ETV Bharat / business

ചുങ്കപ്പോരിൽ വീഴാതെ ഇന്ത്യ; റഷ്യയുമായുള്ള സഹകരണം വിപുലീകരിക്കണമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്‌ ജയശങ്കർ - INDIA RUSSIA TRADE UPDATES

ഇന്ത്യ-റഷ്യ ബന്ധം കൂടുതല്‍ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള റഷ്യൻ സന്ദർശനത്തിലാണ് ജയശങ്കർ പറഞ്ഞത്.

INDIA RUSSIA TRADE UPDATES US TARIFFS UPDATES DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS DEPARTMENT OF EXTERNAL AFFAIRS
EAM S Jaishankar speaking during the India-Russia Business Forum in Moscow on Wednesday. (X@DrSJaishankar)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 21, 2025 at 3:17 PM IST

1 Min Read

ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയും റഷ്യയും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം വിപുലീകരിക്കണമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ. ഇന്ത്യ-റഷ്യ ബന്ധം കൂടുതല്‍ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള റഷ്യൻ സന്ദർശനത്തിലാണ് ജയശങ്കർ പറഞ്ഞത്.

ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കണമെന്നും സംയുക്ത സംരംഭങ്ങൾ ഇരു രാജ്യങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കണമെന്നും ജയശങ്കർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രാജ്യത്തിനായി കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും ജയശങ്കർ പറഞ്ഞു. ഉഭയകക്ഷി അജണ്ടകളും പ്രാദേശിക ആഗോള വിഷയങ്ങളില്‍ ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെ കാഴ്‌ചപ്പടും അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു.

റഷ്യൻ ഉപപ്രധാനനമന്ത്രി ഡെനിസ് മാൻ്റുറോവുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്‌ചയിലാണ് ജയശങ്കർ ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കിയത്. സങ്കീർണമായ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ ഇരു രാജ്യങ്ങളും നൂതന സമീപനവുമായി മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇന്ത്യൻ ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് 50 ശതമാനം തീരുവ ചുമത്തിയതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പരാമർശം. റഷ്യയുമായുള്ള വ്യാപാര ഇടപാടിനെ ചൊല്ലിയും അസംസ്‌കൃത എണ്ണ വാങ്ങുന്നു എന്നതിനാലുമാണ് അമേരിക്ക അധിക തീരുവ ചുമത്തിയത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വിവിധ വർക്കിങ് ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും ഉപഗ്രൂപ്പുകൾക്കും അവരുടെ അജണ്ടകളോട് കൂടുതൽ നൂതനവുമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും. പരസ്‌പര ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം ഇരുപക്ഷവും തങ്ങളുടെ അജണ്ട വികസിപ്പിക്കണമെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

മൂന്ന് ദിവസത്തെ സന്ദര്‍ശനത്തിനായി ചൊവ്വാഴ്‌ചയാണ് വിദേദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കര്‍ മോസ്‌കോയിലേയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടത്. ഇന്ത്യ-റഷ്യ ഇൻ്റർ ഗവൺമെൻ്റൽ കമ്മിഷൻ ഫോർ ട്രേഡ്, ഇക്കണോമിക്, സയൻ്റിഫിക്‌, ടെക്നോളജിക്കൽ, കൾച്ചറൽ കോ-ഓപ്പറേഷൻ്റെ (ഐആർഐജിസി-ടിഇസി) 26-ാമത് ചർച്ചയിലാണ് ജയശങ്കർ സംസാരിച്ചത്.

2025 അവസാനം റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്‌ളാദിമിർ പുടിൻ്റെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനത്തിന് ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തുക എന്നതും ചർച്ചയിൽ വിഷയമായി. ഇന്ത്യ-റഷ്യ ബന്ധങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ കൂടുതൽ ഇടപെടലുകളെ ഏകീകരിക്കുന്നതിന് എസ് ജയശങ്കർ പ്രത്യേക നിർദേശം നൽകി.

ALSO READ: ജിഎസ്‌ടിയിൽ വൻ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു; ഇനി രണ്ട് സ്ലാബുകൾ മാത്രം, അറിയേണ്ടതെല്ലാം

ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയും റഷ്യയും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം വിപുലീകരിക്കണമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ. ഇന്ത്യ-റഷ്യ ബന്ധം കൂടുതല്‍ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള റഷ്യൻ സന്ദർശനത്തിലാണ് ജയശങ്കർ പറഞ്ഞത്.

ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കണമെന്നും സംയുക്ത സംരംഭങ്ങൾ ഇരു രാജ്യങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കണമെന്നും ജയശങ്കർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രാജ്യത്തിനായി കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും ജയശങ്കർ പറഞ്ഞു. ഉഭയകക്ഷി അജണ്ടകളും പ്രാദേശിക ആഗോള വിഷയങ്ങളില്‍ ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെ കാഴ്‌ചപ്പടും അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു.

റഷ്യൻ ഉപപ്രധാനനമന്ത്രി ഡെനിസ് മാൻ്റുറോവുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്‌ചയിലാണ് ജയശങ്കർ ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കിയത്. സങ്കീർണമായ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ ഇരു രാജ്യങ്ങളും നൂതന സമീപനവുമായി മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇന്ത്യൻ ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് 50 ശതമാനം തീരുവ ചുമത്തിയതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പരാമർശം. റഷ്യയുമായുള്ള വ്യാപാര ഇടപാടിനെ ചൊല്ലിയും അസംസ്‌കൃത എണ്ണ വാങ്ങുന്നു എന്നതിനാലുമാണ് അമേരിക്ക അധിക തീരുവ ചുമത്തിയത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വിവിധ വർക്കിങ് ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും ഉപഗ്രൂപ്പുകൾക്കും അവരുടെ അജണ്ടകളോട് കൂടുതൽ നൂതനവുമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും. പരസ്‌പര ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം ഇരുപക്ഷവും തങ്ങളുടെ അജണ്ട വികസിപ്പിക്കണമെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

മൂന്ന് ദിവസത്തെ സന്ദര്‍ശനത്തിനായി ചൊവ്വാഴ്‌ചയാണ് വിദേദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കര്‍ മോസ്‌കോയിലേയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടത്. ഇന്ത്യ-റഷ്യ ഇൻ്റർ ഗവൺമെൻ്റൽ കമ്മിഷൻ ഫോർ ട്രേഡ്, ഇക്കണോമിക്, സയൻ്റിഫിക്‌, ടെക്നോളജിക്കൽ, കൾച്ചറൽ കോ-ഓപ്പറേഷൻ്റെ (ഐആർഐജിസി-ടിഇസി) 26-ാമത് ചർച്ചയിലാണ് ജയശങ്കർ സംസാരിച്ചത്.

2025 അവസാനം റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്‌ളാദിമിർ പുടിൻ്റെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനത്തിന് ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തുക എന്നതും ചർച്ചയിൽ വിഷയമായി. ഇന്ത്യ-റഷ്യ ബന്ധങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ കൂടുതൽ ഇടപെടലുകളെ ഏകീകരിക്കുന്നതിന് എസ് ജയശങ്കർ പ്രത്യേക നിർദേശം നൽകി.

ALSO READ: ജിഎസ്‌ടിയിൽ വൻ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു; ഇനി രണ്ട് സ്ലാബുകൾ മാത്രം, അറിയേണ്ടതെല്ലാം

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIA RUSSIA TRADE UPDATESUS TARIFFS UPDATESDEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRSDEPARTMENT OF EXTERNAL AFFAIRSINDIA RUSSIA TRADE UPDATES

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ഗർഭകാലത്തെ പാരസെറ്റമോൾ ഉപയോഗം; കുട്ടികളില്‍ ഗുരുതര വൈകല്യങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാവുമെന്ന് പഠനം

ഗന്ധം അറിയുന്നില്ലേ?; ചിലപ്പോൾ അൽഷിമേഴ്‌സിൻ്റെ തുടക്കമാകാം

ഒന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല, പക്ഷേ ഒന്‍പതു വയസുകാരിയുടെ ജീവനെടുത്തു; അപകടകാരിയാണ് 'അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം'

വാര്‍ത്തിട്ടത് മൂവായിരത്തിലേറെ വീടുകള്‍; ഫയറാണ് പുഷ്‌പ മേസ്‌തിരി

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.