂതന വസ്തുക്കൾ, ബയോടെക്നോളജി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഗവേഷണ വികസന നിക്ഷേപം വർധിപ്പിക്കാൻ സ്വകാര്യ മേഖലയോട് പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത് വികസിത ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും മോദി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സമഗ്രമായ പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ സർക്കാർ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു. "ഇന്ത്യയിൽ വിവിധ ഉത്പ്പന്നങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനം വർധിക്കും, ആഗോള വിപണിയിൽ ഇന്ത്യൻ ഉത്പ്പന്നങ്ങളുടെ ആവശ്യകത ഉയരും, വ്യവസായത്തിന് പുതിയ ഉത്തേജനം ലഭിക്കും, പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും," മോദി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഇലക്ട്രോണിക് മേഖലയിലും ഇന്ത്യ കുതിച്ചുയരുകയാണ്. 5G നെറ്റ്വര്ക്കുകള് ആഭ്യന്തരമായി ഇന്ത്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി 6G യിലേക്കാണ് ഇന്ത്യ നീങ്ങുന്നത്. മെയ്ഡ്-ഇൻ-ഇന്ത്യ 6G സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്കായി രാജ്യം അതിവേഗം പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു 2014 വരെ ഇന്ത്യയുടെ ഓട്ടോമൊബൈൽ കയറ്റുമതി പ്രതിവർഷം ഏകദേശം 50,000 കോടി രൂപയായിരുന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പ്രതിവർഷം 1.2 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ഓട്ടോമൊബൈലുകൾ ഇന്ത്യ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതായി മോദി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ മെട്രോ കോച്ചുകൾ, റെയിൽ കോച്ചുകൾ, റെയിൽ ലോക്കോമോട്ടീവുകൾ എന്നിവ കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. 100 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ മറ്റൊരു നാഴികക്കല്ല് കൈവരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
