സംസ്ഥാനത്ത് പച്ചക്കറി വിലയില് വർധനവ്. മറ്റു ജില്ലകളെ അപേക്ഷിച്ച് എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് വില വർധനവിൽ പുറകിൽ. ചെറിയ ഉള്ളി, മത്തന്, തക്കാളി, ചേന എന്നിവയുടെ വില വർധിച്ചു. ഇഞ്ചിവില പലയിടത്തും 100ന് മുകളിൽ തുടരുകയാണ്. പച്ചമുളക് വില എറണാകുളത്ത് 100ഉം കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ 80 രൂപയുമായി.
ജില്ല തിരിച്ചുള്ള പച്ചക്കറി വില
ജില്ലകളുടെ പേര് ഇംഗ്ലീഷിൽ ചുരുക്ക രൂപത്തിലാണ് പട്ടികയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. EKM (എറണാകുളം), KNR (കണ്ണൂർ), KGD (കാസർകോട്). വില - ഒരു കിലോയ്ക്ക് രൂപയിൽ
|പച്ചക്കറി
|KNR
|KGD
|EKM
|സവാള
|24
|24
|25
|ചെറിയ ഉള്ളി
|98
|80
|40
|ഉരുളക്കിഴങ്ങ്
|32
|34
|40
|തക്കാളി
|35
|32
|30
|വെണ്ട
|68
|70
|30
|കത്തിരി/വഴുതന
|55
|55
|30
|പയർ
|80
|80
|30
|വെള്ളരി
|45
|50
|40
|ചേന
|80
|75
|60
|മത്തങ്ങ
|60
|60
|40
|കുമ്പളങ്ങ/ഇളവൻ
|40
|40
|40
|പാവയ്ക്ക
|78
|80
|40
|പടവലം
|58
|50
|60
|കാരറ്റ്
|90
|90
|30
|കാബേജ്
|35
|36
|30
|മുരിങ്ങക്കായ
|65
|60
|40
|ഇഞ്ചി
|100
|98
|120
|പച്ചമുളക്
|80
|80
|100
|ബീറ്റ്റൂട്ട്
|60
|60
|30
|ബീൻസ്
|60
|72
|40
|ചെറുനാരങ്ങ
|50
|50
|40
ഏറ്റവും വില കുറവ് ഏത് ജില്ലയിൽ?
സംസ്ഥാനത്തെ മൊത്തം വില പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, ഏറ്റവും കുറവ് നിരക്ക് എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ്.
സവാള: കണ്ണൂർ, കാസർകോട് (24 രൂപ).
ചെറിയ ഉള്ളി: എറണാകുളം (40 രൂപ).
മത്തന്: എറണാകുളം (40 രൂപ).
തക്കാളി: എറണാകുളം(30 രൂപ).
ചേന: എറണാകുളം (60 രൂപ).