ഇഞ്ചി നൂറിന് മുകളിൽ തന്നെ, ചെറിയുള്ളിയും കുതിക്കുന്നു; ഇന്നത്തെ പച്ചക്കറി വില അറിയാം വിശദമായി - KERALA VEGETABLE PRICE TODAY

കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ പച്ചക്കറി നിരക്കറിയാം വിശദമായി.

Representational image (Etv Bharat)
Published : August 14, 2025 at 12:18 PM IST

സംസ്ഥാനത്ത് പച്ചക്കറി വിലയില്‍ വർധനവ്. മറ്റു ജില്ലകളെ അപേക്ഷിച്ച് എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് വില വർധനവിൽ പുറകിൽ. ചെറിയ ഉള്ളി, മത്തന്‍, തക്കാളി, ചേന എന്നിവയുടെ വില വർധിച്ചു. ഇഞ്ചിവില പലയിടത്തും 100ന് മുകളിൽ തുടരുകയാണ്. പച്ചമുളക് വില എറണാകുളത്ത് 100ഉം കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ 80 രൂപയുമായി.

ജില്ല തിരിച്ചുള്ള പച്ചക്കറി വില

ജില്ലകളുടെ പേര് ഇംഗ്ലീഷിൽ ചുരുക്ക രൂപത്തിലാണ് പട്ടികയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. EKM (എറണാകുളം), KNR (കണ്ണൂർ), KGD (കാസർകോട്). വില - ഒരു കിലോയ്ക്ക് രൂപയിൽ

പച്ചക്കറിKNRKGDEKM
സവാള242425
ചെറിയ ഉള്ളി988040
ഉരുളക്കിഴങ്ങ്323440
തക്കാളി353230
വെണ്ട687030
കത്തിരി/വഴുതന555530
പയർ808030
വെള്ളരി455040
ചേന807560
മത്തങ്ങ606040
കുമ്പളങ്ങ/ഇളവൻ404040
പാവയ്ക്ക788040
പടവലം585060
കാരറ്റ്909030
കാബേജ്353630
മുരിങ്ങക്കായ656040
ഇഞ്ചി10098120
പച്ചമുളക്8080100
ബീറ്റ്റൂട്ട്606030
ബീൻസ്607240
ചെറുനാരങ്ങ505040

ഏറ്റവും വില കുറവ് ഏത് ജില്ലയിൽ?

സംസ്ഥാനത്തെ മൊത്തം വില പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, ഏറ്റവും കുറവ് നിരക്ക് എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ്.

സവാള: കണ്ണൂർ, കാസർകോട് (24 രൂപ).

ചെറിയ ഉള്ളി: എറണാകുളം (40 രൂപ).

മത്തന്‍: എറണാകുളം (40 രൂപ).

തക്കാളി: എറണാകുളം(30 രൂപ).

ചേന: എറണാകുളം (60 രൂപ).

