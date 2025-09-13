ആദായ നികുതി റീഫണ്ടിന് കാലതാമസം നേരിടുന്നുണ്ടോ?; കാരണങ്ങള് ഇവയൊക്കെ, വിശദീകരണവുമായി ആദായനികുതി വകുപ്പ്
2025–26 വർഷത്തേക്കുള്ള ഐടിആർ ഫയൽ ചെയ്തവർക്ക് റീഫണ്ടുകൾ ലഭിക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് വിശദീകരണവുമായി ആദായനികുതി വകുപ്പ് മുൻപോട്ട് വന്നത്
Published : September 13, 2025 at 7:11 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ആദായനികുതി റിട്ടേണുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി അടുത്തിരിക്കുകയാണ്. എന്നാല് നടപടികള് പൂര്ത്തിയാക്കാന് കഴിയാതെ നിരവധിപേര് വലയുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. നേരത്തെ തന്നെ ആദായനികുതി സമര്പ്പിച്ചവര്ക്ക് റീ ഫണ്ട് ലഭിക്കുന്നതിനും കാലതാമസം നേരിടുകയാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതികരണം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുയാണ് ആദായനികുതി വകുപ്പ്.
കാലതാമസം മനപൂർവമല്ല. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, കൃത്യത ഉറപ്പാക്കാൻ കൂടുതൽ പരിശോധനയും കൃത്യത ഉറപ്പാക്കാൻ നടപ്പിലാക്കിയ റിസ്ക് -അസസ്മെൻ്റ് നടപടികളും കാരണമാണ് റീഫണ്ടുകൾക്ക് കാലതാമസമെന്നാണ് വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. നികുതിദായകർ റിട്ടേണുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഫയൽ ചെയ്യാനും ആവശ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ശരിയായി പൂരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു. ഇത് കാലതാമസം ഒഴിവാക്കാനും വേഗത്തിലുള്ള റീഫണ്ടിനുള്ള സാധ്യതകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കുമെന്നും അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ആദായനികുതി വെബ്സൈറ്റ് പ്രകാരം 2025 സെപ്റ്റംബർ 12 വരെ 2025–26 അസസ്മെൻ്റ് വർഷത്തേക്കുള്ള റിട്ടേൺ ഫയലിങ്ങിൽ ആദായനികുതി വകുപ്പ് ഗണ്യമായ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആകെ 13.4 കോടി വ്യക്തിഗത ഉപയോക്താക്കൾ പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 5.95 കോടി ആദായനികുതി റിട്ടേണുകൾ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 5.51 കോടി റിട്ടേണുകൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു.
രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള നികുതിദായകർക്കുള്ള നികുതി റിട്ടേൺ പ്രോസസിങ് കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനും വേഗത്തിലാക്കുന്നതിനുമുള്ള വകുപ്പിൻ്റെ തുടർച്ചയായ ശ്രമങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന 3.78 കോടി പരിശോധിച്ച ഐടിആറുകൾ ഇതിനകം പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
ആദായനികുതി ഫയലിങ് ഡാറ്റ
- വ്യക്തിഗത രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഉപയോക്താക്കൾ- 13.40 കോടി
- റിട്ടേണുകൾ സമർപ്പിച്ചത്- 5.95 കോടി
- റിട്ടേണുകൾ പരിശോധിച്ചത്- 5.51 കോടി
- പരിശോധിച്ച ഐടിആറുകൾ- 3.78 കോടി
ഈ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ 2025 സെപ്തംബർ 12 ന് പുതുക്കിയ ഡേറ്റകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണ്. ഇതുപ്രകാരം റീഫണ്ടുകൾ നൽകുന്നതിൽ വകുപ്പ് മനപ്പൂർവം കാലതാമസം വരുത്തുന്നില്ലെന്ന് അധികൃതർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. കഴിയുന്നത്ര വേഗത്തിൽ റീഫണ്ടുകൾ നൽകാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തുന്നുണ്ട്. ആരെങ്കിലും അവരുടെ റീഫണ്ട് ലഭിക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പിന്നിൽ ഒന്നിലധികം കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും സൂചിപ്പിച്ചു.
തന്നെയുമല്ല തെറ്റായ റീഫണ്ട് ക്ലെയിമുകൾ തടയുന്നതിനായി സെൻട്രലൈസ്ഡ് പ്രോസസിങ് സെൻ്ററിൽ (CPC) ആദായനികുതി വകുപ്പ് ഓട്ടോമേറ്റഡ് വാലിഡേഷനും അധിക റിസ്ക് -അസസ്മെൻ്റ് പരിശോധനകളും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൃത്യത ഉറപ്പാക്കാൻ ഈ പരിശോധനകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം എടുത്തേക്കാം എന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു നിശ്ചിത പരിധിക്ക് മുകളില് ക്ലെയിം ചെയ്ത റീഫണ്ട് ഉള്ള എല്ലാ ആദായനികുതി റിട്ടേണുകളും (ITR-കൾ) അധിക പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും. ആദായനികുതി നിയമപ്രകാരം, റിട്ടേണുകൾ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നതിന് വകുപ്പിന് ഒമ്പത് മാസം വരെ സമയമുണ്ടെന്ന് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അധിക നികുതി റീഫണ്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിന് നികുതിദായകർ മറ്റ് മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കരുതെന്ന് നികുതി വകുപ്പ് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. 2025 സെപ്റ്റംബർ 15 ന് മുമ്പ് റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കണമെന്നറിയിച്ചുകൊണ്ട് നികുതി വകുപ്പിൻ്റെ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു.
അതേസമയം റിട്ടേണുകൾ സമർപ്പിച്ചതിന് നികുതിദായകർക്ക് നന്ദി പറയുന്ന മറ്റൊരു പോസ്റ്റിൽ, ഐടിആർ ഫയലിങ്, മറ്റ് അനുബന്ധ സേവനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി നികുതിദായകരെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഒരു ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക്കും പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കോളുകൾ, തത്സമയ ചാറ്റുകൾ, വെബ്എക്സ് സെഷനുകൾ, ട്വിറ്റർ/എക്സ് എന്നിവയിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുകയായിരുന്നു ഡെസ്ക്കിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഇതേ പോസ്റ്റിലൂടെത്തന്നെ 2025-26 വർഷത്തേക്ക് ഐടിആർ ഫയൽ ചെയ്യാത്ത എല്ലാവരും അവസാന നിമിഷത്തെ തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ എത്രയും വേഗം ഫയൽ ചെയ്യണമെന്ന നിർദേശവും നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതേ പോസ്റ്റിന് മറുപടിയായി നിരവധി പരാതികളും സ്ക്രീൻ ഷോട്ടുകളും വകുപ്പിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് കൂടുതൽ വിശദീകരണങ്ങളുമായി വകുപ്പ് മുൻപോട്ട് വന്നു.
റീഫണ്ടുകൾ വൈകിയതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ
2025-26 അസസ്മെൻ്റ് വർഷത്തിൽ സമർപ്പിച്ച ഐടിആർ, ഐടിആർ ഫയൽ ചെയ്ത് 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രോസസ് ചെയ്യുകയും ക്ലെയിം ചെയ്തിടത്തെല്ലാം റീഫണ്ടുകൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ചില റീഫണ്ടുകൾ വൈകി പ്രോസസ് ചെയ്യുകയും തടഞ്ഞുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഇവയ്ക്ക് പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ ഇവയാണെന്ന് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റായ യോഗേന്ദ്ര കപൂർ പറയുന്നു. അവ ഇപ്രകാരമാണ്...
1. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കുടിശിക.
2. ഐടിആറിൽ ക്ലെയിം ചെയ്ത ടിഡിഎസും നികുതിദായകൻ്റെ 26AS സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്ന ഉയർന്ന ടിഡിഎസും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തക്കേട്.
3. ഐടിആറിൽ ക്ലെയിം ചെയ്ത ഇളവുകളും കിഴിവുകളും ഐടി പോർട്ടലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വിവരങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തക്കേട്.
4. നികുതിദായകൻ സമർപ്പിച്ച നികുതി റിട്ടേണിൽ നികുതിദായകൻ നടത്തിയ ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള ഇടപാടുകൾ പ്രതിഫലിക്കുന്നില്ല.
ആദായനികുതി വകുപ്പിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച്, 2025–26 അസസ്മെൻ്റ് വർഷത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്രയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. നികുതി റിട്ടേൺ ഫയലിങ്ങുകള്, 60.94 ലക്ഷം റിട്ടേണുകൾ സമർപ്പിച്ചു. തൊട്ടുപിന്നിൽ 44.53 ലക്ഷം, ഗുജറാത്ത് 40.63 ലക്ഷം, രാജസ്ഥാൻ 30.33 ലക്ഷം, പശ്ചിമ ബംഗാൾ 29.31 ലക്ഷം ഫയലിങ്ങുകള് എന്നിവയുണ്ട്. ഐടിആർ ഫയലിങ്ങില് ഈ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളും മുന്നിലാണ്. ഇത് നടപ്പുവർഷത്തിലെ ശക്തമായ നികുതിദായക പങ്കാളിത്തത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.
