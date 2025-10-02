ETV Bharat / business

സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ വരുമാനം വീണ്ടെടുക്കാനൊരുങ്ങി ബാങ്കിംഗ് മേഖല; പുതിയ റിപ്പോർട്ട്

2025- 2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിംഗ് മേഖല വരുമാനം വീണ്ടെടുക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. 2027-2028 സാമ്പത്തിക വർഷത്തോടെ 17.7% സംയോജിത വാർഷിക വളർച്ച (സിഎജിആർ) നേടുമെന്നും മോട്ടിലാൽ ഓസ്വാൾ റിപ്പോർട്ട്.

ന്യൂഡൽഹി: നടപ്പു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ആദ്യ പകുതിയിലെ മങ്ങിയ പ്രകടനത്തിന് ശേഷം തിരിച്ചു വരാനൊരുങ്ങി ബാങ്കിംഗ് മേഖല. രണ്ടാം പകുതിയിൽ വരുമാനം വീണ്ടെടുക്കുമെന്നും 2027-2028 സാമ്പത്തിക വർഷത്തോടെ 17.7% സംയോജിത വാർഷിക വളർച്ച (സിഎജിആർ) നേടുമെന്നും മോട്ടിലാൽ ഓസ്വാൾ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.

മാർജിൻ പ്രഷർ, മിതമായ ക്രെഡിറ്റ് വളർച്ച, സ്വകാര്യ, പൊതുമേഖലാ വായ്‌പാദാതാക്കളുടെ ലാഭക്കുറവ് എന്നിവയാണ് ആദ്യ പകുതിയിലെ മാന്ദ്യ കാരണങ്ങളായി റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ഈ പ്രതിസന്ധികളെ പരിഹരിച്ച് 2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിംഗ് മേഖല വരുമാനം വീണ്ടെടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മോട്ടിലാൽ ഓസ്വാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇക്വിറ്റീസിൻ്റെ ഗവേഷണ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.

സെപ്റ്റംബർ വരെ നേടിയ 10.3 ശതമാനം (YoY) ക്രെഡിറ്റ് വളർച്ച റീട്ടെയിൽ, കോർപ്പറേറ്റ് വിഭാഗങ്ങളിലെ താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ ഡിമാൻഡിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. 2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ മുഴുവൻ വർഷത്തെ ക്രെഡിറ്റ് വളർച്ച 11 ശതമാനം (YoY) ആയിരിക്കുമെന്നാണ് പ്രവചനം. കുറഞ്ഞ വായ്‌പാ ചെലവുകൾ, ജിഎസ്‌ടി നിരക്ക് കുറയ്ക്കൽ, ആദായ നികുതി ഇളവ് എന്നീ ഘടകങ്ങള്‍ അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ക്രഡിറ്റ് വളർച്ച 12.5 ശതമാനമായി മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ വരുമാനം വർധിക്കുന്നതോടെ, 2026-28 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 17.7 ശതമാനം സംയോജിത വാർഷിക വളർച്ച (സിഎജിആർ) പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും മോട്ടിലാൽ ഓസ്വാൾ റിപ്പോർട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. കവറേജിലുള്ള സ്വകാര്യമേഖല ബാങ്കുകൾ അറ്റാദായത്തിൽ 7.3 ശതമാനം (YoY) ഇടിവ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്നും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. 2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ, തുടർച്ചയായി വരുമാനം 6.7 ശതമാനം കുറഞ്ഞു.

ഈ വിഭാഗത്തിൻ്റെ അറ്റ ​​പലിശ വരുമാനം (NII) വളർച്ച 0.6 ശതമാനമായി (YoY) കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. പോളിസി നിരക്ക് കുറയ്ക്കലുകളുടെ കാലതാമസം കാരണം മാർജിനുകളിൽ സമ്മർദ്ദമുണ്ട്. പ്രവർത്തന ലാഭം 2 ശതമാനവും (YoY) 18 ശതമാനവും (QoQ) കുറയുമെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

സ്വകാര്യ ബാങ്കുകൾക്ക് 2026-28 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കാൾ ഏകദേശം 19.8 ശതമാനം വരുമാനം CAGR പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. 2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെലവുകൾ സാധാരണ നിലയിലാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, വൈവിധ്യമാർന്ന പോർട്ട്‌ഫോളിയോകളുള്ള വലിയ സ്വകാര്യ ബാങ്കുകൾ താരതമ്യേന മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ചവയ്ക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

അതേസമയം 2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ ചെറുകിട ധനകാര്യ ബാങ്കുകളുടെ (SFB) മാർജിനുകൾ സമ്മർദ്ദത്തിൽ തുടരുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളും (പിഎസ്‌ബി) ദുർബലമായ വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്താനാണ് സാധ്യത. നടപ്പു സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ അറ്റാദായം 7.1 ശതമാനവും (വർഷാന്ത്യം) 1.9 ശതമാനവും (വർഷാന്ത്യം) കുറയുന്നതായി കാണപ്പെട്ടു.

ഈ വിഭാഗത്തിനായുള്ള എൻഐഐ 2.5 ശതമാനവും (വർഷാന്ത്യം) കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പരിധി-ബന്ധിത ബോണ്ട് യീൽഡുകൾ കാരണം ട്രഷറി നേട്ടങ്ങൾ മിതമാകാനാമ് സാധ്യത. അതേസമയം പ്രധാന പിഎസ്‌ബികളിൽ എൻഐഎമ്മുകൾ സമ്മർദ്ദത്തിലാണ്.

2026-28 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുടെ വരുമാനം 15.2% സിഎജിആർ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നു എന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ചെറുകിട ധനകാര്യ ബാങ്കുകളുടെ (എസ്‌എഫ്‌ബി) മാർജിനുകൾ രണ്ടാം പാദത്തിൽ സമ്മർദ്ദത്തിലായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഹ്രസ്വകാല സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കിടയിലും, മൈക്രോഫിനാൻസിലെ സമ്മർദ്ദം മിതമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ, ഇത് 2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ അവയ്ക്കുള്ള ക്രെഡിറ്റ് ചെലവുകൾ ക്രമേണ കുറയ്‌ക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും റിപ്പോർട്ട് പറഞ്ഞു.

2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പുതിയ എംഎഫ്‌ഐഎൻ ഗാർഡ്‌റെയിലുകൾ വളർച്ച അളക്കുകയും ആസ്‌തി ഗുണനിലവാരത്തിൽ ക്രമേണ പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് വിലയിരുത്തുന്നത്. മൊത്തത്തിൽ, 2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ ബാങ്കിംഗ് മേഖലയുടെ അറ്റാദായം 7.2 ശതമാനം (YoY) കുറയുമെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും, നിക്ഷേപ പുനർനിർണയം നടക്കുന്നതിനാൽ, ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള സിആർആർ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കൽ, ഫണ്ടിംഗ് ചെലവുകൾ ലഘൂകരിക്കൽ എന്നിവയോടെ, വരും പാദങ്ങളിൽ മാർജിനുകൾ വീണ്ടെടുക്കാനാകും എന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ. ഇത് രണ്ടാം പാദത്തിൽ വരുമാന വളർച്ചയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 2026-28 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 17.7 ശതമാനം ലാഭ വളർച്ച ഉണ്ടാകുമെന്നും റിപ്പോർട്ട് കണക്കാക്കുന്നു.

