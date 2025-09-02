ETV Bharat / business

കൈ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്കായി കുറഞ്ഞ ചെലവില്‍ ബേബി വാമറുകള്‍; കെല്‍ട്രോണിലേക്ക് നേരെ വിട്ടോളൂ... - KELTRON LAUNCHES BABY WARMERS

മെഡിക്കൽ ഡിവൈസ് മാനുഫാക്‌ചറിങ്ങ് രംഗത്ത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഹബ്ബായിട്ടുള്ള കേരളത്തിന് ഒരിക്കൽക്കൂടി രാജ്യത്തിന് മാതൃക തീർക്കാൻ അവസരം നൽകുകയാണ് കെൽട്രോൺ

Baby Warmer (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 2, 2025 at 2:43 PM IST

നിച്ചുവീഴുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സംസ്ഥാന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ കെൽട്രോണിലൂടെ താങ്ങാവുന്ന റേഡിയൻ്റ് ബേബി വാമറും ഇൻഫൻ്റ് വാമിങ്ങ് റാപ്പറും ഒരുക്കി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍. സാധാരണക്കാർക്ക് മികച്ച ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കണമെന്ന സര്‍ക്കാരിൻ്റെ നയത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇതെന്ന് വ്യവസായ മന്ത്രി പി രാജീവ് പറഞ്ഞു. കെല്‍ട്രോണിൻ്റെ വിവിധ ഡിവിഷനുകളില്‍ ഇത് ലഭ്യമാകും.

മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം

"ജനിച്ചുവീഴുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ചെറിയ ചൂടുവ്യത്യാസം പോലും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്‌ടിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. മികച്ച ആശുപത്രികളിലെല്ലാം കുട്ടികളെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സംരക്ഷിക്കാനായി താപനിലയടക്കം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ള മെഷീനുകൾ ഉൾപ്പെടെ ലഭ്യമാക്കും.

എന്നാൽ സാധാരണക്കാർക്ക് ഈ സൗകര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ലഭ്യമാകും എന്ന ചോദ്യം അപ്പോഴും ഉയരുന്നുണ്ട്. ഈ ചോദ്യത്തിനുത്തരമാണ് കെൽട്രോൺ പുതുതായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത 'റേഡിയൻ്റ് ബേബി വാമർ’. നവജാത ശിശുക്കൾക്ക് ആവശ്യമായ അളവിൽ താപനില ക്രമീകരിക്കാനായി ആശുപത്രികളിലെ ബേബി ഐസി യൂണിറ്റുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മെഡിക്കൽ ഉപകരണമാണിത്. സാധാരണക്കാർക്കുൾപ്പെടെ മികച്ച ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കണമെന്ന എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ നയത്തോട് 100% നീതി പുലർത്തുന്ന ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റ്.

ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്‌ചാർജ് ആയാലും കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പ്രതിരോധശേഷി വളർന്നുവരുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ സാധാരണക്കാരുടെ ഉൾപ്പെടെ വീടുകളിൽ നവജാതശിശുവിൻ്റെ ശരീരതാപനില ക്രമീകരിച്ചുനിർത്തുന്നതിനായി കെൽട്രോൺ മറ്റൊരു ഉപകരണം കൂടി വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ‘ഇൻഫൻ്റ് വാമിങ്ങ് റാപ്പർ’ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ മെഡിക്കൽ ഉപകരണം വീടുകളിൽ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ്.

കുട്ടിയെക്കൂട്ടി പുറത്ത് പോകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ സാധാരണ പുതപ്പിലെന്നപോലെ വാമിങ്ങ് റാപ്പറിൽ കിടത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുമെന്നതും പ്രത്യേകതയാണ്. മെഡിക്കൽ ഡിവൈസ് മാനുഫാക്‌ചറിങ്ങ് രംഗത്ത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഹബ്ബായിട്ടുള്ള കേരളത്തിന് ഒരിക്കൽക്കൂടി രാജ്യത്തിന് മാതൃക തീർക്കാൻ അവസരം നൽകുകയാണ് കെൽട്രോൺ. എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യസംരക്ഷണം എന്നതല്ല, എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും മികച്ച ആരോഗ്യസംരക്ഷണം. അതാണ് എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ ലക്ഷ്യം".

എന്താണ് ബേബി വാമര്‍?

ബേബി വാമർ എന്നത് നവജാതശിശുക്കൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് മാസം തികയാതെ ജനിക്കുന്നവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ജനന ഭാരം കുറവുള്ളവർക്കോ, താപനഷ്‌ടം തടയുന്നതിനും ജനനത്തിനു ശേഷമുള്ള സ്ഥിരമായ ശരീര താപനില നിലനിർത്തുന്നതിനും നിയന്ത്രിത താപ സ്രോതസ് നൽകുന്ന ഒരു മെഡിക്കൽ ഉപകരണമാണിത്, റേഡിയൻ്റ് ഹീറ്റ് വാമർ എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു. സാധാരണയായി റേഡിയൻ്റ് ഹീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഓവർഹെഡ് ഹീറ്ററും, കുഞ്ഞിൻ്റെ ചർമ താപനില നിരീക്ഷിക്കാൻ സെൻസറുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു, ഇത് ഒരു സെർവോ സിസ്റ്റത്തിന് കീഴില്‍ താപനില യാന്ത്രികമായി ക്രമീകരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു.

Baby Warmer (ETV Bharat)

കെല്‍ട്രോം വികസിപ്പിച്ച ബേബി വാമറുകളുടെ പ്രത്യേകതകള്‍

  • എളുപ്പത്തിലുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി മോഡുലാർ നിർമാണം.
  • മൈക്രോപ്രൊസസർ നിയന്ത്രിതം
  • സെറാമിക് ഇൻഫ്രാറെഡ് ഹീറ്റർ (സിഇ സർട്ടിഫൈഡ്)
  • ഏറ്റവും പുതിയതും നൂതനവുമായ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നിര്‍മാണം
  • അമിതമായ ചൂട് അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണത്തിന്റെ തകരാറുകൾ പോലുള്ള സാധ്യമായ പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരിചരണം നൽകുന്നവരെ അറിയിക്കുന്നതിന് ആധുനിക വാമറുകളിൽ ഓഡിയോ, വിഷ്വൽ അലാറങ്ങൾ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു
  • എൽസിഡി സന്ദേശ ഡിസ്പ്ലേ
  • ഫെതർ ടച്ച് മൈക്രോ സ്വിച്ച്
  • സംഭരണത്തിനായി യൂട്ടിലിറ്റി ട്രേയും മരുന്ന് ക്യാബിനും.
  • ഫ്രണ്ടൽ ബ്രേക്കുള്ള 4 ഹെവി-ഡ്യൂട്ടി കാസ്റ്ററുകൾ.
  • FRP ബേബി ട്രേയും സൈഡ് ഫ്ലാപ്പും.
  • റബ്ബർ കുഷ്യൻ ബെഡ്

