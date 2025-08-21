ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയും റഷ്യയും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം വിപുലീകരിക്കണമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ. ഇന്ത്യ-റഷ്യ ബന്ധം കൂടുതല് ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള റഷ്യൻ സന്ദർശനത്തിലാണ് ജയശങ്കർ പറഞ്ഞത്.
ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കണമെന്നും സംയുക്ത സംരംഭങ്ങൾ ഇരു രാജ്യങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കണമെന്നും ജയശങ്കർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രാജ്യത്തിനായി കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും ജയശങ്കർ പറഞ്ഞു. ഉഭയകക്ഷി അജണ്ടകളും പ്രാദേശിക ആഗോള വിഷയങ്ങളില് ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പടും അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു.
റഷ്യൻ ഉപപ്രധാനനമന്ത്രി ഡെനിസ് മാൻ്റുറോവുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് ജയശങ്കർ ഇക്കാര്യങ്ങള് വ്യക്തമാക്കിയത്. സങ്കീർണമായ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ ഇരു രാജ്യങ്ങളും നൂതന സമീപനവുമായി മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇന്ത്യൻ ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് 50 ശതമാനം തീരുവ ചുമത്തിയതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പരാമർശം. റഷ്യയുമായുള്ള വ്യാപാര ഇടപാടിനെ ചൊല്ലിയും അസംസ്കൃത എണ്ണ വാങ്ങുന്നു എന്നതിനാലുമാണ് അമേരിക്ക അധിക തീരുവ ചുമത്തിയത്.
Pleased to join First DPM Denis Manturov and attend the India-Russia Business Forum.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) August 20, 2025
Appreciate the assessments and reports of various sectoral leaders regarding the deeper potential of our economic ties.
Reiterated that an enduring strategic partnership must have a strong… pic.twitter.com/GqOUUL0qlY
വിവിധ വർക്കിങ് ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും ഉപഗ്രൂപ്പുകൾക്കും അവരുടെ അജണ്ടകളോട് കൂടുതൽ നൂതനവുമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും. പരസ്പര ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം ഇരുപക്ഷവും തങ്ങളുടെ അജണ്ട വികസിപ്പിക്കണമെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
മൂന്ന് ദിവസത്തെ സന്ദര്ശനത്തിനായി ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് വിദേദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കര് മോസ്കോയിലേയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടത്. ഇന്ത്യ-റഷ്യ ഇൻ്റർ ഗവൺമെൻ്റൽ കമ്മിഷൻ ഫോർ ട്രേഡ്, ഇക്കണോമിക്, സയൻ്റിഫിക്, ടെക്നോളജിക്കൽ, കൾച്ചറൽ കോ-ഓപ്പറേഷൻ്റെ (ഐആർഐജിസി-ടിഇസി) 26-ാമത് ചർച്ചയിലാണ് ജയശങ്കർ സംസാരിച്ചത്.
My opening remarks at the 26th Session of the India-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technical and Cultural cooperation in Moscow.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) August 20, 2025
🇮🇳 🇷🇺
https://t.co/hLQ6kbb62O
2025 അവസാനം റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ളാദിമിർ പുടിൻ്റെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനത്തിന് ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തുക എന്നതും ചർച്ചയിൽ വിഷയമായി. ഇന്ത്യ-റഷ്യ ബന്ധങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ കൂടുതൽ ഇടപെടലുകളെ ഏകീകരിക്കുന്നതിന് എസ് ജയശങ്കർ പ്രത്യേക നിർദേശം നൽകി.
