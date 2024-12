ETV Bharat / business

ഇടിഞ്ഞ് ഇന്ത്യന്‍ ഓഹരി വിപണി, എക്കാലത്തെയും കുറഞ്ഞ നിരക്കില്‍ രൂപ, തിരിച്ചടി അമേരിക്കന്‍ ഫെഡറല്‍ റിസര്‍വ് പലിശ നിരക്ക് വെട്ടിക്കുറച്ചതോടെ - INDIAN STOCK MARKET PLUNGES

Specialist Meric Greenbaum works on the floor of the New York Stock Exchange as the rate decision of the Federal Reserve is announced, Wednesday, Dec. 18, 2024 ( AP )