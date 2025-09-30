യുഎസ് താരിഫ്; ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച പ്രവചനം തിരുത്തി ഏഷ്യൻ ഡെവലപ്പ്മെൻ്റ് ബാങ്ക്
2025-2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചാ പ്രവചനം തിരുത്തി എഡിബി. യുഎസ് താരിഫോടെ നേരത്തെ പ്രവചിച്ച അത്ര വളർച്ച നേടാനാവില്ലെന്നാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ട്.
Published : September 30, 2025 at 8:27 PM IST
2025-2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചാ പ്രവചനം തിരുത്തി ഏഷ്യൻ ഡെവലപ്പ്മെൻ്റ് ബാങ്ക്. ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് ഘടന ഏഴ് ശതമാനം വളർച്ച നേടുമെന്നായിരുന്നു ആദ്യ പ്രവചനം. എന്നാൽ 6.5 ശതമാനം മാത്രമേ നേടാനാവൂ എന്ന് പുതിയ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. യുഎസ് താരിഫ് കയറ്റുമതികളെ ബാധിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.
ഏഷ്യൻ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ (എഡിബി) ഏപ്രിലിൽ പുറത്തിറക്കിയ ഏഷ്യൻ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഔട്ട്ലുക്കിലാണ് (എഡിഒ) 7 ശതമാനം ഉയർന്ന വളർച്ചാ നിരക്ക് പ്രവചിച്ചിരുന്നത്. ആദ്യ പാദത്തിൽ 7.8 ശതമാനം ശക്തമായ വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഇന്ത്യൻ കയറ്റുമതിയിൽ യുഎസ് തീരുവ ചുമത്തുന്നതിൻ്റെ ആഘാതം രണ്ടാം പകുതിയിൽ പ്രതിഫലിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
മെച്ചപ്പെട്ട ഉപഭോഗവും സർക്കാർ ചെലവും കാരണം 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ആദ്യ പാദത്തിൽ (ക്യു 1) ജിഡിപി 7.8 ശതമാനമായി വളർന്നെങ്കിലും യുഎസ് അധിക താരിഫുകൾ ഇന്ത്യൻ കയറ്റുമതിയെ ബാധിക്കും. 2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിയിലും 27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലും, സ്ഥിരതയുള്ള ആഭ്യന്തര ഡിമാൻഡും സേവന കയറ്റുമതിയും ആഘാതം കുറയ്ക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും എഡിഒ യിൽ പറയുന്നു.
താരിഫുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതോടെ, കയറ്റുമതിയിലെ കുറവ് 2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലും 2027 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലും ഇന്ത്യയുടെ ജിഡിപിയെ ബാധിക്കും. എന്നിരുന്നാലും ജിഡിപിയിലെ കയറ്റുമതിയുടെ താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ പങ്ക്, മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള കയറ്റുമതിയിലെ വർധനവ്, താരിഫുകൾ നേരിട്ട് ബാധിക്കാത്ത സേവന കയറ്റുമതിയിലെ തുടർച്ചയായ ശക്തമായ പ്രകടനം, ധനകാര്യ, ധന നയത്തിൽ നിന്നുള്ള ആഭ്യന്തര ആവശ്യകതയിലെ വർധനവ് എന്നിവ ജിഡിപിയിലെ ആഘാതം പരിമിതപ്പെടുത്തുമെന്നും വിലയിരുത്തുന്നു.
ജിഎസ്ടി വെട്ടിക്കുറക്കൽ മൂലം നികുതി വരുമാന വളർച്ചയിലുണ്ടാകുന്ന കുറവിൻ്റെ ഫലമായി ജിഡിപിയുടെ 4.4 ശതമാനമെന്ന ബജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റിനേക്കാൾ ധനക്കമ്മി കൂടുതലായിരിക്കുമെന്നും എഡിഒ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ജിഎസ്ടി വെട്ടിക്കുറക്കുമ്പോഴും ചെലവിൽ മാറ്റമില്ലാത്തത് കമ്മി (ഡെഫിസിറ്റ്) വർധിപ്പിക്കുന്നു.
എന്നിരുന്നാലും, ഡെഫിസിറ്റ് 2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ജിഡിപിയുടെ 4.7 ശതമാനത്തേക്കാൾ കുറവായിരിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത്. 2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ജിഡിപിയുടെ 0.6 ശതമാനമായിരുന്ന കറൻ്റ് അക്കൗണ്ട് കമ്മി, നിലവിലെ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 0.9 ശതമാനമായും 2027 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 1.1 ശതമാനമായും മിതമായി തുടരുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
"ബ്രെൻ്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിലെ കുറവ് കാരണം പെട്രോളിയം ഇറക്കുമതി കുറയുന്നതിനാൽ ഇറക്കുമതി വളർച്ച മന്ദഗതിയിലാകും. സേവന കയറ്റുമതിയിലും പണമയയ്ക്കലിലും വളർച്ച ശക്തമാകും. പക്ഷേ മൊത്തത്തിലുള്ള കയറ്റുമതി കുറവായിരിക്കും. ആഗോള സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ കാരണം രണ്ട് സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിലും അറ്റ മൂലധന വരവ് കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ പ്രവണതകൾ അന്താരാഷ്ട്ര കരുതൽ ശേഖരം കുറച്ചേക്കാം" എന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
പണപ്പെരുപ്പത്തെ തുടർന്ന്, ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ വില പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വേഗത്തിൽ കുറഞ്ഞതിനെത്തുടർന്ന്, നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രവചനം 3.1 ശതമാനമായി താഴ്ത്തിയതായി എഡിഒയുടെ പുതിയ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. 2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽപണപ്പെരുപ്പം 4 ശതമാനത്തിനടുത്ത് തുടരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ വില വർധനവ് ദീർഘകാല ശരാശരി പണപ്പെരുപ്പ നിരക്കിലേക്ക് കൂടുതലായി തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ 2027 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള പണപ്പെരുപ്പ പ്രവചനം ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭക്ഷ്യവിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രണവിധേയമായതോടെ 2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ആദ്യ നാല് മാസങ്ങളിൽ ഉപഭോക്തൃ പണപ്പെരുപ്പം വർഷം തോറും 2.4 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. ഇത് വളർച്ചയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി റിസർവ് ബാങ്കിനെ വലിയ നയപരമായ നിരക്ക് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കലുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു.
ഏകദേശം 2 വർഷത്തേക്ക് റിപ്പോ നിരക്ക് 6.5 ശതമാനത്തിൽ സ്ഥിരമായി നിലനിർത്തിയ ശേഷം, മോണിറ്ററി പോളിസി കമ്മിറ്റി (എംപിസി) ഫെബ്രുവരിയിൽ 25 ബേസിസ് പോയിന്റും 2025 ഏപ്രിലിൽ വീണ്ടും 25 ബേസിസ് പോയിന്റും ജൂണിൽ 50 ബേസിസ് പോയിന്റും കുറച്ചു. അങ്ങനെ, റിപ്പോ നിരക്ക് ആകെ 5.5 ശതമാനമായി കുറച്ചു. 2022 ഓഗസ്റ്റിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിരക്കാണിത്.
ബാങ്ക് ലിക്വിഡിറ്റി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി 2025 സെപ്റ്റംബർ, നവംബർ മാസങ്ങളിൽ നാല് തുല്യ ഘട്ടങ്ങളിലായി ക്യാഷ് റിസർവ് അനുപാതത്തിൽ 100 ബേസിസ് പോയിൻ്റ് കുറവ് വരുത്തിയതായി എംപിസി അറിയിച്ചു. തത്ഫലമായി, 2025 ഫെബ്രുവരി മുതൽ ജൂലൈ വരെ പുതിയ രൂപ വായ്പകളുടെ ബാങ്ക് വായ്പാ നിരക്കുകൾ 60 ബേസിസ് പോയിൻ്റ് കുറഞ്ഞു. അതേസമയം 10 വർഷത്തെ സർക്കാർ സെക്യൂരിറ്റികളുടെ വരുമാനം 32 ബേസിസ് പോയിൻ്റ് കുറഞ്ഞു. 2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ആദ്യ 4 മാസങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചെലവ് വരുമാനത്തേക്കാൾ ശക്തമായി വളർന്നു. ഇത് 2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ അതേ കാലയളവിനെ അപേക്ഷിച്ച് ധനക്കമ്മി വർധിപ്പിച്ചു.
നേരിട്ടുള്ള നികുതി പിരിവ് കുറഞ്ഞതിനാൽ നികുതി വരുമാനത്തിൽ 7.5 ശതമാനം കുറവുണ്ടായെങ്കിലും, കേന്ദ്ര ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച 2.7 ട്രില്യൺ രൂപയുടെ ലാഭവിഹിതത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വരുമാനം 4.8 ശതമാനം വർധിച്ചു. മൂലധന ചെലവ് 32.8 ശതമാനവും നിലവിലെ ചെലവ് 17.1 ശതമാനവും വർധിച്ചതിനാൽ ചെലവ് 20.2 ശതമാനം വർധിച്ചു.
ഭക്ഷ്യ സബ്സിഡികൾ കുറഞ്ഞതിനാൽ സബ്സിഡികൾ 9.6 ശതമാനം കുറഞ്ഞു. ഡൈ-അമോണിയം ഫോസ്ഫേറ്റിൻ്റെ ആഗോള വില വർധിച്ചതിനാൽ വളം സബ്സിഡികൾ 36.9 ശതമാനം വർധിച്ചു. ആഗോള വ്യാപാര അനിശ്ചിതത്വത്തിനിടയിൽ വിദേശ നേരിട്ടുള്ള നിക്ഷേപ വരവ് നിശബ്ദമായി തുടരുകയാണെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
Also Read: പലിശ നിരക്ക്, സ്വർണം വെള്ളി വായ്പ എന്നിവയില് മാറ്റം; ബാങ്കുകള്ക്ക് നിർദേശം നല്കി ആർബിഐ, ഒക്ടോബർ 1ന് പ്രാബല്യത്തില്