ചിട്ടി കമ്പനികൾക്ക് ജിഎസ്‌ടി കുറയ്ക്കണം; നിയമത്തിൽ ഭേദഗതികൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് മാർഗദർശി ചിറ്റ് ഫണ്ട്

നിലവിലെ 18 ശതമാനം ജിഎസ്ടി 5 ശതമാനമായി കുറയ്ക്കുകയോ പൂർണമായും നികുതിയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയോ ചെയ്യണമെന്ന് ശൈലജ കിരൺ. അഖിലേന്ത്യാ ചിറ്റ് ഫണ്ട് ഉച്ചകോടി 2025-ൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 13, 2025 at 8:25 PM IST

ബെംഗളൂരു: രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ ചിട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോഴും വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് മാർഗദർശി ചിറ്റ് ഫണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ശൈലജ കിരൺ. ബാങ്കിങ് സേവനങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കാത്ത ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ചിട്ടികൾ സാമ്പത്തിക സഹായത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഉറവിടമാണ്. ബെംഗളൂരുവിൽ നടന്ന അഖിലേന്ത്യാ ചിറ്റ് ഫണ്ട് ഉച്ചകോടി 2025-ൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ. ഈ പരമ്പരാഗത സമ്പാദ്യശൃംഖലയെ സംരക്ഷിക്കുകയും ആധുനികവത്കരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ചിറ്റ് ഫണ്ട് നിയമത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് ശൈലജ കിരൺ

ചിറ്റ് ഫണ്ട് നിയമം 1982-ൽ മൂന്ന് പ്രധാന ഭേദഗതികൾ വരുത്തണമെന്ന് ശൈലജ കിരൺ സർക്കാരിനോട് അഭ്യർഥിച്ചു. കാലഹരണപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ മാറ്റേണ്ടതുണ്ടെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. നിലവിൽ ചിട്ടി നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തുമ്പോൾ രണ്ട് വരിക്കാരുടെയെങ്കിലും നേരിട്ടുള്ള സാന്നിധ്യം നിർബന്ധമാണ്. ഇതിന് പകരം സുരക്ഷിതമായ ഡിജിറ്റൽ നറുക്കെടുപ്പ് അനുവദിക്കണമെന്നും ഓൺലൈൻ പങ്കാളിത്തം പ്രവർത്തനങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

ചിട്ടി ഇടപാടുകൾ വൈകാൻ കാരണമാകുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്ന് അവകാശികളില്ലാത്ത സമ്മാനത്തുകയാണ്. നിലവിലെ നിയമമനുസരിച്ച് എല്ലാ വരിക്കാരുടെയും ക്ലെയിമുകൾ തീർപ്പാക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് തിരികെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അവകാശികളില്ലാത്ത ഫണ്ടുകൾ ഒരു പ്രത്യേക അക്കൗണ്ടിൽ സൂക്ഷിക്കാനും കൃത്യസമയത്ത് സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് തിരികെ വാങ്ങാനും കമ്പനികളെ അനുവദിക്കണമെന്ന് അവർ നിർദേശിച്ചു. കമ്പനി നിയമം അനുസരിച്ച് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയപരിധി മൂന്ന് മാസത്തിൽ നിന്ന് ആറു മാസമായി നീട്ടണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കുറഞ്ഞ ജിഎസ്ടിയും ശക്തമായ മേൽനോട്ടവും വേണം

ചിറ്റ് ഫണ്ടുകൾക്ക് നിലവിൽ 18% ജിഎസ്ടിയാണ് ഈടാക്കുന്നത്. ഇത് 5% ആയി കുറയ്ക്കുകയോ പൂർണമായും നികുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയോ ചെയ്യണമെന്ന് ശൈലജ കിരൺ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവരെ സഹായിക്കുന്നതിനാൽ ചിട്ടി മേഖലക്ക് നികുതിയിളവ് നൽകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. അനധികൃത ചിട്ടി കമ്പനികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട അവർ, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ചിട്ടി കമ്പനികൾക്ക് തുല്യമായ അവസരം ലഭിക്കാൻ ഇത് ആവശ്യമാണെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അനധികൃത സ്ഥാപനങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം തകർക്കുകയും വരിക്കാരുടെ പണം അപകടത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. തങ്ങൾ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയല്ല, മറിച്ച് നീതിയുക്തമായ ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ശൈലജയുടെ ആശയങ്ങളെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് മൈസൂർ സെയിൽസ് ഇൻ്റർനാഷനൽ ലിമിറ്റഡ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ മനോജ് കുമാർ (ഐഎഫ്എസ്) സംസാരിച്ചു. ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്ന അംഗങ്ങളെ പരസ്പരം സഹായിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ചിട്ടികളെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ചിട്ടികൾ സാധാരണക്കാർക്ക് ഏറെ ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ എസ്ബി ഷെട്ടെന്നാവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ചിട്ടികളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പൊതുജനബോധം ഉണ്ടാകണമെന്നും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത കമ്പനികളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ചിറ്റ് ഫണ്ട് നിയമത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾക്കുള്ള നിർദേശങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകുകയും ചെയ്തു.

