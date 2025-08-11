സംസ്ഥാനത്തെ പച്ചക്കറി വിലയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള്. ഇഞ്ചി, കാരറ്റ്, പച്ചമുളക്, ചെറിയ ഉള്ളി, പയർ എന്നിവയ്ക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത് താരതമ്യേന വില കൂടുതലുള്ളത്. വിവിധ ജില്ലകളിലെ നിരക്കറിയാം വിശദമായി.
ജില്ല തിരിച്ചുള്ള പച്ചക്കറി വില
ജില്ലകളുടെ പേര് ഇംഗ്ലീഷിൽ ചുരുക്ക രൂപത്തിലാണ് പട്ടികയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. TVM (തിരുവനന്തപുരം), KKD (കോഴിക്കോട്), KNR (കണ്ണൂർ), KGD (കാസർകോട്). വില - ഒരു കിലോയ്ക്ക് രൂപയിൽ
|പച്ചക്കറി
|TVM
|KKD
|KNR
|KGD
|സവാള
|35
|24
|25
|24
|ചെറിയ ഉള്ളി
|50
|60
|100
|98
|ഉരുളക്കിഴങ്ങ്
|40
|28
|33
|32
|തക്കാളി
|60
|32
|38
|35
|വെണ്ട
|60
|50
|70
|68
|കത്തിരി/വഴുതന
|80
|50
|56
|55
|പയർ
|120
|60
|80
|80
|വെള്ളരി
|60
|40
|47
|45
|ചേന
|80
|60
|81
|80
|ചേമ്പ്
|50
|80
|-
|-
|മത്തങ്ങ
|30
|20
|62
|60
|കുമ്പളങ്ങ
|80
|40
|42
|40
|പാവയ്ക്ക
|80
|60
|80
|78
|പടവലം
|60
|50
|60
|58
|കാരറ്റ്
|100
|80
|92
|90
|കാബേജ്
|40
|40
|36
|35
|മുരിങ്ങക്കായ
|50
|40
|67
|65
|ഇഞ്ചി
|120
|80
|100
|100
|പച്ചമുളക്
|80
|80
|82
|80
|ബീറ്റ്റൂട്ട്
|60
|50
|63
|60
|ബീൻസ്
|120
|80
|82
|80
|ചെറുനാരങ്ങ
|100
|70
|52
|50
ജില്ല തിരിച്ചുള്ള വില താരതമ്യം
തിരുവനന്തപുരം: ജില്ലയിൽ പയറിന് വിലകൂടി 120 രൂപയായി. തക്കാളിക്ക് 62 രൂപയാണ് വില. ചേമ്പിന് വില കുറഞ്ഞ് 50 രൂപയായി. കാരറ്റ് 100 - 120 വിലയിൽ തന്നെ ദിവസങ്ങളായി തുടരുകയാണ്. ഇഞ്ചിക്ക് വില വർധനവ് തിരുവനന്തപുരത്താണ്, 120 രൂപയാണ് ഇഞ്ചി വില.
കോഴിക്കോട്: പച്ചക്കറി വില മറ്റ് ജില്ലകളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവാണ്. മത്തന്, വെണ്ട, ചേന, തക്കാളി, സവാള തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ഏറ്റവും കുറവ് വില കോഴിക്കോട്ടാണ്. മറ്റ് പച്ചക്കറികൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ വിലയിൽ നിന്ന് വലിയ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു.
കണ്ണൂര്: ജില്ലയിൽ പച്ചക്കറി വിലയ്ക്ക് വലിയ മാറ്റമില്ല. ചെറിയ ഉള്ളി, ഇഞ്ചി എന്നിവയ്ക്ക് 100 രൂപയും ബീൻസിന് 82 രൂപയുമാണ് വില.
കാസർകോട്: ജില്ലയിലെ പച്ചക്കറികള്ക്ക് വിലകൂടി തന്നെയാണുള്ളത്. ചെറുനാരങ്ങ, ബീൻസ്, ബീറ്റ്റൂട്ട് തുടങ്ങിയവ കഴിഞ്ഞ അതേ ദിവസങ്ങളിലെ തന്നെ വിലയിൽ തുടരുന്നു.
ഏറ്റവും വില കുറവ് ഏത് ജില്ലയിൽ?
സംസ്ഥാനത്തെ മൊത്തം വില പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, ഏറ്റവും കുറവ് നിരക്ക് ഈ ജില്ലകളിലാണ്.
സവാള: കോഴിക്കോട്, കാസർകോട് (24 രൂപ).
ഉരുളക്കിഴങ്ങ്: കോഴിക്കോട് (28 രൂപ).
മത്തന്: കോഴിക്കോട് (20 രൂപ).
തക്കാളി: കോഴിക്കോട് (32 രൂപ).
ചേന: കോഴിക്കോട് (60 രൂപ).
വെണ്ട: കോഴിക്കോട് (50 രൂപ).