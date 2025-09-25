ETV Bharat / business

'വിശ്വാസ്യതയുടെ പര്യായം'; മാർഗദർശി ചിറ്റ്‌ ഫണ്ട് 125-ാമത് ശാഖ ഹൈദരാബാദിലെ മൽകജ്‌ഗിരിയിൽ

മാര്‍ഗദര്‍ശിയുടെ യാത്രയില്‍ മറ്റൊരു നാഴികക്കല്ല് കൂടി. 125-ാമത് ശാഖ ഹൈദരാബാദിലെ മൽകജ്‌ഗിരിയിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു.

SAILAJA KIRON RAMOJI GROUP OF COMPANIES MARGADARSI CHITS PLANS MARGADARSI MALKAJGIRI BRANCH
Ramoji Group CMD Ch Kiron, Margadarsi Managing Director Shailaja Kiron, Sri Ramoji Rao's grandson Sujay at the launch of Margadarsi Chit Fund's 125th branch in Hyderabad's Malkajgiri (ETV Bharat)
Published : September 25, 2025 at 4:51 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: മാർഗദർശി ചിറ്റ് ഫണ്ടിന്‍റെ 125-ാമത് ശാഖ ഹൈദരാബാദിലെ മൽകജ്‌ഗിരിയിൽ പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ചു. രാമോജി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് സിഎംഡി സിഎച്ച് കിരണും മാർഗദർശി ചിറ്റ് ഫണ്ട്‌ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എംഡി ഷൈലജ കിരണും ചേർന്ന് പുതിയ ശാഖ ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്‌തു. പ്രത്യേക പൂജയ്‌ക്ക് ശേഷം ദീപം തെളിയിച്ചാണ് പുതിയ ശാഖ നാടിന് സമര്‍പ്പിച്ചത്.

'വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും പ്രതിബദ്ധതയുടെയും പര്യായമാണ് മാർഗദർശി ചിറ്റ് ഫണ്ട്. തലമുറകളായി കൈമാറി വരുന്ന വിശ്വാസ്യതയാണ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ നട്ടെല്ലെന്നും എംഡി ഷൈലജ കിരൺ പറഞ്ഞു. പുതിയ ശാഖയിലെ ആദ്യ ഇടപാടുകാർക്ക് എംഡി ഷൈലജ കിരൺ രസീത് നൽകി.

മാർഗദർശി ചിട്ടിയുടെ 125-ാമത് ശാഖ ഹൈദരാബാദിലെ മൽക്കാജ്‌ഗിരിയിൽ ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്‌തു (ETV Bharat)

പരിപാടിയിൽ രാമോജി റാവുവിൻ്റെ ചെറുമകൻ സുജയ്, മാർഗദർശി സിഇഒ പി സത്യനാരായണ, സിഒഒ മധുസൂധൻ, ഡയറക്‌ടർ വെങ്കടസ്വാമി, വൈസ് പ്രസിഡൻ്റുമാരായ രാജാജി, ബാലരാമകൃഷ്‌ണ, സാംബമൂർത്തി, രാമകൃഷ്‌ണ, ജെ ശ്രീനിവാസ്, ജനറൽ മാനേജർമാരായ ആദിനാരായണ, രവീന്ദ്രനാഥ്, പ്രസാദ്, ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജർ ബാലകൃഷ്‌ണ, മൽക്കാജ്‌ഗിരി ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ ചന്ദ്രശേഖർ, മറ്റ് പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ജീവനക്കാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

ജനങ്ങളുടെ വിശ്വസ്ഥ സ്ഥാപനം

1962-ൽ ഒരു ചെറിയ സംരംഭമായി ആരംഭിച്ച മാർഗദർശി വളരെ പെട്ടന്നാണ് ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തത്. അടിയന്തര ഫണ്ടും സാമ്പത്തിക ഇൻഷുറൻസും മറ്റും നൽകുന്നതിലാണ് മാർഗദർശി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രികരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ വ്യക്തിഗത, ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഫണ്ട് നൽകുന്നുണ്ട്.

നിലവിൽ 60 ലക്ഷത്തിലധികം ഉപഭോക്താക്കളുണ്ട് മാർഗദർശിക്ക്. ദീർഘകാല പ്രവർത്തിപരിചയവും സേവനവുമാണ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉയർച്ചയ്‌ക്ക് കാരണമെന്ന് ഷൈലജ കിരൺ പറഞ്ഞു. നേരത്തെ, 10,000 രൂപയുടെ ചിട്ടികളാണ് കൈകാര്യം ചെയ്‌തിരുന്നത്. ഇന്ന്, 10 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 1 കോടി രൂപ വരെയുള്ള തുകകളുടെ ചിട്ടികൾ ഉണ്ട്. ആളുകളുടെ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ വർധിച്ചുവരികയാണ്. യുവാക്കൾ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ താത്‌പര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മൂന്ന് തലമുറകള്‍ മാർഗദർശി ചിറ്റ് ഫണ്ട്‌ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിലൂടെ വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും കൂടുതൽ കുടുംബങ്ങൾ മാർഗദർശിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് രാമോജി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് സിഎംഡി സിഎച്ച് കിരൺ പറഞ്ഞു. പ്രതിബദ്ധതയുടെ വിളിപ്പേരായി 'മാർഗദർശി' മാറിയെന്നും സത്യസന്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും ഉറപ്പു നൽകി. നിരവധി സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികള്‍ക്കിടയിൽ കരുത്തേകാൻ മാർഗദർശി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉപഭോക്താക്കളും പറയുന്നു.

MARGADARSI CHIT FUNDRAMOJI GROUP OF COMPANIESMD SHAILAJA KIRONMARGADARSI BRANCHESMARGADARSI 125TH BRANCH

