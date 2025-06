ETV Bharat / business

മാർഗദർശി ചിറ്റ് ഫണ്ടിന്‍റെ 124-ാമത് ശാഖ ബെംഗളൂരുവിലെ ജെപി നഗറില്‍ തുറന്നു - MARGADARSI CHIT FUND IN JP NAGAR

Margadarsi Chit Fund’s 124th branch inaugurated at JP Nagar, Bengaluru by P Laxman Rao, Head of Karnataka State operations. ( ETV Bharat )