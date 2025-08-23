കണ്ണൂർ: പശു വളർത്തൽ എന്ന തൊഴിൽ കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ വിജയം നേടിയെടുത്ത ഒരു വീട്ടമ്മയാണ് പയ്യന്നൂർ അന്നൂരിലെ നാറാമ്പ്രത്ത് സരോജിനി. നാൽപത് വർഷത്തിലേറെയായി പശുവളർത്തൽ തുടങ്ങിയിട്ട്. ലാഭകരമായി നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ഈ തൊഴിലിനുപിന്നിൽ ഏറെ നാളത്തെ കഷ്ടപ്പാടുകളും കാണാൻ കഴിയും. തൻ്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചതിനുശേഷം മറ്റ് മാർഗ്ഗം ഒന്നും മുന്നിൽ തെളിഞ്ഞില്ല. അന്ന് കൂടെ രണ്ട് പശുക്കളും ഒരു തൊഴുത്തും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.
അവിടെ നിന്ന് അടിപതറാതെ മുൻപോട്ടു കുതിക്കുകയായിരുന്നു സരോജിനി. ജീവിതത്തിൻ്റെ സിംഹഭാഗവും പശുക്കൾക്കൊപ്പമായിരുന്നു. പശു വളർത്തലിലൂടെ നേടിയ വരുമാനം സ്വരുക്കൂട്ടി മൂന്ന് പെൺ മക്കളെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു. ഒട്ടും പതറാതെ സരോജിനി പിടിച്ചു നിന്നത് പശുവളർത്തലിലുളള വിശ്വാസം കൊണ്ടു മാത്രമാണ്.
ആദ്യ കാലത്ത് രണ്ട് പശുക്കളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി പിന്നെ ആറും ഏഴും പശുക്കളായി വികസിച്ചു. അതോടെ വീടുകളിലും സൊസൈറ്റിയിലും പാൽ കൊടുക്കാനും തുടങ്ങി. പശുവളർത്തൽ കൊണ്ട് മാത്രം മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാനും ഒരു നിലയിൽ എത്തിക്കാനും കഴിഞ്ഞതും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു നേട്ടം തന്നെയായിട്ടാണ് അവർ കണക്കാക്കുന്നത്.
ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് തൊഴുത്ത് ഒരു ഫാം എന്ന നിലയിലേക്ക് മാറിയത്. ഇതിന് സരോജിനിയെ സഹായിച്ചത് മകൾ ശാന്തിയാണെന്ന് സരോജിനി പറയുന്നു. ഇന്ന് ഫാമിൽ 13 പശുക്കളാണുള്ളത്. ഇതിൽ രണ്ട് എണ്ണം ഒഴികെ 11 പശുക്കൾക്കും കറവയുണ്ട്. ഇവരെ സ്നേഹിച്ചും പരിപാലിച്ചും ഓരോ ദിവസവും കടന്നു പോകുകയാണ്.
ഫാമിൽ സഹായത്തിനായി ഒരു ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയുമുണ്ട്. ദിവസവും 70 ലിറ്റർ പാലാണ് ലഭിക്കുന്നത്. എന്നാലിത് കുറഞ്ഞ അളവാണെന്നാണ് സരോജിനി പറയുന്നത്. ഹൈബ്രിഡ് വിഭാഗത്തിലുള്ള പശുക്കളാണ് കൂടുതലും. ശാരീരിക അവശതകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും വകവെക്കാതെ പശുക്കളുടെ പരിചരണങ്ങളിലും കറവയിലും കൂടെ നിന്ന് എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വെള്ളൂർ ക്ഷീര വ്യവസായ സംഘത്തിലാണ് നിലവിൽ പാല് നൽകുന്നത്. ഈ കർഷക ദിനത്തിൽ പയ്യന്നൂർ നഗര സഭ സരോജിനിയെ ആദരിച്ചിരുന്നു.
