ETV Bharat / business

വില കുറവ് കോഴിക്കോട് തന്നെ; ഇന്നത്തെ പച്ചക്കറി നിരക്കറിയാം വിശദമായി - VEGETABLE PRICE IN KERALA

കേരളത്തിലെ പച്ചക്കറി നിരക്കറിയാം വിശദമായി.

vegetable rate in kerala (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 11, 2025 at 12:16 PM IST

സംസ്ഥാനത്തെ പച്ചക്കറി വിലയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള്‍. ഇഞ്ചി, കാരറ്റ്, പച്ചമുളക്, ചെറിയ ഉള്ളി, പയർ എന്നിവയ്‌ക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത് താരതമ്യേന വില കൂടുതലുള്ളത്. വിവിധ ജില്ലകളിലെ നിരക്കറിയാം വിശദമായി.

ജില്ല തിരിച്ചുള്ള പച്ചക്കറി വില

ജില്ലകളുടെ പേര് ഇംഗ്ലീഷിൽ ചുരുക്ക രൂപത്തിലാണ് പട്ടികയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. TVM (തിരുവനന്തപുരം), KKD (കോഴിക്കോട്), KNR (കണ്ണൂർ), KGD (കാസർകോട്). വില - ഒരു കിലോയ്ക്ക് രൂപയിൽ

പച്ചക്കറിTVMKKDKNRKGD
സവാള 3524 2524
ചെറിയ ഉള്ളി 5060 100 98
ഉരുളക്കിഴങ്ങ് 40 28 33 32
തക്കാളി 603238 35
വെണ്ട 6050 7068
കത്തിരി/വഴുതന 80 50 56 55
പയർ 12060 80 80
വെള്ളരി 6040 47 45
ചേന 8060 81 80
ചേമ്പ് 5080 - -
മത്തങ്ങ 3020 62 60
കുമ്പളങ്ങ 8040 42 40
പാവയ്ക്ക 806080 78
പടവലം 605060 58
കാരറ്റ് 10080 92 90
കാബേജ് 404036 35
മുരിങ്ങക്കായ 5040 67 65
ഇഞ്ചി 12080 100 100
പച്ചമുളക് 8080 82 80
ബീറ്റ്റൂട്ട് 605063 60
ബീൻസ് 12080 82 80
ചെറുനാരങ്ങ 10070 52 50

ജില്ല തിരിച്ചുള്ള വില താരതമ്യം

തിരുവനന്തപുരം: ജില്ലയിൽ പയറിന് വിലകൂടി 120 രൂപയായി. തക്കാളിക്ക് 62 രൂപയാണ് വില. ചേമ്പിന് വില കുറഞ്ഞ് 50 രൂപയായി. കാരറ്റ് 100 - 120 വിലയിൽ തന്നെ ദിവസങ്ങളായി തുടരുകയാണ്. ഇഞ്ചിക്ക് വില വർധനവ് തിരുവനന്തപുരത്താണ്, 120 രൂപയാണ് ഇഞ്ചി വില.

കോഴിക്കോട്: പച്ചക്കറി വില മറ്റ് ജില്ലകളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവാണ്. മത്തന്‍, വെണ്ട, ചേന, തക്കാളി, സവാള തുടങ്ങിയവയ്‌ക്ക് ഏറ്റവും കുറവ് വില കോഴിക്കോട്ടാണ്. മറ്റ് പച്ചക്കറികൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ വിലയിൽ നിന്ന് വലിയ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു.

കണ്ണൂര്‍: ജില്ലയിൽ പച്ചക്കറി വിലയ്‌ക്ക് വലിയ മാറ്റമില്ല. ചെറിയ ഉള്ളി, ഇഞ്ചി എന്നിവയ്‌ക്ക് 100 രൂപയും ബീൻസിന് 82 രൂപയുമാണ് വില.

കാസർകോട്: ജില്ലയിലെ പച്ചക്കറികള്‍ക്ക് വിലകൂടി തന്നെയാണുള്ളത്. ചെറുനാരങ്ങ, ബീൻസ്, ബീറ്റ്റൂട്ട് തുടങ്ങിയവ കഴിഞ്ഞ അതേ ദിവസങ്ങളിലെ തന്നെ വിലയിൽ തുടരുന്നു.

ഏറ്റവും വില കുറവ് ഏത് ജില്ലയിൽ?

സംസ്ഥാനത്തെ മൊത്തം വില പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, ഏറ്റവും കുറവ് നിരക്ക് ഈ ജില്ലകളിലാണ്.

സവാള: കോഴിക്കോട്, കാസർകോട് (24 രൂപ).

ഉരുളക്കിഴങ്ങ്: കോഴിക്കോട് (28 രൂപ).

മത്തന്‍: കോഴിക്കോട് (20 രൂപ).

തക്കാളി: കോഴിക്കോട് (32 രൂപ).

ചേന: കോഴിക്കോട് (60 രൂപ).

വെണ്ട: കോഴിക്കോട് (50 രൂപ).

